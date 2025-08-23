ETV Bharat / state

జహీరాబాద్‌ సిగలో మరో మణిహారం - 350 కి.మీ వేగంతో దూసుకెళ్లే బుల్లెట్​ రైలు వచ్చేస్తోంది! - BULLET TRAIN IN ZAHEERABAD

ఏర్పాటు కానున్న హైదరాబాద్ -ముంబయి హైస్పీడ్ బుల్లెట్​ రైలు కారిడార్ - జహీరాబాద్​ పట్టణం మీదుగా దూసుకెళ్లనున్న బుల్లెట్ రైలు - ప్రాజెక్టుతో వ్యాపారం, విద్య, ఐటీ రంగాల విస్తరణకు దోహదం చేసే అవకాశం

Hyderabad-Mumbai Bullet Train Project
Hyderabad-Mumbai Bullet Train Project (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 23, 2025 at 10:35 AM IST

2 Min Read

Hyderabad-Mumbai Bullet Train Project : అంతర్రాష్ట్ర సరిహద్దు పట్టణమైన జహీరాబాద్‌ సిగలో మరో మణిహారం చేరనుంది. తెలంగాణ-కర్ణాటక-మహారాష్ట్రలను అనుసంధానం చేసే రైల్వే లైన్‌ ఉన్న ఈ పట్టణం మీదుగా బుల్లెట్‌ రైలు ఇకపై పరుగులు పెట్టనుంది. గరిష్ఠంగా గంటకు 350 కిలోమీటర్ల మెరుపు వేగంతో దూసుకెళ్లే హైదరాబాద్‌-ముంబయి హైస్పీడ్‌ బుల్లెట్‌ రైలు కారిడార్‌ ఏర్పాటు కానుంది. హైదరాబాద్‌ తర్వాత జహీరాబాద్‌లో స్టేషన్‌ ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లుగా నివేదికలో పొందుపర్చడం విశేషం.

జహీరాబాద్‌లో ఆటోమొబైల్, ఫార్మా, ఐస్‌క్రీమ్‌ పరిశ్రమలు సహా హైదరాబాద్‌-నాగ్‌పూర్‌ పారిశ్రామిక కారిడార్‌లో భాగమైన నిమ్జ్‌ (జాతీయ ఉత్పాదక పెట్టుబడుల మండలి) వెల్లడించింది. పవన, సోలార్​ పవర్ కేంద్రాలు సైతం ఉన్న ఈ పట్టణం జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందింది. ఇక హైస్పీడ్‌ బుల్లెట్‌ రైలు పట్టణం మీదుగా దూసుకెళ్లనుండటంతో అభివృద్ధి దిశగా దూసుకువెళ్లే అవకాశం ఉంది. సాధారణంగా హైదరాబాద్‌ నగరం నుంచి ముంబయికి 10-12 గంటల సమయం పడుతోంది. అదే హైస్పీడ్‌ బుల్లెట్‌ రైల్లో మూడే గంటల్లో ముంబయికి చేరుకోవచ్చు.

రాష్ట్రంలో 170 కిలోమీటర్లు : తెలంగాణ, కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర మీదుగా ఏర్పాటు కానున్న హైదరాబాద్‌-ముంబయి హైస్పీడ్‌ కారిడార్‌ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 170 కిలోమీటర్ల పరిధిలో ఉంటుంది. దీన్ని పాత వాటితో సంబంధం లేకుండా పూర్తిగా కొత్త మార్గంలో నిర్మించనున్నారు. ఇందులో కేవలం బుల్లెట్‌ ట్రైన్లే నడుస్తాయి. తెలంగాణ-కర్ణాటక సరిహద్దులోని సంగారెడ్డి, హైదరాబాద్‌ జిల్లాల మీదుగా ఏర్పాటుకు ప్రతిపాదిస్తూ డీపీఆర్‌(సమగ్ర ప్రాజెక్టు నివేదికను) సిద్ధం చేశారు. మహారాష్ట్ర నుంచి కర్ణాటకలోని కలబురిగిలో రైల్వేస్టేషన్‌ ఏర్పాటు చేయనున్నారు. అంతర్రాష్ట్ర సరిహద్దు చించోళి నుంచి జిల్లాలోని మొగుడంపల్లి, జహీరాబాద్, కోహీర్, మునిపల్లి, సదాశివపేట నుంచి హైదరాబాద్‌ వరకు మార్గం వెలియనుంది.

3 రాష్ట్రాల మీదుగా 11 స్టేషన్లు : మూడు రాష్ట్రాల మీదుగా సిద్ధం చేసిన సమగ్ర నివేదిక ప్రకారం 11 స్టేషన్లు నిర్మించనున్నారు. ప్రతి 70-100 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఒక్కో స్టేషన్‌తో పాటు నగరాలు, పట్టణాలు అనుసంధానించేవిధంగా ఈ మార్గాన్ని సిద్ధం చేయనున్నారు. ముంబయిలోని బాంద్రా, నవీ ముంబయి, లోనావాలా, పుణె, కుర్కుంబ్‌/దౌండ్, అక్లుజ్, పండరిపూర్, సోలాపూర్, కలబురిగి (గుల్బర్గా), జహీరాబాద్, హైదరాబాద్‌ నగరాల్లో స్టేషన్లు ఏర్పాటు కానున్నాయి. ఈ ప్రాజెక్టు త్వరితగతిన కార్యరూపం దాల్చినట్లయితే వ్యాపారం, వాణిజ్యం, విద్య, సమాచార సాంకేతిక రంగాల విస్తరణకు దోహదం చేస్తాయని రైల్వే వర్గాలు తెలిపాయి. హైదరాబాద్​ నుంచి చెన్నై, బెంగళూరు

ఎలైన్​మెంట్లపై కసరత్తు : హైదరాబాద్ నగరం​ నుంచి బుల్లెట్​ ట్రైన్​ సదుపాయాన్ని కల్పించేందుకు కార్యాచరణ వేగవంతం అవుతోంది. ఈ రైలు పొరుగు రాష్ట్రాల్లోని మెట్రో నగరాలకు కలుపుతూ వెళ్లనుంది. ఇప్పటికే హైదరాబాద్​-ముంబయి హైస్పీడ్​ మార్గం సమగ్ర ప్రాజెక్టు నివేదిక సిద్ధమై రైల్వే బోర్డుకు చేరింది. అలాగే హైదరాబాద్​ నుంచి ఏపీ​ మీదుగా చెన్నై, బెంగుళూరులకు వేర్వేరుగా రెండు హైస్పీడ్​ రైలు కారిడార్ల తుది సర్వే ఎలైన్​మెంట్​కు కసరత్తు జరుగుతోంది. ఈ బుల్లెట్​ 'ట్రైన్​ రూట్​లను గంటకు గరిష్ఠంగా 350 కి.మీ, సగటున 250 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించే విధంగా డిజైన్​ చేస్తున్నారు. హైదరాబాద్​-ముంబయి నగరాల మధ్య హైస్పీడ్​ కారిడార్​ డీపీఆర్​లో మొత్తం 11 స్టేషన్లను ప్రతిపాదించగా, రాష్ట్రంలో సుమారు 170 కి.మీ. పరిధిలో ఉంటుంది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రెండు స్టేషన్లు హైదరాబాద్​, జహీరాబాద్​ ఉన్నాయి.

తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలకు గుడ్​న్యూస్​ - త్వరలోనే బుల్లెట్​ రైళ్ల పరుగులు!

Hyderabad to Mumbai Bullet train: బుల్లెట్టు రైలెక్కి 3 గంటల్లోనే హైదరాబాద్ నుంచి ముంబయికి

Hyderabad-Mumbai Bullet Train Project : అంతర్రాష్ట్ర సరిహద్దు పట్టణమైన జహీరాబాద్‌ సిగలో మరో మణిహారం చేరనుంది. తెలంగాణ-కర్ణాటక-మహారాష్ట్రలను అనుసంధానం చేసే రైల్వే లైన్‌ ఉన్న ఈ పట్టణం మీదుగా బుల్లెట్‌ రైలు ఇకపై పరుగులు పెట్టనుంది. గరిష్ఠంగా గంటకు 350 కిలోమీటర్ల మెరుపు వేగంతో దూసుకెళ్లే హైదరాబాద్‌-ముంబయి హైస్పీడ్‌ బుల్లెట్‌ రైలు కారిడార్‌ ఏర్పాటు కానుంది. హైదరాబాద్‌ తర్వాత జహీరాబాద్‌లో స్టేషన్‌ ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లుగా నివేదికలో పొందుపర్చడం విశేషం.

జహీరాబాద్‌లో ఆటోమొబైల్, ఫార్మా, ఐస్‌క్రీమ్‌ పరిశ్రమలు సహా హైదరాబాద్‌-నాగ్‌పూర్‌ పారిశ్రామిక కారిడార్‌లో భాగమైన నిమ్జ్‌ (జాతీయ ఉత్పాదక పెట్టుబడుల మండలి) వెల్లడించింది. పవన, సోలార్​ పవర్ కేంద్రాలు సైతం ఉన్న ఈ పట్టణం జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందింది. ఇక హైస్పీడ్‌ బుల్లెట్‌ రైలు పట్టణం మీదుగా దూసుకెళ్లనుండటంతో అభివృద్ధి దిశగా దూసుకువెళ్లే అవకాశం ఉంది. సాధారణంగా హైదరాబాద్‌ నగరం నుంచి ముంబయికి 10-12 గంటల సమయం పడుతోంది. అదే హైస్పీడ్‌ బుల్లెట్‌ రైల్లో మూడే గంటల్లో ముంబయికి చేరుకోవచ్చు.

రాష్ట్రంలో 170 కిలోమీటర్లు : తెలంగాణ, కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర మీదుగా ఏర్పాటు కానున్న హైదరాబాద్‌-ముంబయి హైస్పీడ్‌ కారిడార్‌ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 170 కిలోమీటర్ల పరిధిలో ఉంటుంది. దీన్ని పాత వాటితో సంబంధం లేకుండా పూర్తిగా కొత్త మార్గంలో నిర్మించనున్నారు. ఇందులో కేవలం బుల్లెట్‌ ట్రైన్లే నడుస్తాయి. తెలంగాణ-కర్ణాటక సరిహద్దులోని సంగారెడ్డి, హైదరాబాద్‌ జిల్లాల మీదుగా ఏర్పాటుకు ప్రతిపాదిస్తూ డీపీఆర్‌(సమగ్ర ప్రాజెక్టు నివేదికను) సిద్ధం చేశారు. మహారాష్ట్ర నుంచి కర్ణాటకలోని కలబురిగిలో రైల్వేస్టేషన్‌ ఏర్పాటు చేయనున్నారు. అంతర్రాష్ట్ర సరిహద్దు చించోళి నుంచి జిల్లాలోని మొగుడంపల్లి, జహీరాబాద్, కోహీర్, మునిపల్లి, సదాశివపేట నుంచి హైదరాబాద్‌ వరకు మార్గం వెలియనుంది.

3 రాష్ట్రాల మీదుగా 11 స్టేషన్లు : మూడు రాష్ట్రాల మీదుగా సిద్ధం చేసిన సమగ్ర నివేదిక ప్రకారం 11 స్టేషన్లు నిర్మించనున్నారు. ప్రతి 70-100 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఒక్కో స్టేషన్‌తో పాటు నగరాలు, పట్టణాలు అనుసంధానించేవిధంగా ఈ మార్గాన్ని సిద్ధం చేయనున్నారు. ముంబయిలోని బాంద్రా, నవీ ముంబయి, లోనావాలా, పుణె, కుర్కుంబ్‌/దౌండ్, అక్లుజ్, పండరిపూర్, సోలాపూర్, కలబురిగి (గుల్బర్గా), జహీరాబాద్, హైదరాబాద్‌ నగరాల్లో స్టేషన్లు ఏర్పాటు కానున్నాయి. ఈ ప్రాజెక్టు త్వరితగతిన కార్యరూపం దాల్చినట్లయితే వ్యాపారం, వాణిజ్యం, విద్య, సమాచార సాంకేతిక రంగాల విస్తరణకు దోహదం చేస్తాయని రైల్వే వర్గాలు తెలిపాయి. హైదరాబాద్​ నుంచి చెన్నై, బెంగళూరు

ఎలైన్​మెంట్లపై కసరత్తు : హైదరాబాద్ నగరం​ నుంచి బుల్లెట్​ ట్రైన్​ సదుపాయాన్ని కల్పించేందుకు కార్యాచరణ వేగవంతం అవుతోంది. ఈ రైలు పొరుగు రాష్ట్రాల్లోని మెట్రో నగరాలకు కలుపుతూ వెళ్లనుంది. ఇప్పటికే హైదరాబాద్​-ముంబయి హైస్పీడ్​ మార్గం సమగ్ర ప్రాజెక్టు నివేదిక సిద్ధమై రైల్వే బోర్డుకు చేరింది. అలాగే హైదరాబాద్​ నుంచి ఏపీ​ మీదుగా చెన్నై, బెంగుళూరులకు వేర్వేరుగా రెండు హైస్పీడ్​ రైలు కారిడార్ల తుది సర్వే ఎలైన్​మెంట్​కు కసరత్తు జరుగుతోంది. ఈ బుల్లెట్​ 'ట్రైన్​ రూట్​లను గంటకు గరిష్ఠంగా 350 కి.మీ, సగటున 250 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించే విధంగా డిజైన్​ చేస్తున్నారు. హైదరాబాద్​-ముంబయి నగరాల మధ్య హైస్పీడ్​ కారిడార్​ డీపీఆర్​లో మొత్తం 11 స్టేషన్లను ప్రతిపాదించగా, రాష్ట్రంలో సుమారు 170 కి.మీ. పరిధిలో ఉంటుంది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రెండు స్టేషన్లు హైదరాబాద్​, జహీరాబాద్​ ఉన్నాయి.

తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలకు గుడ్​న్యూస్​ - త్వరలోనే బుల్లెట్​ రైళ్ల పరుగులు!

Hyderabad to Mumbai Bullet train: బుల్లెట్టు రైలెక్కి 3 గంటల్లోనే హైదరాబాద్ నుంచి ముంబయికి

For All Latest Updates

TAGGED:

BULLET TRAIN IN ZAHEERABADBULLET TRAIN PROJECT IN TELANGANAజహీరాబాద్​ మీదుగా బుల్లెట్​ట్రైన్HYDERABAD MUMBAI BULLET TRAINBULLET TRAIN IN ZAHEERABAD

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

మందులు కొనేముందు వీటిని చెక్​ చేయండి - లేదంటే అవి ప్రాణాంతకంగా మారొచ్చు!

26 గేట్లు ఎత్తి నాగార్జునసాగర్​ నుంచి నీటి విడుదల - పాల నురగ లాంటి అందాలు చూడాల్సిందే

డబుల్ చిన్​తో ఇబ్బంది పడుతున్నారా? - ఇలా చేస్తే సహజంగా తగ్గించుకోవచ్చట!

తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలకు గుడ్​న్యూస్​ - త్వరలోనే బుల్లెట్​ రైళ్ల పరుగులు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.