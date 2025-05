ETV Bharat / state

మెట్రో ప్రయాణికులకు గుడ్​న్యూస్​ - తగ్గిన మెట్రో ఛార్జీలు - అమలు ఎప్పటినుంచో తెలుసా? - HYDERABAD METRO RAIL CHARGES

hyderabad metro rail charges ( ETV Bharat )

Published : May 20, 2025 at 1:48 PM IST | Updated : May 20, 2025 at 2:14 PM IST

Hyderabad Metro Rail Charges : హైదరాబాద్​ మెట్రో ప్రయాణికులకు అదిరిపోయే వార్త. పెంచిన మెట్రో రైలు ఛార్జీలు హైదరాబాద్​ మెట్రో రైలు యాజమాన్యం సవరించింది. ఛార్జీలను 10 శాతం తగ్గిస్తూ మెట్రో యాజమాన్యం నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ తగ్గిన మెట్రో ఛార్జీలు మే 24 నుంచి వర్తించనున్నాయని ప్రకటన విడుదల చేసింది. వారం రోజుల క్రితం మెట్రో ఛార్జీలను పెంచుతూ హైదరాబాద్​ మెట్రో రైలు యాజమాన్యం కీలక నిర్ణయం తీసుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఆ పెంచిన ఛార్జీలు ఈనెల 17 నుంచి అమల్లోకి వచ్చాయి. గతంలో ఉన్న టికెట్​ ధరకు కనిష్ఠంగా రూ.10 నుంచి రూ.12, గరిష్ఠ టికెట్​ ధర రూ.60 నుంచి రూ.75గా పెంచింది. ఈ సవరించిన మెట్రో ఛార్జీలను కిలోమీటర్ల వారీగా మెట్రో అధికారులు పెంచారు. రెండు కిలో మీటర్ల వరకు రూ.12 ఛార్జీని ఖరారు చేశారు. మెట్రో ఛార్జీలు పెంచిన దగ్గరనుంచి ప్రయాణికులు, విపక్షాల నుంచి ధరలను తగ్గించాలని విజ్ఞప్తులు వచ్చాయి. ఇప్పుడు పెంచిన ఛార్జీలను 10 శాతం తగ్గిస్తూ మెట్రో యాజమాన్యం నిర్ణయం తీసుకుంది.

