హైదరాబాద్​ మెట్రోపై ఇంత వడ్డీ భారమా? - తక్కువకు అప్పులు ఇచ్చే సంస్థల కోసం సర్కార్​ గాలింపు!

హైదరాబాద్ మెట్రోపై వార్షికంగా సగటున రూ.1000 కోట్ల భారం - తక్కువకు అప్పులు ఇచ్చే అంతర్జాతీయ సంస్థల కోసం ప్రభుత్వ అన్వేషణ

Hyderabad Metro to Transfer Ownership to Govt
Hyderabad Metro to Transfer Ownership to Govt (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 14, 2025 at 2:40 PM IST

Hyderabad Metro Transferred Ownership to Govt : హైదరాబాద్​ మెట్రో ప్రైవేటు యాజమాన్యం నుంచి ప్రభుత్వానికి మారాలంటే ఈక్విటీని ఎల్​ అండ్​ టీకి చెల్లించడంతో పాటు ఆ సంస్థ చేసిన రుణాలు మొత్తాన్ని సర్కారుకు బదలాయించుకోవాలి. ఈ రుణాలపై అధిక వడ్డీలు చెల్లించడం వల్ల మెట్రోకు భారంగా మారింది. దీనిని అధిగమించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తక్కువ వడ్డీకి అప్పులు ఇచ్చే అంతర్జాతీయ సంస్థల కోసం అన్వేషిస్తోంది. ఇందుకోసం ఏజెన్సీలతో చర్చిస్తోంది. రుణాల సమీకరణలో అనుభవం ఉన్న బోస్టన్‌ కన్సల్టింగ్‌ గ్రూప్‌ (బీసీజీ) వంటి సంస్థలతో కసరత్తు చేస్తోంది.

రూ.13 వేల కోట్ల రుణం తీసుకుంటున్న ప్రభుత్వం : హైదరాబాద్​ మెట్రో మొదటి దశ నిర్వహణ బాధ్యతలను ఎల్​ అండ్​ టీ నుంచి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకునేందుకు అంగీకరించింది. ఈ ఒప్పందంలో భాగంగా మెట్రో రైలు కోసం బ్యాంకుల నుంచి ఎల్​ అండ్​ టీ తీసుకున్న రూ.13 వేల కోట్ల రుణం బాధ్యత ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది. మెట్రో నిర్మాణాన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు భాగస్వామ్యంలో నిర్మించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ హైదరాబాద్​ మెట్రో రైలు సంస్థ కొంత ఈక్విటీగా, మిగిలిన మొత్తాన్ని బ్యాంకుల నుంచి రుణంగా స్వీకరిస్తుంది. ఈ సంస్థ ఈక్విటీ పెట్టుబడి కోసం సుమారు రూ.2,000 కోట్లను చెల్లించేందుకు ప్రభుత్వం ముందుకొచ్చింది.

వార్షికంగా సగటున రూ.1000 కోట్లు : ఇప్పటివరకు అప్పులు రూ.13 వేల కోట్లు ఉన్నాయి. వీటిపై 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో రూ.940 కోట్లను వడ్డీ రూపంలో చెల్లించింది. వార్షికంగా సగటున రూ.1000 కోట్లు మొదటి దశకు చెల్లించడమంటే ఆర్థికంగా ప్రభుత్వానికి భారం అవుతుంది. ఈ భారం సగానికి తగ్గాలంటే తక్కువ వడ్డీకే రుణాల బదలాయింపు జరగాలి. కొత్త ప్రాజెక్ట్​లకు ఏడీబీ, జైకా వంటి సంస్థలు రెండు మూడు శాతానికే రుణాలు మంజూరు చేస్తుంటాయి. కానీ ఇప్పటికే పూర్తైన ప్రాజెక్టులకు ఇస్తాయా అనే సందేహాలు ఉన్నాయి. గతంలో ఇచ్చారని అధికారులు అంటున్నారు.

మూడేళ్లలో పూర్తి చేయాలని కేంద్రానికి డీపీఆర్​ : రాబోయే మూడేళ్లలో మెట్రో రైలు రెండో దశను పూర్తి చేయాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుని కేంద్రానికి డీపీఆర్​ పంపింది. ఎల్​ అండ్​ టీ చేతిలో మొదటి దశ ఉన్నందున ఆ సంస్థతో అవగాహనకు రావాలని కేంద్రం సూచించడంతో పాటు పలు అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేసింది. ఒప్పందం చేసుకోవడానికి ఎల్​ అండ్​ టీ అంగీకరించకపోవడంతో రెండో దశకు అడ్డంకిగా ఉండకూడదన్న ఉద్దేశంతో మొదటి దశను ప్రభుత్వమే తీసుకోవాలని నిర్ణయం తెలిపింది.

మెట్రో రైలు విస్తరణ రెండో దశలో ఈక్విటీ భాగస్వామిగా ఉండాలని సీఎం కోరగా అందుకు ఎల్​ అండ్​ టీ ఛైర్మన్​ అంగీకరించలేదు. ఈ రెండు దశల మధ్య రైళ్ల నిర్వహణ, వాటికి అయ్యే ఖర్చు, ఆదాయం, వాటాలపై ఉన్న ఆందోళనల కారణంగా సంతకం చేయలేమని ఛైర్మన్​ పేర్కొన్నారని ప్రకటనలో ప్రభుత్వం వివరించింది.

వన్​టైం సెటిల్​మెంట్​ కింద రూ.2 వేల కోట్లు : మెట్రో రైలుకు ఉన్న రూ.13 వేల కోట్ల అప్పును ప్రభుత్వం తీసుకొని తమ ఈక్విటీ విలువగా రూ.5,900 కోట్లు చెల్లించాలని సుబ్రమణ్యన్​ కోరారు. చర్చల తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి రెండో దశ ఆమోదం పొందడానికి వీలుగా రూ.13 వేల కోట్ల అప్పును ప్రభుత్వం తీసుకుంది. అలాగే మెట్రో రైలులో ఈక్విటీ ఇన్వెస్ట్​మెంట్​ కింద రూ.2,000 కోట్లు వన్​టైం సెటిల్​మెంట్​ కింద చెల్లించడానికి ప్రభుత్వం అంగీకరించింది.

ముగిసిన హైదరాబాద్‌ మెట్రో పీపీపీ ప్రస్థానం - విస్తరణకు మార్గం సుగమం

హైదరాబాద్​ మెట్రో మొదటి దశ ప్రాజెక్టు సర్కార్​ చేతికి - వన్​ టైం సెటిల్​మెంట్​కు ఎల్​ అండ్​ టీ అంగీకారం

