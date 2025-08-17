ETV Bharat / state

ఒక్క క్లిక్​తో భూముల వివరాలు - అందుబాటులోకి ప్రత్యేక యాప్​! - NEW APP TO HYD REVENUE OFFICIALS

స్థలాల పరిరక్షణకు సాంకేతికత వినియోగం - హైదరాబాద్‌ రెవెన్యూ అధికారుల రూపకల్పన - ప్రత్యేక యాప్‌ను రూపొందిస్తున్న బైజాక్యుటీ సొల్యూషన్‌ సంస్థ ప్రతినిధులు

Hyderabad Revenue Officials New App : ప్రభుత్వ స్థలాల పరిరక్షణకు హైదరాబాద్‌ రెవెన్యూ అధికారులు సరికొత్త యాప్‌ రూపొందిస్తున్నారు. జిల్లాలోని భూముల వివరాలు అన్నింటినీ ప్రముఖ సాఫ్ట్‌వేర్‌ సంస్థ ప్రత్యేక యాప్‌లో నమోదు చేయనుంది. గతంలో ల్యాండ్ బ్యాంక్ అనే యాప్ ఉండేది. కానీ కొత్తగా యాప్‌ను బైజాక్విటీ సొల్యూషన్స్ ప్రతినిధులు రూపొందించారు.

రెవెన్యూ అధికారులు ప్రభుత్వ భూములు, ఖాళీ స్థలాలు, ఇతర శాఖలకు కేటాయించిన భూములు, కోర్టు కేసుల్లో ఉన్న భూముల వివరాలను పొందుపరుస్తున్నారు. 16 మండలాల్లోని ప్రభుత్వ భూముల చుట్టూ రెడ్‌ మార్కులు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. కలెక్టర్ కార్యాలయంలో తహసీల్దార్లు, డిప్యూటీ తహసీల్దార్లకు రెడ్ మార్కులు, జియో ట్యాగింగ్, యాప్ ప్రత్యేక లక్షణాలను సాఫ్ట్‌వేర్ కంపెనీ ప్రతినిధులు వివరించారు. మొత్తం 20 అంశాలపై అవగాహన కల్పించారు. ఒకటి, రెండు నెలల్లో ఈ యాప్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు.

నలుదిక్కులా పకడ్బందీగా : జియో కార్డినేట్స్‌ (భౌగోళిక నిర్దేశాంకం) పద్ధతుల ద్వారా భూముల వివరాలు అప్‌లోడ్‌ చేస్తున్నారు. క్షేత్రస్థాయిలోని, డిజిటల్‌ మ్యాప్‌లోని కొలతలకు అంగుళం తేడా ఉండదు. కబ్జాకు యత్నిస్తే ఆ చిత్రాలు చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకునేందుకు కోర్టుల్లో సాక్ష్యంగా ఉపయోగించి చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటారు. ప్రస్తుతం ఈ వ్యవస్థను రెండు, మూడు జిల్లాల్లో చేస్తున్నారు. హైదరాబాద్​ జిల్లా యాప్​లో మరిన్ని వివరాలను అదనంగా జోడించనున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.

ఒక్క క్లిక్​తో వివరాలన్నీ తెలుసుకోవచ్చు! : నగరంలో ప్రభుత్వ భూములు వందల ఎకరాలు ఉన్నాయి. వీటిల్లో ఎక్కువ భాగం చట్టపరమైన వివాదాల్లో ఉండగా కొన్నింటిని గతంలో వివిధ విభాగాలు, శాఖలో కొంత భాగాన్ని కేటాయించారు. తహసీల్దార్లు, సిబ్బంది నిరుపయోగంగా ఉన్న భూములు, గృహ సముదాయాలకు వెళ్లి వివరాలను ఆన్​లైన్​లో నమోదు చేస్తున్నారు. వీటితో పాటు ప్రభుత్వ ఖాళీ స్థలాలను కబ్జా చేశారా? వాటిపై కోర్టుల్లో న్యాయ వివాదాలు ఉన్నాయా? వంటి అంశాలను ప్రత్యేకంగా యాప్‌లోనే విడిగా అప్‌లోడ్‌ చేస్తున్నారు. సాఫ్ట్‌వేర్‌ సంస్థ ప్రతినిధుల్లో కొందరు రెవెన్యూ అధికారుల వెంట వెళ్తున్నారు. నగరంలోని 16 మండలాల్లో వివరాలన్నీ డిజిటల్‌ పద్ధతిలోకి మార్చాక జిల్లా మొత్తానికీ ఒక మ్యాప్‌ సిద్ధమవనుంది. దీంతో భవిష్యత్తులో ఒకే బటన్​తో ప్రభుత్వ భూముల వివరాలన్నీ తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుందని రెవెన్యూ వర్గాలు తెలిపాయి.

ఇది పూర్తి పారదర్శకతను పెంచుతుంది. భూమి రికార్డులు డిజిటల్‌గా అందుబాటులో ఉండటం వల్ల, వాటిని తనిఖీ చేయడం సులభం అవుతుంది. ఇది సమయాన్ని, మానవ వనరులను ఆదా చేస్తుంది. అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో గంటలు గడపకుండానే, ఒకే చోట నుంచి అనేక భూములను పర్యవేక్షించవచ్చు. ఈ యాప్ ప్రభుత్వ భూములకు సంబంధించిన వివాదాలను గణనీయంగా తగ్గిస్తుంది. దీని ద్వారా న్యాయపరమైన చిక్కులను నివారించవచ్చు. ప్రభుత్వ భూములు ఆక్రమణకు గురవకుండా ఉంటే, వాటిని ప్రజా ప్రయోజనాల కోసం, ప్రభుత్వ పథకాల కోసం ఉపయోగించుకోవచ్చు.ఇకపై దీన్ని ఎవరైనా ఆక్రమించేందుకు యత్నించినా పాలిగాన్​, జియో కార్డినేట్స్​ ద్వారా రెవెన్యూ అధికారులకు తెలుస్తుంది.

