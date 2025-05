ETV Bharat / state

హైడ్రా రంగంలోకి దిగింది - సర్కారు బడికి దారొచ్చింది - DOODHBAVI PRIMARY SCHOOL WALL ISSUE

Chilakalguda Doodhbavi Primary School ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telangana Team Published : May 27, 2025 at 6:03 PM IST | Updated : May 27, 2025 at 7:11 PM IST 2 Min Read

Hydra on Doodhbavi Primary School Wall Issue : కొన్ని నెలలుగా హైదరాబాద్‌లోని చిలకలగూడ దూద్​బావి ప్రభుత్వ ప్రాథమిక పాఠశాలకు వచ్చే దారి లేక విద్యార్థులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. బడికి బాట కోసం అడ్డుగా ఉన్న గోడను తొలగించాలని ఆ స్కూల్‌ ప్రధానోపాధ్యాయుడు మల్లికార్జునరెడ్డి ఎన్నోసార్లు సంబంధిత అధికారులను కలిసి విజ్ఞప్తి చేసి, ఎన్నో వినతులు సమర్పించుకున్నారు. అయినా కూడా పని జరగలేదు. సర్కారు బడికి వెళ్లకుండా దారికి అడ్డంగా గోడ - రంగంలోకి దిగిన హైడ్రా (ETV Bharat) "ఈ సమస్యపై గత 10 నెలలుగా తిరుగుతున్నాను. అయినా కూడా ఏ అధికారి స్పందించలేదు. దీంతో చేసేదేమి లేక ప్లకార్డు పట్టుకుని జీహెచ్​ఎంసీ సికింద్రాబాద్ జోనల్​ కమిషనర్ కార్యాలయం ముందు నిరసన చేపట్టాం. ఈ సమస్యను ఈటీవీ ప్రత్యేకంగా ప్రసారం చేసి సమస్యను పరిష్కరించినందుకు ధన్యవాదాలు" -మల్లికార్జున్ రెడ్డి, పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయుడు

