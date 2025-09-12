'రోడ్లపై మ్యాన్ హోల్స్ తెరిచి ఉన్నాయా? - ఈ నెంబర్లకు కాల్ చేయండి'
మ్యాన్ హోల్ ఘటనలో హైడ్రాదే పూర్తి బాధ్యత - మ్యాన్ హోల్ మూతలు మూసేందుకు చర్యలు తక్షణమే తీసుకుంటున్నాం - బాధ్యులపైన కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామన్న రంగనాథ్
Published : September 12, 2025 at 2:52 PM IST
Hydra Commissioner Ranganath on Manhole Opening Incident in old City : హైదరాబాద్ పాతబస్తీ రెయిన్ బజార్ డివిజన్ పరిధిలోని మౌలా కా చిల్లాలోని మ్యాన్ హోల్ లో చిన్నారి పడిపోయిన ఘటనకు హైడ్రాదే పూర్తి బాధ్యతని కమిషనర్ ఏవీ రంగనాథ్ అంగీకరించారు. ఈ ఘటనపై అధికారులు, సిబ్బందితో విచారణ జరిపామని, మాన్ సూన్ ఎమర్జెన్సీ టీమ్ చేసిన పొరపాటు వల్లే ఐదేళ్ల చిన్నారి మ్యాన్ హోల్లో పడిపోయినట్లు రంగనాథ్ స్పష్టం చేశారు.
తెరిచి ఉన్న మూతలను తక్షణమే మూసివేసేలా : ఇందుకు హైడ్రాదే బాధ్యతని పేర్కొన్న రంగనాథ్ మాన్ సూన్ ఎమర్జెన్సీ టీమ్ ఇంఛార్జి ఇందుకు బాధ్యుడని, ఆయనపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని వెల్లడించారు. అలాగే నగరంలో మ్యాన్ హోళ్లపై తెరిచి ఉన్న మూతలను తక్షణమే మూసివేసేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు వివరించారు. అంతేకాకుండా సీవరేజ్ లైన్లు, స్ట్రామ్ వాటర్ లైన్లపై ఉన్న మ్యాన్ హోళ్లు, వాటి పరిస్థితిపై పూర్తి వివరాలను అందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
హైడ్రా కంట్రోల్ రూమ్ నెంబర్ 90001 13667 : వర్షాకాలం కావడంతో వరద నీటిని మళ్లించేందుకు తెరిచి ఉన్న మ్యాన్ హోళ్లను వెంటనే మూసివేయాలని సూచించారు. వరదల సమయంలో మ్యాన్ హోల్ మూతలు తెరిచి ఉన్నంత వరకు మాన్ సూన్ ఎమర్జెన్సీ బృందాలు అక్కడే ఉండేలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని, వరద నీరు తగ్గగానే తిరిగి మూసివేయాలని కోరారు. ఒకవేళ ఎక్కడైనా పొరపాటుగా మ్యాన్ హోల్స్ తెరిచి ఉంటే ఆ సమాచారాన్ని నగర ప్రజలు హైడ్రా కంట్రోల్ రూమ్ నెంబర్ 90001 13667కు ఫోన్ చేయాలని హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ నగర ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు.
గురువారం రోజు స్కూల్కు బయలుదేరిన ఓ ఐదేళ్ల చిన్నారి నడుచుకుంటూ దురదృష్టవశాత్తు తెరిచి ఉంచిన మ్యాన్ హోల్లో పడింది. అయితే వెంటనే అప్రమత్తమైన బాలిక తల్లి గమనించి స్థానికుల సహాయంతో ఆ చిన్నారిని బయటకు తీశారు. దీంతో ప్రాణాపాయం తప్పింది. ఈ ఘటన పాతబస్తీలోని యాకుత్పురా రెయిన్ బజార్ మౌలా కా చిల్లా ప్రాంతంలో సెప్టెంబర్ 11న చోటుచేసుకుంది. బుధవారం క్లీనింగ్ కోసం హైడ్రా సిబ్బందే మ్యాన్ హోల్ను తెరిచి ఉంచారు. తర్వాత మూత వేయకపోవడంతో ఈ ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఉదయం ఎనిమిది గంటల సమయంలో తల్లితో కలిసి బాలిక పాఠశాలకు వెళ్తుండగా తెరిచి ఉంచిన మ్యాన్ హోల్ను గమనించకుండా ఆ చిన్నారి అందులో పడిపోయింది.
కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి : సమాచారం అందుకున్న జీహెచ్ఎంసీ సర్కిల్ 7(సంతోష్ నగర్) డీసీ, ఈఈ ఇతర అధికారులు, సిబ్బంది ప్రమాద స్థలానికి చేరుకుని పరిస్థితిని క్షేత్రస్థాయిలో చూశారు. కాగా స్వల్ప గాయాలపాలైన చిన్నారిని సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించి ప్రాథమిక చికిత్స అనంతరం ఇంటికి చేరవేశారు. నడి రోడ్డుపై ఉన్న మ్యాన్ హోల్ను తెరిచి మూయకుండా వెళ్లిన హైడ్రా సిబ్బంది తీరుపట్ల స్థానికులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని పెద్ద ఎత్తున డిమాండ్ చేశారు.
