ETV Bharat / state

చాయ్​లలో 'ఇరానీ చాయ్'​ వేరయా! - నిజాంల కాలం నాటిదని మీకు తెలుసా?

హైదరాబాద్​కు ఫేమస్​ ఇరానీ చాయ్​ - అసలు ఇరానీ చాయ్​ చరిత్ర తెలుసా? - హైదరాబాద్​లో ముందుగా ఎవరు తయారు చేశారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం

Irani Chai
Irani Chai (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 7, 2025 at 5:30 PM IST

2 Min Read

Special Story on Irani Chai : చాలా మందికి ఉదయం లేస్తే చాలు బెడ్​ మీద ఉండగానే టీ తాగే అలవాటు ఉంటుంది. అక్కడ తాగిన తర్వాత లేచి కాలకృత్యాలు తీర్చుకుని, పనులు చేసుకుంటూ మళ్లీ ఇంకోసారి టీ తాగుతారు. ఆఫీసుకు వెళ్లిన తర్వాత బ్రేక్​ టైంలో మరోసారి, ఆ తర్వాత సాయంత్రం స్నాక్స్​తో ఇంకోసారి తేనీరును సేవిస్తారు. అలాగే ఫ్రెండ్స్​తో బయటకు వెళ్లినప్పుడు టీ తాగాలని అనుకుంటారు. కాస్త తలనొప్పిగా ఉందంటే టీ కావాల్సిందే.

అయితే ఈ టీలలో చాలా రకాలు ఉంటాయి. బ్లాక్​ టీ, ఇరానీ టీ, ఇలాచీ టీ, జింజర్​ టీ, జప్రానీ టీ వంటివి ఎన్నో రకాలు ఉంటాయి. వీటన్నింటిలో ఇరానీ చాయ్​​ ప్రత్యేకం. దీని గురించి తెలియని వాళ్లు ఉండరంటే అతిశయోక్తి కాదు. ఒకసారి తాగితే మళ్లీ తాగాలని చాలా మంది అనుకుంటారు. ఈ చాయ్​ కోసం ఎంత దూరమైనా వెళ్లేందుకు సిద్ధపడతారు కొంతమంది. దీన్ని తాగేందుకే ప్రత్యేకంగా బయటకు వెళ్లే వాళ్లూ లేకపోలేదు.

చాలా మంది​ ఆ ఇరానీ చాయ్​కి ఆ టేస్ట్​ ఎలా వచ్చింది? అసలు ఎలా తయారు చేస్తారు? అందులో ఏఏ పదార్థాలు కలుపుతారు? ఇరానీ చాయ్​ చరిత్ర ఏంటి? వంటి విషయాలను తెలుసుకోవాలని చాలామంది అనుకుంటారు. అసలు నార్మల్​ టీకి, ఇరానీ చాయ్​కి ఉన్న తేడా ఏంటి? ఇరానీ చాయ్​ని తాగేందుకు ఎందుకు అంతమంది ఎగబడతారు? అనే ప్రశ్నలు మీ మదిలోనూ మెలిగవచ్చు. వాటన్నింటికీ ఇప్పుడు సమాధానం తెలుసుకుందాం.

మానవుడి రోజువారీ జీవనంలో అతి ముఖ్యమైన పానీయంగా చాయ్​ మారిపోయింది. అందులోనూ ఇరానీ చాయ్​ అని బోర్డు కనిపిస్తే చాలు అక్కడ కార్లు, బైక్​లు ఆపి తేనీరును సేవిస్తారు. అలాగే హైదరాబాద్​ నగరంలో చాలా ఫేమస్​ ఇరానీ చాయ్​ కెఫేలు కూడా ఉన్నాయి. నగరాల్లోనూ, ముఖ్య పట్టణాల్లోనూ ఇరానీ చాయ్​ భాగం అయిపోయింది. కొన్ని రకమైన మసాలా దినుసులు కలపడం, రాగి పాత్రలో తయారు చేయడం వల్ల దీనికి ఆ రుచి, రంగు వస్తుందని చాలా మంది చెబుతారు. ఇరానీ చాయ్​లో చాలా ప్రత్యేకమైనది హైదరాబాద్​ ఇరానీ చాయ్​. దీనికి అంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన బ్రాండ్​ ఉంది.

చరిత్ర : హైదరాబాద్​ నగరానికి ఇరానీ చాయ్​కి చారిత్రక బంధమే ఉంది. 19వ శతాబ్దంలో నిజాం మీర్​ ఉస్మాన్​ అలీఖాన్​ హయాంలో పాతబస్తీలో ఇరానీ కెఫేల సంస్కృతి అనేది మొదలైంది. గోధుమ వర్ణం, చిక్కదనం, తీయదనం, ప్రత్యేక రుచి కలగలిసిన తేనీరే ఇరానీ చాయ్​. ఇది సేవించనిదే చాలా మందికి ఉదయం అవ్వదు. ఇప్పటికీ నగరంలో పేరుగాంచిన ఇరానీ కేఫ్​ల సంఖ్య పది వరకు ఉన్నాయంట. ఉస్మానియా బిస్కెట్​ తింటూ హైదరాబాద్ ఇరానీ చాయ్​ తాగితే ఉంటుంది ఆ కిక్కే వేరు. ఆ రుచే అమోఘం అంటూ ఎంతోమంది విదేశీయులు సైతం ప్రశంసలు కురిపించారు. ఇప్పుడు ఒక కప్​ ఇరానీ చాయ్ రూ.25 గా ఉంది.

ధరలు ఇలా :

  • 1993: పై.60
  • 2000: రూ.2
  • 2010: రూ.5
  • 2019: రూ.10
  • 2020: రూ.15
  • 2022: రూ.20
  • 2024: రూ.25

ఇంట్లోనే హైదరాబాదీ​ "ఇరానీ చాయ్​" - ఈ టిప్స్​ పాటిస్తే జిందగీ ఖుష్ అయ్యే టీ ఆస్వాదిస్తారు! - How to Prepare Irani Chai at Home

Irani chai: నేటి నుంచి ‘ఇరానీ చాయ్‌’ ధర రూ.5 పెంపు..

For All Latest Updates

TAGGED:

HYDERABADI IRANI CHAIHYDERABADI IRANI CHAI HISTORYIRANI CHAI RECIPEహైదరాబాదీ ఇరానీ చాయ్ABOUT HYDERABADI IRANI CHAI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

దేశంలోనే అత్యంత ఎత్తైన గాజు టవర్- అక్కడి నుంచి భూటాన్​ను చూసేయొచ్చు!

నిరుద్యోగులకు ప్రభుత్వం సూపర్ ఛాన్స్ - వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ జాబ్!

వంటింట్లో ఈ పొరపాట్లు చేస్తున్నారా? - గ్యాస్​ విషయంలో ఈ పనులు వద్దు

'నిమ్స్'​లో లంగ్స్​ వాషింగ్ టెక్నాలజీ - ఆరోగ్యశ్రీ ఉంటే ఉచిత చికిత్స

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.