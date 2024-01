హైదరాబాద్ మెట్రో ఫేజ్ 2 విస్తరణకు ఖరారైన రూట్ మ్యాప్ - కొత్తగా 70 కి.మీ. మేర నిర్మాణ ప్రతిపాదనలు

Hyderabad New Metro Route Map For Phase 2 : ఇక ఇదే కారిడార్​లో మైలార్ దేవ్​పల్లి నుంచి ఆరాంఘర్ మీదుగా రాజేంద్రనగర్​లో ప్రతిపాదించిన హైకోర్టు ప్రాంగణం వరకు 4 కిలోమీటర్లు రూట్ మ్యాప్ సిద్దమైంది. కారిడార్ 5లో రాయదుర్గ్ మెట్రో స్టేషన్ నుంచి బయో డైవర్సిటీ జంక్షన్, నానక్ రామ్​గూడ జంక్షన్, విప్రో జంక్షన్, అమెరికన్ కాన్సులేట్ (Financial District) వరకు 8 కిలోమీటర్ల మెట్రోమార్గం అందుబాటులోకి రానుంది.

Last Updated : 8 hours ago

