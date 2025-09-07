చాయ్లలో 'ఇరానీ చాయ్' వేరయా! - నిజాంల కాలం నాటిదని మీకు తెలుసా?
Special Story on Irani Chai : చాలా మందికి ఉదయం లేస్తే చాలు బెడ్ మీద ఉండగానే టీ తాగే అలవాటు ఉంటుంది. అక్కడ తాగిన తర్వాత లేచి కాలకృత్యాలు తీర్చుకుని, పనులు చేసుకుంటూ మళ్లీ ఇంకోసారి టీ తాగుతారు. ఆఫీసుకు వెళ్లిన తర్వాత బ్రేక్ టైంలో మరోసారి, ఆ తర్వాత సాయంత్రం స్నాక్స్తో ఇంకోసారి తేనీరును సేవిస్తారు. అలాగే ఫ్రెండ్స్తో బయటకు వెళ్లినప్పుడు టీ తాగాలని అనుకుంటారు. కాస్త తలనొప్పిగా ఉందంటే టీ కావాల్సిందే.
అయితే ఈ టీలలో చాలా రకాలు ఉంటాయి. బ్లాక్ టీ, ఇరానీ టీ, ఇలాచీ టీ, జింజర్ టీ, జప్రానీ టీ వంటివి ఎన్నో రకాలు ఉంటాయి. వీటన్నింటిలో ఇరానీ చాయ్ ప్రత్యేకం. దీని గురించి తెలియని వాళ్లు ఉండరంటే అతిశయోక్తి కాదు. ఒకసారి తాగితే మళ్లీ తాగాలని చాలా మంది అనుకుంటారు. ఈ చాయ్ కోసం ఎంత దూరమైనా వెళ్లేందుకు సిద్ధపడతారు కొంతమంది. దీన్ని తాగేందుకే ప్రత్యేకంగా బయటకు వెళ్లే వాళ్లూ లేకపోలేదు.
చాలా మంది ఆ ఇరానీ చాయ్కి ఆ టేస్ట్ ఎలా వచ్చింది? అసలు ఎలా తయారు చేస్తారు? అందులో ఏఏ పదార్థాలు కలుపుతారు? ఇరానీ చాయ్ చరిత్ర ఏంటి? వంటి విషయాలను తెలుసుకోవాలని చాలామంది అనుకుంటారు. అసలు నార్మల్ టీకి, ఇరానీ చాయ్కి ఉన్న తేడా ఏంటి? ఇరానీ చాయ్ని తాగేందుకు ఎందుకు అంతమంది ఎగబడతారు? అనే ప్రశ్నలు మీ మదిలోనూ మెలిగవచ్చు. వాటన్నింటికీ ఇప్పుడు సమాధానం తెలుసుకుందాం.
మానవుడి రోజువారీ జీవనంలో అతి ముఖ్యమైన పానీయంగా చాయ్ మారిపోయింది. అందులోనూ ఇరానీ చాయ్ అని బోర్డు కనిపిస్తే చాలు అక్కడ కార్లు, బైక్లు ఆపి తేనీరును సేవిస్తారు. అలాగే హైదరాబాద్ నగరంలో చాలా ఫేమస్ ఇరానీ చాయ్ కెఫేలు కూడా ఉన్నాయి. నగరాల్లోనూ, ముఖ్య పట్టణాల్లోనూ ఇరానీ చాయ్ భాగం అయిపోయింది. కొన్ని రకమైన మసాలా దినుసులు కలపడం, రాగి పాత్రలో తయారు చేయడం వల్ల దీనికి ఆ రుచి, రంగు వస్తుందని చాలా మంది చెబుతారు. ఇరానీ చాయ్లో చాలా ప్రత్యేకమైనది హైదరాబాద్ ఇరానీ చాయ్. దీనికి అంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన బ్రాండ్ ఉంది.
చరిత్ర : హైదరాబాద్ నగరానికి ఇరానీ చాయ్కి చారిత్రక బంధమే ఉంది. 19వ శతాబ్దంలో నిజాం మీర్ ఉస్మాన్ అలీఖాన్ హయాంలో పాతబస్తీలో ఇరానీ కెఫేల సంస్కృతి అనేది మొదలైంది. గోధుమ వర్ణం, చిక్కదనం, తీయదనం, ప్రత్యేక రుచి కలగలిసిన తేనీరే ఇరానీ చాయ్. ఇది సేవించనిదే చాలా మందికి ఉదయం అవ్వదు. ఇప్పటికీ నగరంలో పేరుగాంచిన ఇరానీ కేఫ్ల సంఖ్య పది వరకు ఉన్నాయంట. ఉస్మానియా బిస్కెట్ తింటూ హైదరాబాద్ ఇరానీ చాయ్ తాగితే ఉంటుంది ఆ కిక్కే వేరు. ఆ రుచే అమోఘం అంటూ ఎంతోమంది విదేశీయులు సైతం ప్రశంసలు కురిపించారు. ఇప్పుడు ఒక కప్ ఇరానీ చాయ్ రూ.25 గా ఉంది.
ధరలు ఇలా :
- 1993: పై.60
- 2000: రూ.2
- 2010: రూ.5
- 2019: రూ.10
- 2020: రూ.15
- 2022: రూ.20
- 2024: రూ.25
