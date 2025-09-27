రద్దీగా హైదరాబాద్- విజయవాడ హైవే - హయత్నగర్లో కిలోమీటర్ల మేర ట్రాఫిక్ జామ్
హైదరాబాద్- విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై పెరిగిన రద్దీ - దసరా పండగకు సొంతూళ్లకు వెళ్తున్న వారితో పెరిగిన రద్దీ - ఎల్బీనగర్ నుంచి అబ్దుల్లాపూర్మెట్ వరకు ట్రాఫిక్ జామ్
Published : September 27, 2025 at 12:36 PM IST|
Updated : September 27, 2025 at 1:13 PM IST
Hyderabad Traffic Jam due to Dussehra : దసరా పండగకు సొంతూళ్లకు వెళ్లే వారితో హైదరాబాద్- విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై రద్దీ పెరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో హయత్నగర్లో విజయవాడ హైవేపై కిలోమీటర్ల మేర ట్రాఫిక్ జామ్ నెలకొంది. ఈ మార్గంలో వాహనాలు నెమ్మదిగా కదులుతున్నాయి. దీంతోపాటు ఎల్బీనగర్ నుంచి అబ్దులాపుర్మెట్ వరకు ట్రాఫిక్ జామ్ పెరిగింది.
బారికేడ్లు ఏర్పాటు : మరోవైపు అబ్దులాపుర్మెట్ మండలం గౌరెల్లి వద్ద వంతెనపై నుంచి వరద ప్రవహిస్తోంది. దీంతో ఇక్కడ వాహన రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. గౌరెల్లి వంతెన వద్ద బారికేడ్లు ఏర్పాటు చేసి స్థానికులను అప్రమత్తం చేశారు. మరోవైపు వర్షాలకు ఉప్పల్ చౌరస్తా వద్ద వాహనాలు నెమ్మదిగా ముందుకు సాగుతున్నాయి.
నగరంలో పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం : హైదరాబాద్ నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం కురుస్తోంది. పలుచోట్ల కురిసిన భారీ వర్షానికి నగర వాసులు తడిసి ముద్దయ్యారు. ఉప్పల్, రామంతాపూర్, చిలుకా నగర్, బోడుప్పల్, పీర్జాదిగూడ, మేడిపల్లి తదితర ప్రాంతాల్లో రోడ్లు వర్షపు నీటితో జలమయమయ్యాయి. రోడ్లపై వరద నీటితో వాహనదారులు, పాదచారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. ఘట్ కేసర్ మండలం ప్రతాప్ సింగారం, కొర్రెములలో మూసీ వంతెనపై నుంచి వర్షం నీరు ప్రవహిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో నగరంలో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి.
దేవరంపల్లిలో పొంగి ప్రవహిస్తున్న వాగు : రంగారెడ్డి జిల్లా చేవెళ్ల మండలం దేవరంపల్లి వాగు పొంగి ప్రవహిస్తోంది. గత మూడు రోజులుగా ఏడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలకు ఈసీ వాగు పొంగి ప్రవహిస్తోంది. మరోవైపు వికారాబాద్ పరిగి మండలంలో కురుస్తున్న వర్షాలకు పెద్దు ఎత్తున నీరు రావడంతో హిమాయత్ సాగరంలో ఇమేజ్ సాగరంలోకి భారీగా వరద నీరు చేరుతుంది.
అప్రమత్తంగా ఉండాలని మంత్రి తుమ్మల సూచన : భారీ వర్షాల దృష్ట్యా వ్యవసాయశాఖ మంత్రి తుమ్మల సమీక్ష నిర్వహించారు. రాష్ట్రంలో భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో ప్రజలంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలని వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు సూచించారు. 'ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా గోదావరి పరివాహక ప్రాంతాల ప్రజలను, ముఖ్యంగా రైతులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని' కోరారు. అలాగే గోదావరి పరివాహక ప్రాంత జిల్లాల్లో కలెక్టర్లు అప్రమత్తంగా ఉండాలని తెలిపారు. కృష్ణా, గోదావరిలో వరద ఉద్ధృతి మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు.
వరద బాధితులకు అండగా నిలవాలని పవన్ కల్యాణ్ సూచన : గత రెండు రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు హైదరాబాద్ నగర వాసులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. వరద బాధితులకు అండగా నిలవాలని అభిమానులకు ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం, సినీనటుడు పవన్ కల్యాణ్ సూచించారు. జనసేన తెలంగాణ నాయకులు, శ్రేణులకు ఈ నేపథ్యంలో దిశానిర్దేశం చేశారు. వరద బాధితులకు ధైర్యం చెప్పి సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనాలన్నారు. హైదరాబాద్ సహా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయని తెలిపారు.
హైదరాబాద్ మూసీ వరద కారణంగా ఎంజీబీఎస్తో పాటు పరిసరాలు నీటమునిగాయని పేర్కొన్నారు. సీఎం రేవంత్రెడ్డి నేతృత్వంలోని తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇప్పటికే సహాయక చర్యలు చేపట్టిందని వివరించారు. ప్రభుత్వ సూచనలు, వాతావరణ హెచ్చరికలను ప్రజలు అనుసరించాలని సూచించారు.
