మహిళల భద్రతలో హైదరాబాద్​కు 8వ స్థానం - వెల్లడించిన జాతీయ వార్షిక నివేదిక - WOMEN SAFETY INDEX 2025

దేశవ్యాప్తంగా 31 నగరాల్లో మహిళల భద్రతపై చేపట్టిన ఈ సర్వే - తొలి రెండు స్థానాల్లో దేశంలో కోహిమా, విశాఖపట్నం నగరాలు - హైదరాబాద్​లో అన్ని విషయాల్లో 69.9శాతం మంది సంతృప్తి వ్యక్తం

National Women Safety Index 2025
National Women Safety Index 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 30, 2025 at 2:31 PM IST

National Women Safety Index 2025 : మహిళల భద్రతపై నిర్వహించిన జాతీయ వార్షిక నివేదిక సూచి (నారీ) - 2025లో హైదరాబాద్ 8వ స్థానంలో నిలిచింది. దేశవ్యాప్తంగా 31 నగరాల్లో సమగ్ర భద్రత, ప్రజా రవాణా, పార్కులు, పౌర ప్రదేశాలు, పని ప్రాంతాలు, విద్యాసంస్థలు, ఆరోగ్య కేంద్రాల్లో మహిళల భద్రతపై చేపట్టిన ఈ సర్వే నివేదిక విడుదలైంది. కోహిమా, విశాఖపట్నం నగరాలు దేశంలో తొలి రెండు స్థానాల్లో నిలిచాయి.

నగరంపై నివేదిక సారాంశం :

  • నిరంతర అప్రమత్తత అవసరం : హైదరాబాద్​ నగరంలో మహిళలకు సురక్షత, భద్రతల్లో అర్థవంతమైన పురోగతి వాతావరణం నెలకొందని నివేదిక అభిప్రాయపడింది. అన్ని విషయాల్లో 69.9 శాతం మంది సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. గత రెండేళ్లలో భద్రతాపరమైన చర్యలు మరింత మెరుగుపడ్డాయి. అయినప్పటికీ కొన్ని విషయాల్లో పోలీసులు, ప్రభుత్వ యంత్రాంగం నిరంతర అప్రమత్తత అవసరమని నివేదిక పేర్కొంది. 67 శాతం మంది నగరంలో భద్రత ఉందని చెప్పగా, 9 శాతం మంది సరైన భద్రత లేదని వెల్లడించారు.
  • భద్రతా చర్యలపై సంతృప్తి : మహిళలకు సౌకర్యవంతమైన మౌలిక సదుపాయాల్లో 59 శాతం, ప్రభుత్వ, పోలీసు యంత్రాంగంపై 78 శాతం, భద్రతా చర్యలపై 75 శాతం మంది సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు.
  • సూటిపోటి మాటలే అధికం : వేధింపుల్లో ఎక్కువగా సూటిపోటి మాటలు ఉంటున్నట్లు 65 శాతం మంది మహిళలు పేర్కొన్నారు. 23 శాతం మంది భౌతిక వేధింపులు, 5 శాతం మంది లైంగిక వేధింపులు ఎదుర్కొంటున్నట్లు సర్వేలో వెల్లడైంది. రవాణాలో 33 శాతం, ఆహ్లాద ప్రదేశాల్లో 12 శాతం మంది వేధింపులు ఎదుర్కొన్నట్లు వివరించారు.
  • నిరంతర పోలీస్ పెట్రోలింగ్ అవసరం : వేధింపులు ఎక్కువగా ఉండే 40 శాతం మంది సురక్షిత ప్రాంతాలకు లేదా అధికంగా జనాభా ఉన్న ప్రాంతాలకు వెళ్తున్నారు. 56 శాతం మంది పౌర ప్రదేశాల్లో నిరంతర పోలీసు పెట్రోలింగ్ చేయాలని కోరుకుంటున్నారు.

మహిళలకు స్వీయ భద్రత శిక్షణ : ఎక్కువగా బాలికలు చదివే పాఠశాలలు, కళాశాలల ముందు పోలీసు పెట్రోలింగ్ పెంచాలి. అన్ని ప్రదేశాల్లో పురుష/ మహిళ పోలీసులు ఉండాలి. మహిళల భద్రతకు మౌలిక సదుపాయాలతో పాటు హెల్ప్​లైన్, పానిక్ బటన్, యాప్స్ తీసుకువస్తే మరింత భద్రత కల్పించే వీలుంటుంది. మహిళలకు స్వీయ భద్రత శిక్షణ ఇప్పించాలి. దానితోపాటు చట్టాలపై అవగాహన కల్పించాలి. వాటిని సమర్థంగా అమలు చేయాలి.

రోడ్లపై సీసీ టీవీల వల్ల మరింత భద్రత : కీలక ప్రాంతాల్లో యూనిఫాంలో పోలీసులు కనిపించడంతో నేరాలు తగ్గడంతోపాటు మహిళలు భద్రంగా ఉన్నట్లు భావిస్తున్నారు. రోడ్లపై సీసీ టీవీలు ఏర్పాటు చేయడంతో వారికి మరింత భద్రత కలిగిస్తున్నాయి. మహిళల సమస్యలపై ప్రభుత్వ విభాగాల నుంచి సత్వర స్పందన ఉన్నట్లు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అయినప్పటికీ 6% మంది పౌరప్రదేశాల్లో వేధింపులు ఎదుర్కోన్నట్లు నివేదికలో వెల్లడించారు.

ఫర్యాదు చెయ్యకుండా ధైర్యంగా ఎదుర్కొంటూ : వేధింపులు ఎదుర్కొంటున్న వారిలో 36% మంది అధికారులకు ఫిర్యాదు చేయకుండా అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోతున్నారు. 40% మంది వేరే ప్రాంతాలకు వెళ్లిపోతున్నారు. 15% మంది మాత్రమే ఆకతాయిలను ఎదుర్కొంటూ ధైర్యంగా నిలబడుతున్నారు.

