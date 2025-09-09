ETV Bharat / state

విజయవాడలో మరో భారీ ఫ్లై ఓవర్ - ఆ రూట్​లోనే ఆరు లైన్ల వంతెన

ఎన్‌హెచ్‌-65పై 4 కిమీ మేర ఆరు వరుసల్లో నిర్మాణం - గొల్లపూడి నుంచి పున్నమిఘాట్‌ వరకు భారీ పైవంతెన

Hyderabad To Vijayawada National Highway 65
Hyderabad To Vijayawada National Highway 65 (EENADU)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 9, 2025 at 10:53 AM IST

Updated : September 9, 2025 at 12:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad To Vijayawada National Highway 65 : హైదరాబాద్‌ - విజయవాడ ఎన్‌హెచ్‌-65 విస్తరణలో భాగంగా గొల్లపూడి నుంచి పున్నమిఘాట్‌ వరకు భారీ ఫ్లైఓవర్ నిర్మాణానికి అడుగులు పడుతున్నాయి. తాజాగా ఎన్‌హెచ్‌-65 రహదారి విస్తరణ గొల్లపూడి వరకు పరిమితం చేయకుండా భవానీపురంలోని పున్నమిఘాట్‌ వరకు కొత్తగా విస్తరిస్తున్న నేపథ్యంలో కొత్తగా ఏర్పాటు చేసే 4 కిలోమీటర్లు పొడవున పైవంతెన నిర్మాణం చేపట్టాలనేది ప్రతిపాదన. దీంతో పాటు ఇబ్రహీంపట్నంలోనూ ఓ పైవంతెన నిర్మాణం చేపట్టనున్నారు. ఈ ప్రతిపాదనలు ఆమోదం పొందితే నగర ప్రజల ట్రాఫిక్‌ కష్టాలు తీరతాయి.

ఇబ్రహీంపట్నంలో మరో పైవంతెన : ఇబ్రహీంపట్నం ఊరిలో 1.3 కిలోమీటర్ల మేర మరో ఫ్లైఓవర్ నిర్మాణానికి అడుగులు వేస్తున్నారు. ఇందుకోసం కన్సల్టెన్సీ వారు ఎన్‌హెచ్‌ అధికారులకు ప్రతిపాదించారు. ఊరి ప్రారంభం నుంచి చివరి వరకు ఎటువంటి రహదారి ప్రమాదాలకు తావు లేకుండా ఫ్లైఓవర్ నిర్మించాలనే ఆలోచన చేసారు.

ట్రాఫిక్‌ ఇక్కట్లకు చెక్‌ : హైదరాబాద్‌ వెళ్లేవారు, దుర్గగుడి, బస్టాండ్‌తో పాటు నగరంలోకి వచ్చే వారితో ఈ మార్గం రద్దీగా మారుతోంది. ప్రయాణికులు రోడ్డు మీదే నరక యాతన అనుభవిస్తున్నారు. దీనికి పరిష్కారంగా రహదారిని పున్నమిఘాట్‌ వరకు విస్తరించడమే భారీ ఊరట కలిగిస్తుంది. కాగా పైవంతెన కూడా నిర్మిస్తే నగరవాసులకు పెద్దవరం కాబోతోంది. ప్రతిపాదనల ప్రకారం గొల్లపూడి పశ్చిమ బైపాస్‌ దగ్గర ఈ పైవంతెన నిర్మాణం మొదలై దుర్గగుడి వంతెనలో కలుస్తుంది.

భూసేకరణ సమస్యలు లేవు : పైవంతెన నిర్మాణానికి భారీ వ్యయం అయినా భూసేకరణ సమస్యలు ఉండవు. ముందుగా అనుకున్న విధంగా రహదారి విస్తరణ చేపడితే గొల్లపూడి నుంచి భవానీపురం, ఇబ్రహీంపట్నం పరిధిలో ఆరు లైన్ల విస్తరణకు దాదాపు 150 ఎకరాలు అవసరం అవుతుంది. అయితే ఆయా ప్రాంతాల్లో మార్కెట్‌ విలువ ప్రకారం ఎకరం ధర రూ.10-30 కోట్లు ఉంది. భూసేకరణకు రూ.100ల కోట్లలో పరిహారం చెల్లించాలి. దారిపొడవునా ఉన్న దుకాణ, వ్యాపార సముదాయాలను పూర్తిగానో పాక్షికంగానో తొలగించాల్సి వచ్చేది. కోర్టుల్లో వివాదాలు వంటి అనేక సమస్యలు వచ్చే వీలుంది. ఇప్పుడు ఈ సమస్యలేవీ లేకుండా పైవంతెనతో పరిష్కారం చూపనున్నారు.

226 బదులు 198 కిలోమీటర్లు - ఆ హైవే కంచికచర్ల వరకే!

CM Chandrababu on NH 65 : అదే విధంగా అత్యంత రద్దీగా ఉండే హైదరాబాద్‌-విజయవాడ నేషనల్​ హైవే-65ను గొల్లపూడి వరకు విస్తరించాలని సీఎం చంద్రబాబు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేశారు. మరోవైపు దీని విస్తరణను కంచికచర్ల వరకే పరిమితం చేయాలని ఎన్​హెచ్​ఐ భావిస్తోంది. సలహా సంస్థ రూపొందించిన ప్రీ ఫీజిబిలిటీ రిపోర్ట్‌లో అమరావతి ఓఆర్‌ఆర్‌ వరకు విస్తరణ చాలని ప్రతిపాదించారు. ఈ మేరకే జాతీయ రహదారుల ప్రాధికార సంస్థ (NHAI) పరిశీలిస్తోంది. విజయవాడ నగర పరిధిలో ఆరు లైన్లుగా విస్తరించాలని భావించారు. విజయవాడ నగర ట్రాఫిక్‌ సమస్యలను తగ్గించాలనే ఉద్దేశ్యంతోనే వేగంగా విస్తరణ జరుగుతుందని పేర్కొన్నారు. హైవే విస్తరణ పనులు చేపట్టేలా చూడాలని ఈ మేరకే డీపీఆర్‌ సిద్ధం చేయాలని కోరారు.

'మేఘాల కొండ'పై ప్రభుత్వం ఫోకస్ - త్వరలోనే అందుబాటులోకి మరో మార్గం

రాష్ట్ర ప్రజల కలను సాకారం చేసే దిశగా - అమరావతి ఓఆర్​ఆర్​ నిర్మాణానికి అడుగులు!

Last Updated : September 9, 2025 at 12:53 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

HYDERABAD TO VIJAYAWADA NH65FLYOVER IN IBRAHIMPATNAMVIJAYAWADA NATIONAL HIGHWAY 65GOLLAPUDI FLYOVERNH65 HYDERABAD TO VIJAYAWADA 6LANE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఇకపై రెండు జీఎస్టీ స్లాబులే- బీమా ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలపై మినహాయింపు

NGOలు నడుపుతున్న క్రికెటర్లు- మంచి మనసుతో సమాజానికి సేవ!

షాకింగ్ : 'కపిల్ శర్మ షో' నుంచి ఆ స్టార్ ఔట్- ఫ్యాన్స్ నిరాశ!

'టారిఫ్​లతో భారత్ మమ్మల్ని చంపుతోంది'- డొనాల్డ్ ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.