ETV Bharat / state

కూకట్​పల్లి బాలిక హత్య కేసు - క్రికెట్​ బ్యాట్​ కోసం చంపేశాడు : సైబరాబాద్​ సీపీ - KUKATPALLY GIRL MURDER CASE UPDATE

కూకట్​పల్లి బాలిక మర్డర్​ కేసులో సంచలన విషయాలు - బాలికను హత్య చేసిన సమీపంలోని బాలుడు - కేసు వివరాలను వెల్లడించిన పోలీసులు

Kukatpally Girl Murder Case
Kukatpally Girl Murder Case (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 23, 2025 at 1:37 PM IST

1 Min Read

Kukatpally Girl Murder Case : హైదరాబాద్​ కూకట్​పల్లిలో జరిగిన బాలిక హత్య కేసును పోలీసులు ఛేదించిన విషయం తెలిసిందే. హత్య అనంతరం జరిగిన కేసు వివరాలను పోలీసులు వెల్లడించారు. 'బాలిక ఇంటికి సమీపంలో ఉన్న బాలుడే హత్య చేశాడు. క్రికెట్​ బ్యాట్​ చోరీ కోసం వెళ్లిన సమయంలో తనని చంపేశాడు. ఇంట్లో బాలికను కత్తితో దాడి చేసి బాలుడు చంపాడు. విచారణ సమయంలో బాలుడు తప్పుదారి పట్టించాడు. హత్యకు వినియోగించిన కత్తిని స్వాధీనం చేసుకున్నాం. బాలుడికి బ్యాట్​ నచ్చి దాని కోసం చోరీకి వెళ్లి బాలికను చంపాడు. బ్యాట్​ కోసం ఇంటికి వెళ్లిన సమయంలో ఆ చిన్నారి అడ్డుకుంది. నిందితుడు పాఠశాలకు సరిగా వెళ్లేవాడు కాదు. నిందితుడి తల్లిని విచారణ చేస్తే తనకు తెలియదని చెప్పింది. మొదట బాలిక అరుపులు వినిపించాయని బాలుడు తప్పుదారి పట్టించాడు' అని పోలీసులు మీడియాతో తెలిపారు.

Kukatpally Girl Murder Case : హైదరాబాద్​ కూకట్​పల్లిలో జరిగిన బాలిక హత్య కేసును పోలీసులు ఛేదించిన విషయం తెలిసిందే. హత్య అనంతరం జరిగిన కేసు వివరాలను పోలీసులు వెల్లడించారు. 'బాలిక ఇంటికి సమీపంలో ఉన్న బాలుడే హత్య చేశాడు. క్రికెట్​ బ్యాట్​ చోరీ కోసం వెళ్లిన సమయంలో తనని చంపేశాడు. ఇంట్లో బాలికను కత్తితో దాడి చేసి బాలుడు చంపాడు. విచారణ సమయంలో బాలుడు తప్పుదారి పట్టించాడు. హత్యకు వినియోగించిన కత్తిని స్వాధీనం చేసుకున్నాం. బాలుడికి బ్యాట్​ నచ్చి దాని కోసం చోరీకి వెళ్లి బాలికను చంపాడు. బ్యాట్​ కోసం ఇంటికి వెళ్లిన సమయంలో ఆ చిన్నారి అడ్డుకుంది. నిందితుడు పాఠశాలకు సరిగా వెళ్లేవాడు కాదు. నిందితుడి తల్లిని విచారణ చేస్తే తనకు తెలియదని చెప్పింది. మొదట బాలిక అరుపులు వినిపించాయని బాలుడు తప్పుదారి పట్టించాడు' అని పోలీసులు మీడియాతో తెలిపారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

KUKATPALLY GIRL MURDER CASEకూకట్​పల్లి బాలిక హత్య కేసుKUKATPALLY GIRL MURDER CASE UPDATE

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

మందులు కొనేముందు వీటిని చెక్​ చేయండి - లేదంటే అవి ప్రాణాంతకంగా మారొచ్చు!

ఆ ప్లాట్​ఫాం వద్ద బండి పార్క్​ చేస్తే ఇక మర్చిపోవడమే! - లోపలికి వెళ్లొచ్చేలోపు మాయం ఖాయం!!

మీ బండిని వర్షంలోనే వదిలేస్తున్నారా? - కేర్​ తీసుకోకపోతే డైరెక్టుగా షెడ్డుకే!

'ట్రాఫిక్ మ్యాన్' ప్రయత్నంతో తగ్గిన రోడ్డు ప్రమాదాలు- 4 లక్షల మందికి రూల్స్ పై అవగాహన

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.