ETV Bharat / state

రద్దీగా హైదరాబాద్​- విజయవాడ హైవే - హయత్​నగర్​లో కిలోమీటర్ల మేర ట్రాఫిక్ జామ్​

హైదరాబాద్‌- విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై పెరిగిన రద్దీ - దసరా పండగకు సొంతూళ్లకు వెళ్తున్న వారితో పెరిగిన రద్దీ - ఎల్బీనగర్‌ నుంచి అబ్దుల్లాపూర్‌మెట్‌ వరకు ట్రాఫిక్‌ జామ్‌

Hyderabad Traffic Jam
Hyderabad Traffic Jam (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 27, 2025 at 12:36 PM IST

Updated : September 27, 2025 at 1:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad Traffic Jam due to Dussehra : దసరా పండగకు సొంతూళ్లకు వెళ్లే వారితో హైదరాబాద్​- విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై రద్దీ పెరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో హయత్​నగర్​లో విజయవాడ హైవేపై కిలోమీటర్ల మేర ట్రాఫిక్ జామ్​ నెలకొంది. ఈ మార్గంలో వాహనాలు నెమ్మదిగా కదులుతున్నాయి. దీంతోపాటు ఎల్బీనగర్​ నుంచి అబ్దులాపుర్​మెట్​ వరకు ట్రాఫిక్​ జామ్​ పెరిగింది.

దసరా ఎఫెక్ట్​ - రద్దీగా మారిన హైదరాబాద్​- విజయవాడ జాతీయ రహదారి (ETV)

బారికేడ్లు ఏర్పాటు : మరోవైపు అబ్దులాపుర్​మెట్​ మండలం గౌరెల్లి వద్ద వంతెనపై నుంచి వరద ప్రవహిస్తోంది. దీంతో ఇక్కడ వాహన రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. గౌరెల్లి వంతెన వద్ద బారికేడ్లు ఏర్పాటు చేసి స్థానికులను అప్రమత్తం చేశారు. మరోవైపు వర్షాలకు ఉప్పల్​ చౌరస్తా వద్ద వాహనాలు నెమ్మదిగా ముందుకు సాగుతున్నాయి.

నగరంలో పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం : హైదరాబాద్​ నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం కురుస్తోంది. పలుచోట్ల కురిసిన భారీ వర్షానికి నగర వాసులు తడిసి ముద్దయ్యారు. ఉప్పల్, రామంతాపూర్, చిలుకా నగర్, బోడుప్పల్, పీర్జాదిగూడ, మేడిపల్లి తదితర ప్రాంతాల్లో రోడ్లు వర్షపు నీటితో జలమయమయ్యాయి. రోడ్లపై వరద నీటితో వాహనదారులు, పాదచారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. ఘట్ కేసర్ మండలం ప్రతాప్ సింగారం, కొర్రెములలో మూసీ వంతెనపై నుంచి వర్షం నీరు ప్రవహిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో నగరంలో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి.

దేవరంపల్లిలో పొంగి ప్రవహిస్తున్న వాగు : రంగారెడ్డి జిల్లా చేవెళ్ల మండలం దేవరంపల్లి వాగు పొంగి ప్రవహిస్తోంది. గత మూడు రోజులుగా ఏడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలకు ఈసీ వాగు పొంగి ప్రవహిస్తోంది. మరోవైపు వికారాబాద్​ పరిగి మండలంలో కురుస్తున్న వర్షాలకు పెద్దు ఎత్తున నీరు రావడంతో హిమాయత్​ సాగరంలో ఇమేజ్​ సాగరంలోకి భారీగా వరద నీరు చేరుతుంది.

అప్రమత్తంగా ఉండాలని మంత్రి తుమ్మల సూచన : భారీ వర్షాల దృష్ట్యా వ్యవసాయశాఖ మంత్రి తుమ్మల సమీక్ష నిర్వహించారు. రాష్ట్రంలో భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో ప్రజలంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలని వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు సూచించారు. 'ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా గోదావరి పరివాహక ప్రాంతాల ప్రజలను, ముఖ్యంగా రైతులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని' కోరారు. అలాగే గోదావరి పరివాహక ప్రాంత జిల్లాల్లో కలెక్టర్లు అప్రమత్తంగా ఉండాలని తెలిపారు. కృష్ణా, గోదావరిలో వరద ఉద్ధృతి మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు.

వరద బాధితులకు అండగా నిలవాలని పవన్​ కల్యాణ్ సూచన : గత రెండు రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు హైదరాబాద్ నగర వాసులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. వరద బాధితులకు అండగా నిలవాలని అభిమానులకు ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం, సినీనటుడు పవన్​ కల్యాణ్​ సూచించారు. జనసేన తెలంగాణ నాయకులు, శ్రేణులకు ఈ నేపథ్యంలో దిశానిర్దేశం చేశారు. వరద బాధితులకు ధైర్యం చెప్పి సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనాలన్నారు. హైదరాబాద్​ సహా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయని తెలిపారు.

హైదరాబాద్​ మూసీ వరద కారణంగా ఎంజీబీఎస్​తో పాటు పరిసరాలు నీటమునిగాయని పేర్కొన్నారు. సీఎం రేవంత్​రెడ్డి నేతృత్వంలోని తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇప్పటికే సహాయక చర్యలు చేపట్టిందని వివరించారు. ప్రభుత్వ సూచనలు, వాతావరణ హెచ్చరికలను ప్రజలు అనుసరించాలని సూచించారు.

ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తున్న మూసీ నది - చాదర్​ఘాట్​ పరిసర ప్రాంతాల్లో గంటల తరబడి ట్రాఫిక్​ జామ్

తెలంగాణకు భారీ వర్ష సూచన - రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రెడ్​ అలర్ట్​!

Last Updated : September 27, 2025 at 1:13 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

HYD BZA ROUTE TRAFFIC JAMHYDERABAD TRAFFIC JAMTRAFFIC JAM HYDERABADహైదరాబాద్​లో భారీగా ట్రాఫిక్​ జామ్​HYDERABAD TRAFFIC JAM

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

చల్లని వేళ అప్పటికప్పుడు చేసుకునే "రసం" - ఘాటుగా గొంతులోకి దిగుతుంటే ఆ కిక్కే వేరు!

నవరాత్రి స్పెషల్ 'నైవేద్యం' - తియ్యని "బెల్లం అప్పాలు"!

'జాక్' ఎఫెక్ట్- 4.75 కోట్లు రిటర్న్ ఇచ్చేసిన సిద్ధు- లోన్ తీసుకొని మరీ!

అందరూ రుచి చూడాల్సిన కొత్తరకం "టమాటా పచ్చడి" - అన్నం, టిఫెన్స్​లోకి నెవ్వర్ బిఫోర్ టేస్ట్!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.