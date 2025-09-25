రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేతికి హైదరాబాద్ మెట్రో మొదటి దశ ప్రాజెక్ట్
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేతికి హైదరాబాద్ మెట్రో మొదటి దశ ప్రాజెక్ట్ - సీఎం రేవంత్రెడ్డి, ఎల్ అండ్ టీ సీఎండీ మధ్య కుదిరిన అంగీకారం
Hyderabad Metro Phase one project handed over to state government (ETV Bharat)
Published : September 25, 2025 at 7:52 PM IST
Hyderabad Metro Phase One Project Handed Over To State Government :
- మెట్రో మొదటి దశ కొనుగోలు చేయనున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం
- హైదరాబాద్ మెట్రో రైలు నిర్వహణ నుంచి తప్పుకుంటున్న ఎల్ అండ్ టీ
- ఎల్ అండ్ టీ అప్పులను టేకోవర్ చేసేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సంసిద్ధత
- రూ.13 వేల కోట్ల ఎల్ అండ్ టీ అప్పును టేకోవర్ చేయనున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం