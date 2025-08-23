Kukatpally Girl Murder Case : హైదరాబాద్ కూకట్పల్లిలో జరిగిన బాలిక హత్య కేసును పోలీసులు ఛేదించిన విషయం తెలిసిందే. హత్య అనంతరం జరిగిన కేసు వివరాలను పోలీసులు వెల్లడించారు. 'బాలిక ఇంటికి సమీపంలో ఉన్న బాలుడే హత్య చేశాడు. క్రికెట్ బ్యాట్ చోరీ కోసం వెళ్లిన సమయంలో తనని చంపేశాడు. ఇంట్లో బాలికను కత్తితో దాడి చేసి బాలుడు చంపాడు. విచారణ సమయంలో బాలుడు తప్పుదారి పట్టించాడు. హత్యకు వినియోగించిన కత్తిని స్వాధీనం చేసుకున్నాం. బాలుడికి బ్యాట్ నచ్చి దాని కోసం చోరీకి వెళ్లి బాలికను చంపాడు. బ్యాట్ కోసం ఇంటికి వెళ్లిన సమయంలో ఆ చిన్నారి అడ్డుకుంది. నిందితుడు పాఠశాలకు సరిగా వెళ్లేవాడు కాదు. నిందితుడి తల్లిని విచారణ చేస్తే తనకు తెలియదని చెప్పింది. మొదట బాలిక అరుపులు వినిపించాయని బాలుడు తప్పుదారి పట్టించాడు' అని పోలీసులు మీడియాతో తెలిపారు.
కూకట్పల్లి బాలిక హత్య కేసు - క్రికెట్ బ్యాట్ కోసం చంపేశాడు : సైబరాబాద్ సీపీ - KUKATPALLY GIRL MURDER CASE UPDATE
కూకట్పల్లి బాలిక మర్డర్ కేసులో సంచలన విషయాలు - బాలికను హత్య చేసిన సమీపంలోని బాలుడు - కేసు వివరాలను వెల్లడించిన పోలీసులు
Published : August 23, 2025 at 1:37 PM IST
Kukatpally Girl Murder Case : హైదరాబాద్ కూకట్పల్లిలో జరిగిన బాలిక హత్య కేసును పోలీసులు ఛేదించిన విషయం తెలిసిందే. హత్య అనంతరం జరిగిన కేసు వివరాలను పోలీసులు వెల్లడించారు. 'బాలిక ఇంటికి సమీపంలో ఉన్న బాలుడే హత్య చేశాడు. క్రికెట్ బ్యాట్ చోరీ కోసం వెళ్లిన సమయంలో తనని చంపేశాడు. ఇంట్లో బాలికను కత్తితో దాడి చేసి బాలుడు చంపాడు. విచారణ సమయంలో బాలుడు తప్పుదారి పట్టించాడు. హత్యకు వినియోగించిన కత్తిని స్వాధీనం చేసుకున్నాం. బాలుడికి బ్యాట్ నచ్చి దాని కోసం చోరీకి వెళ్లి బాలికను చంపాడు. బ్యాట్ కోసం ఇంటికి వెళ్లిన సమయంలో ఆ చిన్నారి అడ్డుకుంది. నిందితుడు పాఠశాలకు సరిగా వెళ్లేవాడు కాదు. నిందితుడి తల్లిని విచారణ చేస్తే తనకు తెలియదని చెప్పింది. మొదట బాలిక అరుపులు వినిపించాయని బాలుడు తప్పుదారి పట్టించాడు' అని పోలీసులు మీడియాతో తెలిపారు.