రూ.3 కోట్ల వార్షిక వేతనంతో హైదరాబాద్ యువకుడికి ఉద్యోగం - AI BASED APP DEVELOPER

Hyderabad Young Man Gets Job With Salary Of Three Crore : హైదరాబాద్‌లోని ఎల్‌బీ నగర్‌ చిత్రా లేఅవుట్‌కు చెందిన జి. సాయి దివేశ్‌ చౌదరి అమెరికాలోని చిప్‌ తయారీ సంస్థ ఎన్విడియాలో రూ.3 కోట్ల వార్షిక వేతనంతో కూడిన ఉద్యోగ ప్యాకేజీని సాధించాడు. ప్రస్తుతం ఇతను కాలిఫోర్నియాలో ఉంటూ ఉద్యోగం చేస్తున్నట్టు ఆయన తండ్రి కృష్ణమోహన్‌ మంగళవారం మీడియాకు వెల్లడించారు. సాయి దివేశ్‌ తండ్రి కృష్ణమోహన్‌ రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేస్తుండగా, తల్లి శైలజ అబ్దుల్లాపూర్‌మెట్‌లోని రమాదేవి పబ్లిక్‌ స్కూల్‌లో టీచర్‌గా పదేళ్ల పాటు పనిచేశారు.

కురుక్షేత్రలోని ఎన్‌ఐటీలో : కృష్ణమోహన్, శైలజ దంపతులకు ఇద్దరు కుమారులు. వారిలో పెద్ద కుమారుడే సాయిదివేశ్‌ విద్యాభ్యాసం ఐదో తరగతి నుంచి పదో తరగతి వరకు రమాదేవి పబ్లిక్‌ స్కూల్‌లో కొనసాగింది. ఎన్‌ఐటీ (నేషనల్ ఇన్సిట్యూట్‌ ఆఫ్ టెక్నాలజీ) కురుక్షేత్రలో కంప్యూటర్‌ సైన్స్‌ విభాగంలో ఇంజినీరింగ్‌ చదివాడు. అక్కడే మొదట్లో న్యూటానిక్స్‌ అనే కంపెనీలో రూ.40 లక్షల వార్షిక వేతనంతో ఉద్యోగం సాధించాడు.

ఎన్విడియా కంపెనీలో ఉద్యోగం : అనంతరం అమెరికాలోని లాస్‌ఏంజెలెస్‌లోని యూనివర్సిటీ ఆఫ్‌ సదరన్‌ కాలిఫోర్నియాలో క్లౌడ్, ఏఐ టెక్నాలజీలో ఎంఎస్‌(మాస్టర్‌ ఆఫ్ సైన్స్) పూర్తిచేసిన సాయిదివేశ్‌ ఎన్విడియా కంపెనీలో డెవలప్‌మెంట్‌ ఇంజినీర్‌ ఉద్యోగానికి ఎంపికయ్యాడు. సైన్‌ ఆన్‌ బోనస్, స్టాక్‌ యూనిట్లతో మొత్తంగా కలిపి తన కుమారుడికి వార్షిక వేతనం రూ.3 కోట్లు రావడం పట్ల దివేశ్‌ తండ్రి కృష్ణమోహన్‌ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. చిన్నప్పటి నుంచీ చదువుల్లోనే కాకుండా క్రీడలు, ఇతర పోటీల్లోనూ ముందుండేవాడని, ప్రస్తుతం ఏఐ బేస్‌డ్‌ యాప్‌ను అభివృద్ధి చేస్తున్నాడని వివరించారు.