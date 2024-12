ETV Bharat / state

సంధ్య థియేటర్ ఘటన - అల్లు అర్జున్‌కు పోలీసుల నోటీసులు - POLICE NOTICES TO ALLU ARJUN

Police issues notices to Allu Arjun to appear for investigation: సినీ హీరో అల్లు అర్జున్‌కు హైదరాబాద్‌ పోలీసులు నోటీసులు జారీ చేశారు. సంధ్య థియేటర్ తొక్కిసలాట ఘటనలో చిక్కడపల్లి పోలీసులు అల్లు అర్జున్‌కు నోటీసులు ఇచ్చారు. మంగళవారం ఉదయం 11 గంటలకు విచారణకు రావాలని నోటీసులో పేర్కొన్నారు. డిసెంబరు 4న సంధ్య థియేటర్‌లో జరిగిన తొక్కిసలాట ఘటనపై అల్లు అర్జన్​ను పోలీసులు విచారించనున్నారు.

పుష్ప 2 బెనిఫిట్​ షో సందర్భంగా హైదరాబాద్​లోని సంధ్య థియేటర్​ దగ్గర జరిగిన తొక్కిసలాట కేసులో ఈ నెల 13న చిక్కడపల్లి పోలీసులు అల్లు అర్జున్​ను అరెస్ట్​ చేశారు. అనంతరం పోలీస్​ స్టేషన్​కు తరలించి విచారించారు. ఆ తర్వాత గాంధీ ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించి నాంపల్లి కోర్టులో హాజరుపరచగా న్యాయమూర్తి 14 రోజుల రిమాండ్ విధించారు. అనంతరం అల్లు అర్జున్​ను చంచల్​గూడ జెలుకు తరలించారు.

మరోవైపు తనపై చిక్కడపల్లి పోలీసులు పెట్టిన కేసును కొట్టివేయాలంటూ అల్లు అర్జున్​ హైకోర్టులో క్వాష్​ పిటిషన్​ వేశారు. దీనిపై సుదీర్ఘ వాదనల అనంతరం హైకోర్టు ఈ నెల 30 వరకు మధ్యంతర బెయిల్​ ఇచ్చింది.