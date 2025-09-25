ETV Bharat / state

పారిశుద్ధ్య సమస్యకు విద్యార్థుల సరికొత్త పరిష్కారం! - స్మార్ట్​ ఆవిష్కరణలతో ఆలోచింపజేసి

పారిశుద్ధ్య నిర్వహణకు స్మార్ట్​ ఆవిష్కరణలు - స్మార్ట్​బిన్​ను రూపొందిన ప్రైవేటు ఇంజినీరింగ్ కళాశాల విద్యార్థులు - పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు ఉపయోగపడే పరికరాన్ని అభివృద్ధి చేసిన ఓయూ ఇంజినీరింగ్ కళాశాల విద్యార్థులు

HYDERABAD STUDENTS NEW INNOVATIONS
HYDERABAD STUDENTS NEW INNOVATIONS (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 25, 2025 at 8:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Students Develop Devices For Sanitation Management : గ్రేటర్‌ హైదరాబాద్​ పరిధిలోని డంపర్‌బిన్లలో నిండిన చెత్తను వేగంగా తొలగించేందుకు ప్రైవేటు ఇంజినీరింగ్‌ వర్సిటీ విద్యార్థులు ‘స్మార్ట్‌ బిన్‌’ను ఆవిష్కరించారు. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఇంజినీరింగ్‌ విద్యార్థులు మ్యాన్‌హోళ్లలో విషవాయువులను గుర్తించే పరికరాన్ని రూపొందించారు. వారు తయారు చేసిన ఆవిష్కరణలను మరింత అభివృద్ధి చేసి ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లనున్నారు.

తక్కువ ఖర్చుతో సోలార్​ స్మార్ట్​బిన్ : పాతబస్తీ నుంచి హైటెక్‌సిటీ వరకు జీహెచ్‌ఎంసీ(గ్రేటర్​ హైదరాబాద్​ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్​) అధికారులు ఏర్పాటు చేసిన చెత్తకుండీలు నిండిపోతుంటే వాటిని సకాలంలో ఖాళీ చేయకపోవడం వల్ల సమస్యలు ఉత్పన్నమవుతున్నాయి. అందుకు పరిష్కార మార్గం చూపించే దిశగా అనురాగ్‌ యూనివర్సిటీ విద్యార్థులు ఆలోచించారు. ఈ క్రమంలోనే వర్సిటీ అసిస్టెంట్‌ ప్రొఫెసర్‌ కె.శ్రీనివాసరావు నేతృత్వంలో ఎనిమిది మంది పరిశోధక విద్యార్థులు సోలార్‌ స్మార్ట్‌బిన్‌ను కేవలం రూ.8 వేల ఖర్చుతో తయారుచేశారు.

HYDERABAD STUDENTS NEW INNOVATIONS
సీవేజ్​ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ (EENADU)

అధికారులకు సందేశాలు : సోలార్​ విద్యుత్​తో పనిచేసేటువంటి ఈ చెత్తకుండీలో 80 శాతం చెత్త నిండితే సంబంధిత అధికారులు, సిబ్బంది సెల్​ఫోన్​లకు సంక్షిప్త సందేశాలను పంపుతుంది. ఒక ప్రాంతంలోని స్మార్ట్‌బిన్లలో ఎన్ని నిండుతున్నాయో చెప్పడంతో పాటు చెత్తను తీసుకెళ్లే వెహికల్స్​ ఎలా తీసుకెళ్లాలో గూగుల్‌ మ్యాప్‌ ద్వారా వివరిస్తుంది. ప్రయోగాత్మకంగా ఉప్పల్‌-హబ్సిగూడ ప్రాంతాల్లోని ఈ స్మార్ట్‌బిన్‌ల పనితీరును పరిశీలించినట్టుగా అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్​ కె.శ్రీనివాసరావు చెప్పారు.

విష వాయువులను పసిగట్టేస్తుంది : నగరంలో పారిశుద్ధ్య కార్మికులు(శానిటరీ వర్కర్స్​) ఘన వ్యర్థాలను తొలగించేందుకు మ్యాన్‌హోళ్లలోకి వెళ్లాల్సి వస్తోంది. ఈక్రమంలోనే వాటిలోని మిథేన్, హైడ్రోజన్‌ సల్ఫైడ్, కార్బన్‌డయాక్సైడ్‌ వాయువుల తీవ్రతను గుర్తించలేక కొందరు ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. వీటిని నివారించేందుకు ‘సీవేజ్‌ మానిటరింగ్‌ సిస్టమ్‌’ పరికరాన్ని ఉస్మానియా ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాల విద్యార్థులు రూపొందించారు.

అతితక్కువ ఖర్చుతో పరికరం తయారీ : మ్యాన్‌హోల్‌ కింద ఈ పరికరాన్ని అమర్చినట్లయితే దాని సెన్సర్లు మ్యాన్‌హోల్‌లోని విషవాయువులను గుర్తించడంతో పాటు మురుగు ప్రవాహ మట్టాన్ని కూడా తెలుసుకుంటాయి. ఇది పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు ఎంతగానో ఉపయోగపడవచ్చు. ‘ఫలానా ప్రాంతంలో ఉన్న మ్యాన్‌హోల్‌ కొద్దిగంటల్లో నిండేందుకు అవకాశముంది’ అంటూ సంక్షిప్త మేసేజ్​లను పంపి అధికారులను అప్రమత్తం చేస్తుంది. ఈ పరికరం తయారుచేసేందుకు రూ.2500 మాత్రమే ఖర్చయ్యిందని సివిల్‌ ఇంజినీరింగ్‌ విభాగం ప్రొఫెసర్‌ కె.శశికాంత్‌ వెల్లడించారు.

మీ ప్రాంతంలో చెత్త పేరుకు పోయిందా? : శరవేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోన్న హైదరాబాద్​ నగరంలో జనాభాతో పాటు చెత్త సమస్య కూడా రోజురోజుకు పెరిగిపోతోంది. ముఖ్యంగా బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ఎక్కడ పడితే అక్కడ చెత్త పేరుకుపోవడంతో పాటు కుండీలు నిండిపోవడం లాంటి సమస్యలు తరచూ గమనిస్తుంటాం. దీని వల్ల స్థానికులు కూడా తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. మరోవైపు ప్రజారోగ్యానికి కూడా వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలోనే దీనికి పరిష్కారంగా గ్రేటర్​ హైదరాబాద్​ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్​(జీహెచ్​ఎంసీ) ఓ నూతన పరిష్కారంతో ముందుకొచ్చింది. సులభంగా ఓ మెసేజ్​ పెట్టి సమస్యను పరిష్కరించుకోవచ్చు. చెత్త సమస్యపై ఏవిధంగా ఫిర్యాదు చేయాలంటే?

చెత్త సమస్యపై ఫిర్యాదు చేయడం ఎలా? :

  • 81259 66586 నంబరును మీ స్మార్ట్​ఫోన్​లో సేవ్‌ చేసుకోవాలి.
  • ఆ నంబరుకు వాట్సప్‌ ద్వారా హాయ్‌ అనే మేసేజ్​ను పంపిస్తే జీహెచ్‌ఎంసీ నుంచి నమస్తే అని బదులొస్తుంది.
  • దాంతో పాటు ఒక లింక్‌ కూడా వస్తుంది.
  • దానిపై క్లిక్‌ చేయగానే ఒక పేజీ ఓపెన్‌ అవుతుంది.
  • అందులో సమస్య ఉన్న ప్రాంతం, ఫొటోలు తదితర వివరాలు నమోదు చేయాలి.

రైతులు, వృద్ధులను రక్షించే సేప్టీ స్టిక్​ - పేటెంట్ హక్కు పొందిన యువతి - Girl Made Safety Stick for Farmers

ఆవిష్కరణలతో ఆలోచింపజేసిన విద్యార్థులు - దేశ రక్షణకు అవసరమైన ఆవిష్కరణల రూపకల్పన - Innovations Day In Hyderabad

For All Latest Updates

TAGGED:

HYDERABAD STUDENTS NEW INNOVATIONSSMART TOOL FOR SANITATION WORKSOU STUDENTS DEVELOPED SMART TOOLSపారిశుద్ధ్య నిర్వహణకు పరికరాలుHYDERABAD STUDENTS NEW INNOVATIONS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

OGకి వెళ్తున్నారా?- పవన్​ కెరీర్​లో తొలిసారి ఇలా- ఈ 10 విశేషాలు తెలుసా మరి?

నవరాత్రి స్పెషల్ 'నైవేద్యం' - తియ్యని "బెల్లం అప్పాలు"!

చాపకింద నీరులా హైబీపీ - 'గ్లోబల్​ హైపర్ ​టెన్షన్'​ నివేదికలో మనగురించి ఆశ్చర్యకర విషయాలు

భారత్​లో సెగ్మెంట్-ఫస్ట్ రాడార్ టెక్నాలజీ బైక్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.