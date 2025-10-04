ETV Bharat / state

డల్లాస్​లో దుండగుడి కాల్పులు - హైదరాబాద్‌ విద్యార్థి మృతి

అమెరికాలో దుండగుడి కాల్పుల్లో ఎల్బీనగర్‌కు చెందిన విద్యార్థి మృతి - సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి దిగ్భ్రాంతి - వీలైనంత త్వరగా స్వస్థలానికి తీసుకువచ్చేలా తక్షణమే చొరవ తీసుకోవాలన్న హరీశ్ రావు

Student Killed In Shooting In America
Student Killed In Shooting In America (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 4, 2025 at 7:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad Student Shot Dead in America : అమెరికాలో ఓ దుండగుడు జరిపిన కాల్పుల్లో తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చెందిన విద్యార్థి మృతి చెందాడు. రంగారెడ్డి జిల్లా ఎల్బీనగర్‌ పరిధిలోని బీఎన్‌ రెడ్డి నగర్‌కు చెందిన పోలే చంద్రశేఖర్‌ 2023 సంవత్సరంలో బీడీఎస్‌ పూర్తి చేసి ఉన్నత చదువుల కోసం అమెరికా వెళ్లాడు. పెట్రోల్‌బంకులో చంద్రశేఖర్‌ పని చేస్తున్నాడు. ఇవాళ తెల్లవారుజామున డల్లాస్​లో ఓ దుండగుడు పెట్రోల్‌ పోసుకునేందుకు వచ్చి చంద్రశేఖర్‌పై కాల్పులు జరిపాడు. ఈ కాల్పుల్లో చంద్రశేఖర్‌ మృతి చెందాడు. ఎంతో భవిష్యత్తు ఉన్న కుమారుడి మృతితో కుటుంబ సభ్యుల రోదనలు మిన్నంటాయి.

సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి దిగ్భ్రాంతి : అమెరికాలో దుండగుల కాల్పుల్లో ఎల్బీనగర్ విద్యార్థి పోలె చంద్రశేఖర్ మరణించడంపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి దిగ్భ్రాంతిని వ్యక్తం చేశారు. డల్లాస్​లో చంద్రశేఖర్ మృతి చెందడం తీవ్ర ఆవేదన కలిగించిందని సీఎం తెలిపారు. చంద్రశేఖర్ కుటుంబానికి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని రేవంత్‌ రెడ్డి భరోసా ఇచ్చారు. భౌతిక కాయాన్ని స్వస్థలానికి తీసుకువచ్చేందుకు అన్ని విధాలా సహకారం అందిస్తామని అన్నారు. చంద్రశేఖర్ కుటుంబ సభ్యులకు ముఖ్యమంత్రి సానుభూతి తెలిపారు. ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ప్రార్థిస్తూ ఎక్స్‌లో ట్వీట్ చేశారు.

బాధిత కుటుంబాన్ని పరామర్శిస్తున్న హరీశ్‌రావు
బాధిత కుటుంబాన్ని పరామర్శిస్తున్న హరీశ్‌రావు (ETV)

వీలైనంత త్వరగా స్వస్థలానికి తీసుకువచ్చేలా తక్షణమే చొరవ తీసుకోవాలన్న హరీశ్ రావు : ఎల్బీనగర్‌కు చెందిన పోలే చంద్రశేఖర్ బీడీఎస్ పూర్తిచేసి పై చదువుల కోసం అమెరికాలోని డల్లాస్​ వెళ్లి చదువుకుంటున్న సమయంలో ఈరోజు తెల్లవారుజామున దుండగులు జరిపిన కాల్పుల్లో దుర్మరణం పాలవడం అత్యంత విషాదకరమని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు అన్నారు. ఈ సందర్భంగా హరీశ్ రావు వనస్థలిపురంలోని టీచర్స్ కాలనీలో ఉన్న చంద్రశేఖర్ ఇంటికి వెళ్లి తల్లిదండ్రులు సునీత జగన్మోహన్ కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించారు. వారికి ధైర్యం చెప్పారు. ఉన్నత స్థాయిలో ఉంటాడనుకున్న కొడుకు ఇక లేడన్న విషయం తెలిసి తల్లిదండ్రులు పడుతున్న అవేదన చూస్తే గుండె తరుక్కుపోతున్నదని అన్నారు. వారి కుటుంబ సభ్యులకు తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేశారు. చంద్రశేఖర్ పార్థీవదేహాన్ని వీలైనంత త్వరగా స్వస్థలానికి తీసుకువచ్చేలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తక్షణమే చొరవ తీసుకోవాలని బీఆర్ఎస్ తరఫున ఆయన ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేశారు.

అమెరికా పోలీసుల కాల్పులు - మహబూబ్‌నగర్‌ వాసి మృతి

For All Latest Updates

TAGGED:

STUDENT KILLED IN SHOOTING IN USHYDERABAD STUDENT SHOT DEAD IN USSTUDENT KILLED IN AMERICA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

శంఖం ఊదితే ఏమవుతుంది? - హిందూ ధర్మంలో దాని ప్రత్యేకతేంటి?

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

విండోస్‌ 10 వాడుతున్నారా? - మరికొన్ని రోజులే గడువు - ఇలా చేయకపోతే సపోర్ట్​ బంద్​!

డెస్టినేషన్​ వెడ్డింగ్​ కేంద్రంగా తెలంగాణ! - ఇక కేరళ, కులుమనాలి​ వెళ్లాల్సిన పనే లేదు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.