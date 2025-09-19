మన ముత్యాలకు అంతర్జాతీయ ప్రాచుర్యం - త్వరలో జీఐ గుర్తింపు!

ETV Bharat / state

GI Tag for Hyderabad Pearls Soon : హైదరాబాద్​ పేరు వినగానే వెంటనే అందరికీ గుర్తుకు వచ్చేది ముత్యాలు. అలనాటి నిజాంల కాలం నుంచి ఈనాటి వరకు వీటి ప్రాముఖ్యత చెక్కు చెదరలేదు. భాగ్యనగర ప్రాశస్త్యంలో ముత్యాలు, లక్కగాజులకు అంత ప్రత్యేక స్థానముంది. తరాలు మారుతున్నా నేటికీ ఇవి ఎంతో మంది మగువల మనసు దోచుకుంటున్నాయంటే అతిశయోక్తి కాదు. నగరంలోని వారసత్వ పురాతన భవనాలు, సంప్రదాయ కళారూపాలు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మంచి గుర్తింపును సొంతం చేసుకుంటున్నాయి. పాతబస్తీలో ఉన్నటువంటి లాడ్​బజార్​ లక్కగాజులకు ఇప్పటికే జియోగ్రాఫికల్​ ఇండెక్స్​ ట్యాగ్​(జీఐ ట్యాగ్​) లభించింది. త్వరలో ముత్యాలకు జీఐ ట్యాగ్​ గుర్తింపు లభించనుంది. దీంతో భాగ్యనగరం పేరు విశ్వవ్యాప్తం అవ్వనుంది.

తొలుత అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాల్లో : భవనాలకు ట్రేడ్‌మార్క్‌ గుర్తింపు విధానమనేది తొలుత అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాల్లో మొదలైంది. ఎంపైర్‌ స్టేట్‌ బిల్డింగ్‌(న్యూయార్క్‌), న్యూయార్క్‌ స్టాక్‌ ఎక్స్ఛేంజ్( ఈఫిల్‌ టవర్‌(ఫ్రాన్స్‌), ఒపేరా హౌస్‌(సిడ్నీ)లకు ట్రేడ్‌మార్క్‌లున్నాయి.

జీఐ(జియో గ్రాఫికల్​ ఇండెక్స్​ ట్యాగ్‌) లభించినవి :

  • పాతబస్తీ లక్కగాజులు
  • పోచంపల్లి చీరలు
  • తాండూరు కంది

ట్రేడ్‌మార్కు ఉంటే : ట్రేడ్‌మార్క్‌ గుర్తింపున్న ఉస్మానియా ఆర్ట్స్‌ కళాశాల భవనం డిజైన్‌ను వ్యక్తులు, సంస్థలు, వాణిజ్యపరంగా వినియోగించకూడదు. ఒక వేళ ఎవరైనా నిబంధనలను అతిక్రమించి ఉల్లఘింస్తే ఓయూ అధికారులు చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకుంటారు.

భాగ్యనగరి ముత్యాలు : హైదరాబాద్‌ ముత్యాలకు దేశవిదేశాల్లో చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది. 400 ఏళ్ల నుంచి కొన్ని కుటుంబాలు ముత్యాలను తయారు చేస్తూ జీవనం సాగిస్తున్నాయి. వాటికి జీఐ( జీయో గ్రాఫికల్​ ఇండెక్స్​ ట్యాగ్‌) లభిస్తే విక్రయదారులకు ఎక్కువ లాభం లభిస్తుంది. మరోవైపు హైదరాబాద్​ నగరం పేరు విశ్వవ్యాప్తమవుతుంది.
ఆర్ట్స్‌ కాలేజీ : దేశంలో ట్రేడ్‌మార్క్‌ గుర్తింపు పొందిన తొలి రెండు భవనాలు ముంబయి నగరంలోని హోటల్‌ తాజ్‌మహల్, బాంబే స్టాక్‌ ఎక్స్ఛేంజ్‌ భవనం కాగా మూడో భవనం ఉస్మానియా ఆర్ట్స్‌ కళాశాల కావడం విశేషం.

జీఐ ట్యాగ్​ లభించడం వల్ల ప్రయోజనాలు : ఒక వస్తువుకు భౌగోళిక గుర్తింపు(జీఐ ట్యాగ్​) లభించడం వల్ల ఎన్నో ప్రయోజనాలున్నాయి. మంచి ప్రచారం వస్తుంది అందువల్ల దాని విశిష్టతలు ప్రపంచానికి తెలుసే అవకాశం ఉంది. దాంతో మార్కెట్​లో ముత్యాలకు గిరాకీ పెరుగుతుంది. నాణ్యత, ప్రత్యేకతల కారణంగా మరింత ఎక్కువ ధర పలుకుతుంది. దీని వల్ల ఎగుమతులు పెరుగుతాయి. డిమాండు తట్టుకోవడానికి ఎక్కువమంది సదరు ఉత్పత్తి తయారీలో నిమగ్నమవడం వల్ల ఆ ప్రాంతాల్లో పలువురికి ఉపాధి అవకాశాలు లభించి, వలసలూ నిరుద్యోగం తగ్గుతాయి. ప్రజలు ఆర్థికంగా, సామాజికంగా బలపడేందుకు అవకాశం ఏర్పడుతుంది. తయారీదారులను సంప్రదాయ విధానాలను కొనసాగించే విధంగా ప్రోత్సహించడం ద్వారా పర్యావరణాన్ని కాపాడుకోవచ్చు. వారసత్వంగా అందే నైపుణ్యాలను సంరక్షించి ముందుతరాల వారికి అందించేందుకు అవకాశం ఏర్పడుతుంది. పర్యటకమూ పెరుగుతుంది. ఫలితంగా గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థకు జీఐ ట్యాగ్‌ వెన్నుదన్నుగా మారుతుందని చెప్పవచ్చు. ఏదైనా ఒక ఉత్పత్తికి మంచి పేరొచ్చిందంటే దానికి నకిలీలు తయారవడమనేది సహజం. జీఐ ట్యాగ్‌ ఉండటం వల్ల ఆయా ఉత్పత్తులకు చట్టపరమైన రక్షణను ఇస్తుంది. జీఐ ట్యాగ్​ వల్ల ఇన్ని ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి.

'హైదరాబాద్​ ముత్యాలకు' 400 ఏళ్ల చరిత్ర - మరి జీఐ ట్యాగ్​ దక్కేనా

