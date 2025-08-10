Stormwater Master Plan For GHMC : చినుకు పడితే చాలు స్తంభించిపోతున్న హైదరాబాద్ కష్టాలకు చెక్ పెట్టేందుకు ప్రణాళిక సిద్ధమవుతోంది. తెలంగాణ డెవలప్మెంట్ ప్లానింగ్ సొసైటీ (టీజీడీపీఎస్), హైడ్రా కలిసి ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న వరద కష్టాలు తగ్గించేందుకు ప్రయత్నాలు ప్రారంభించాయి. వర్షం ఏయే ప్రాంతాల్లో అధికంగా ఉండనుంది? ఎక్కడెక్కడ వరద ముంచెత్తుతుంది? దాని ప్రభావం ఏయే ప్రాంతాలపై, ఎంత సేపు ఉంటుంది? వంటి వివరాలను ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు కార్యాలయాలకు, వాణిజ్య సంస్థలకు, ప్రజలకు ముందే సమాచారం ఇచ్చేందుకు ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే బెంగళూరులో ప్రయోగాత్మకంగా ఈ విధానాన్ని అమలు చేయగా మంచి ఫలితాలు ఇచ్చాయి. దీంతో ఈ విధానాన్ని హైదరాబాద్లో మరింత మెరుగ్గా అమలు చేయాలని భావిస్తున్నారు.
టీజీడీపీఎస్, హైడ్రాను దృష్టిలో పెట్టుకుని : రాజధాని నగరంలో ఒక్కోసారి కార్యాలయాల్లో పని గంటలు ముగిసే సమయంలో వర్షం కురుస్తుండటంతో చాలా ప్రాంతాల్లో రోడ్లను వరద ముంచెత్తుతుంది. దీంతో వాహనాలు ముందుకు కదలక ట్రాఫిక్ స్తంభించిపోతోంది. రోడ్లన్నీ నీటిమయం కావడంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఒకసారి ట్రాఫిక్ స్తంభిస్తే దాన్ని చక్కదిద్దడానికి మూడు నుంచి నాలుగు గంటల సమయం పడుతోంది. వర్షాల తీవ్రత పెరగడం, డ్రైనేజీల సామర్థ్యం సరిపోకపోవడం, వాహనాల సంఖ్య అనూహ్యంగా వృద్ధి చెందుతుండటంతో చిన్న వర్షానికే నగరంలో కొన్ని గంటలపాటు జనజీవనం ఆగమాగం అవుతోంది. మరోపక్క వరద కష్టాలు పెరుగుతాయే తప్ప తగ్గే అవకాశాలు లేవని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వీటన్నింటినీ దృష్టిలో పెట్టుకుని వరద కారణంగా ఎదురవుతున్న ఇబ్బందులను సాధ్యమైనంత తగ్గించేందుకు టీజీడీపీఎస్, హైడ్రా కలిసి కృషి చేస్తున్నాయి.
హైదరాబాద్లో వర్షపాతాన్ని టీజీడీపీఎస్ కొలుస్తుంది. ఇందుకోసం ప్రతి నాలుగు చదరపు కిలోమీటర్లకు ఒకటి చొప్పున రెయిన్ గేజ్లు పెట్టారు. ఇవన్నీ ప్రతి గంటకొకసారి వర్షపాతాన్ని లెక్కేసి ఆటోమేటిక్గా అగ్నిమాపక, విద్యుత్తు, జీహెచ్ఎంసీ వంటి వాటికి సమాచారం చేరవేస్తాయి. దీన్ని ఇంకాస్త మెరుగుపరిచి 15 నిమిషాలకు ఒకసారి సమాచారం అందించాలని అధికారులు భావిస్తున్నారు.
ప్రతి 15 నిమిషాలకు సమాచారం అందేలా : నగరంలో వరద తీవ్రత గురించి హైడ్రా అధికారులు ఇప్పటికే పలు నివేదికలు సిద్ధం చేశారు. ఎంత వర్షం పడితే ఏయే ప్రాంతాలను వరద ముంచెత్తుతుంది? దాని ప్రభావం ఎంతసేపు ఉంటుంది? తర్వాత దాని వల్ల ఏయే ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ సమస్యలు తలెత్తుతాయి? వంటి వాటిపై అధ్యయనం చేసింది. ఈ సమాచారానికి తోడు టీజీడీపీఎస్ ద్వారా ప్రతి 15 నిమిషాలకు ఒకసారి వర్షపాతం వివరాలు వస్తే ఆ సమాచారాన్ని ప్రజలకు చేరవేయాలని హైడ్రా యోచిస్తోంది. తద్వారా ఫలానా ప్రాంతంలో వరద తీవ్రత ఎక్కువగా ఉందని తెలిస్తే, సమీప ప్రాంతాల్లో ఉద్యోగులు కొద్దిసేపు కార్యాలయంలోనే వేచి ఉండే అవకాశం ఉంది. దానివల్ల రోడ్లపై ట్రాఫిక్ రద్దీ తగ్గుతుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. అలా తగ్గితే అవసరమైన జేసీబీలు, నీటిని తోడే యంత్రాలను వేగంగా వరద ప్రాంతాలకు తరలించడానికి వీలవుతుంది. సహాయక చర్యల్లో కూడా వేగం పెరుగుతుంది. ఈ దిశగా హైడ్రా అధికారులు టీజీడీపీఎస్ సహకారంతో ప్రణాళిక సిద్ధం చేస్తున్నారు.
హైదరాబాద్లో కుండపోత వర్షం - జలమయమైన రహదారులు
మూసీ పునరుజ్జీవమే వరదకు పరిష్కారం - వందేళ్ల భవిష్యత్ అవసరాలకు ప్రణాళికలు