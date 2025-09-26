ముగిసిన హైదరాబాద్ మెట్రో పీపీపీ ప్రస్థానం - విస్తరణకు మార్గం సుగమం
ప్రభుత్వం చేతికి హైదరాబాద్ మెట్రో - రెండో దశ నిర్మాణం కోసం నిర్ణయం
Published : September 26, 2025 at 11:21 AM IST
Metro Handed Over To Telangana Govt : మన మెట్రో ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు ప్రాజెక్టు (పీపీపీ). దేశంలోని మెట్రో రైలు వ్యవస్థలన్నీ ప్రభుత్వం ఆధీనంలో ఉండగా, నగరంలో మాత్రం ప్రైవేటు యాజమాన్యం ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్నాయి. ఎల్అండ్టీ, ప్రభుత్వం మధ్య గురువారం జరిగిన చర్చలతో హైదరాబాద్ మెట్రో సైతం ప్రభుత్వ ఆధీనంలోకి రాబోతుంది. తద్వారా విస్తరణకు మార్గం సుగమమైంది.
ఎన్నెన్నో విశేషాలు :
- మెటాస్తో ఒప్పందం రద్దు అనంతరం 2010లో రెండోసారి టెండర్లు.
- 8 సంస్థలు పోటీలో పాల్గొనగా తక్కువ సర్దుబాటు వ్యయ నిధి కోట్ చేసిన ఎల్అండ్టీకి ప్రాజెక్ట్ దక్కింది.
- 2011 మార్చి 3లోగా ఫైనార్షియల్ క్లోజర్ (నిధుల సమీకరణ). అతి తక్కువ సమయంలో పూర్తి చేయడం అప్పట్లో రికార్డు.
- రూ.12,132 కోట్ల ప్రాజెక్ట్ వ్యయం అంచనాల్లో 12 శాతం (రూ.1458 కోట్లు) మాత్రమే కేంద్ర సాయం (సర్దుబాటు వ్యయ నిధి) కోరింది. మిగతా మొత్తాన్ని ఎల్అండ్టీ ఈక్విటీ, బ్యాంకుల నుంచి రుణాల ద్వారా సమకూర్చుకుంది.
- ఆస్తుల సేకరణకు రూ.1200 కోట్లను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఖర్చు చేసేందుకు ముందుకు రాగా ప్రాజెక్ట్ పూర్తి నాటికి రూ.3 వేల కోట్లకు చేరింది.
- 2010 సెప్టెంబరు 4న ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం, ఎల్అండ్టీ మధ్య ఒప్పందం.
- 2012 ఏప్రిల్ 26న భూమిపూజ.. పనులు ప్రారంభం.
- 269 ఎకరాలు కేటాయింపు (వీటిలో మాల్స్, కార్యాలయాలు నిర్మించి అద్దె, లీజు ద్వారా ఆదాయార్జన)
ఆదాయ మార్గాలు : 50 శాతం ప్రయాణికుల ఛార్జీలు, 45 శాతం రియల్ఎస్టేట్, 5 శాతం ప్రకటనల ద్వారా.
- మెట్రో మొదటిదశ 69.2 కి.మీ.
- మూడు కారిడార్లు (మియాపూర్-ఎల్బీనగర్, నాగోల్-రాయదుర్గం, జేబీఎస్-ఎంజీబీఎస్)
- 2017 నవంబరు 29న మెట్రోరైలు సేవలు పాక్షికంగా ప్రారంభం.
- 5 విడతలుగా సేవలు అందుబాటులోకి.
- 2020 ఫిబ్రవరి 7న పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి.
ఆ రుణం సర్కార్ బాధ్యత : హైదరాబాద్ తొలి దశ మెట్రో రైలు పగ్గాలను ప్రభుత్వం చేపట్టనుంది. రెండో దశ మెట్రో నిర్మాణం సజావుగా సాగాలంటే మొదటి దశను తమ చేతుల్లోకి తీసుకోవడమే సరైందని సర్కార్ భావించింది. కొన్ని రోజులుగా పలు ప్రత్యామ్నాయాలపై చర్చలు జరగగా, గురువారం జరిగిన చర్చల్లో తుది నిర్ణయానికి వచ్చారు. మెట్రో రైలు కోసం బ్యాంకుల నుంచి ఎల్ అండ్ టీ తీసుకున్న రూ.13 వేల కోట్ల రుణం బాధ్యత సర్కార్ తీసుకుంటుంది.
మరో రూ.2 వేల కోట్లను ఎల్ అండ్ టీకి ప్రభుత్వం ఈక్విటీ కింద చెల్లించేలా ఒప్పందం కుదిరినట్లు సంబంధిత వర్గాల నుంచి సమాచారం. హైదరాబాద్ మెట్రో రైలు విస్తరణలో ఇది కీలకంగా మారనుంది. ఈ నిర్ణయం అమలుకు తదుపరి కార్యాచరణ ప్రారంభిస్తున్నామని, ఇది పూర్తయితే దేశంలో ఉన్న 23 మెట్రోలలో ప్రైవేటు రంగం చేతిలో ఉన్న ఒకే ఒక మెట్రో కూడా ప్రభుత్వం చేతికొచ్చినట్లు అవుతుందని అధికార వర్గాలు పేర్కొన్నాయి.
రాబోయో మూడు సంవత్సరాల్లో మెట్రో రైలు రెండో దశను పూర్తి చేయాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. కేంద్రానికి డీపీఆర్ పంపింది. మొదటి దశ ఎల్ అండ్ టీ చేతిలో ఉన్నందున ఆ సంస్థతో అవగాహనకు రావాలని కేంద్రం సూచించడంతో పాటు పలు అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేసింది. ఒప్పందం చేసుకోవడానికి ఎల్ అండ్ టీ అంగీకరించకపోవడంతో రెండో దశకు అడ్డంకిగా మారకూడదన్న ఉద్దేశంతో మొదటి దశను ప్రభుత్వమే తీసుకోవాలని నిర్ణయించింది. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి ఎల్ అండ్ టీ ఛైర్మన్ ఎస్.ఎన్.సుబ్రమణ్యన్ మధ్య జరిగిన ఉన్నతస్థాయి సమావేశంలో ఈ మేరకు అంగీకారం కుదిరింది.
