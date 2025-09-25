ETV Bharat / state

రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేతికి హైదరాబాద్‌ మెట్రో మొదటి దశ ప్రాజెక్ట్

రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేతికి హైదరాబాద్‌ మెట్రో మొదటి దశ ప్రాజెక్ట్  - సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి, ఎల్ అండ్ టీ సీఎండీ మధ్య కుదిరిన అంగీకారం

Hyderabad Metro Phase one project handed over to state government
Hyderabad Metro Phase one project handed over to state government (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 25, 2025 at 7:52 PM IST

Hyderabad Metro Phase One Project Handed Over To State Government :

  రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేతికి హైదరాబాద్‌ మెట్రో మొదటి దశ ప్రాజెక్ట్
  సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి, ఎల్ అండ్ టీ సీఎండీ మధ్య కుదిరిన అంగీకారం
  • మెట్రో మొద‌టి ద‌శ కొనుగోలు చేయనున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం
  • హైదరాబాద్‌ మెట్రో రైలు నిర్వహణ నుంచి తప్పుకుంటున్న ఎల్‌ అండ్‌ టీ
  • ఎల్‌ అండ్‌ టీ అప్పులను టేకోవర్‌ చేసేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సంసిద్ధత
  • రూ.13 వేల కోట్ల ఎల్ అండ్‌ టీ అప్పును టేకోవర్ చేయనున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం

