ప్రయాణికులకు మెట్రో గుడ్​న్యూస్​ - ఆ ఆఫర్లు 2025 వరకు పొడిగింపు - Hyderabad metro train offers extend

By ETV Bharat Telangana Team

Hyderabad Metro Train Offers Extended : ప్రయాణికులకు హైదరాబాద్​ మెట్రో రైలు గుడ్​ న్యూస్​ చెప్పింది. ప్రయాణికులకు అందిస్తున్న ఆఫర్లను పొడిగిస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ మేరకు 2025 మార్చి 31 వరకు ఆఫర్లు పొడిగించినట్లు సంస్థ ప్రకటించింది. ప్రస్తుతం అందిస్తున్న సూపర్​ సేవర్​-59, స్టూడెంట్​ పాస్​, సూపర్​ ఆఫ్​ పీక్​ ఆఫర్లను పొడిగించింది. అలాగే అక్టోబరు 6 నుంచి నాగోల్​, మియాపూర్​ మెట్రో స్టేషన్లలో నామమాత్రపు పార్కింగ్​ ఫీజు వసూలు చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది.

Good news for Hyderabad metro passengers

Hyderabad Metro Rail has extended its offers to metro passengers