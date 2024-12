ETV Bharat / state

గూగుల్‌ మ్యాప్స్‌ ద్వారా బఫర్‌జోన్‌లు తెలుసుకునే అవకాశం ఇస్తాం:హైడ్రా కమిషనర్‌ రంగనాథ్‌ - HYDRA RANGANATH INTERVIEW

Hydra Commissioner Ranganath on Demolitions in Hyderabad ( ETV Bharat )

Hydra Commissioner Ranganath on Demolitions in Hyderabad : అక్రమ నిర్మాణాలపైనే హైడ్రా చర్యలుంటాయని హైడ్రా కమిషనర్‌ రంగనాథ్‌ అన్నారు. ఈటీవీ నిర్వహించిన ఫోన్‌-ఇన్‌ కార్యక్రమలో (ETV Phone in with Ranganath) ప్రజలు అడిగిన ప్రశ్నలకు ఆయన సమాధానాలు చెప్పారు. చెరువులకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు త్వరలో అందుబాటులోకి తెస్తామని, గూగుల్‌ మ్యాప్స్‌ ద్వారా బఫర్‌జోన్‌లు తెలుసుకునే అవకాశం ఇస్తామని ఆయన తెలిపారు.

ప్రజలు నివాసం ఉంటున్న ఎలాంటి భవనాలు కూల్చం : హైడ్రా ఏర్పాటుకు ముందు ఇచ్చిన అనుమతులు చెల్లుతాయని, ఆ నిర్మాణాలను కూల్చబోమని రంగనాథ్‌ స్పష్టం చేశారు. హైడ్రా ఏర్పాటు తర్వాత జరుగుతున్న అక్రమ నిర్మాణాలు కూల్చుతామని స్పష్టం చేశారు. కాలనీ సంఘాలు చేస్తున్న ఫిర్యాదులకు తొలి ప్రాధాన్యత ఇస్తామని అన్నారు. ఎఫ్‌టీఎల్‌లో నివాసం ఉంటున్న ప్రజల భవనాలు కూల్చమని తెలిపారు. ప్రజలు నివాసం ఉంటున్న ఎలాంటి భవనాలు కూల్చబోమన్న ఆయన అక్రమ నిర్మాణాలపైనే హైడ్రా చర్యలు ఉంటాయని తెలిపారు.

