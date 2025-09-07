ETV Bharat / state

పాతబస్తీకి మెట్రో రావాలంటే మరో రెండేళ్ల సమయం? - అలైన్​మెంట్​ వివాదాలతోనే ఆలస్యం!

పాతబస్తీ మెట్రో నిర్మాణంలో పురోగతి - ఏ సమస్యలు లేకుండా కొనసాగితే రెండేళ్లలో నెరవేరనున్న పాతబస్తీవాసుల కల - ప్రాజెక్ట్‌ వ్యయం పెరిగిందని నిర్మాణ సంస్థ ముందుకు రాకపోవడం కూడా ఒక కారణమే

Hyderabad Metro
Hyderabad Metro (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 7, 2025 at 3:59 PM IST

2 Min Read

Hyderabad Metro in Old City : పాతబస్తీవాసులకు దశాబ్దాల నుంచి ఉన్న కల మెట్రో. ఎంజీబీఎస్‌ నుంచి ఫలక్‌నుమా వరకు మెట్రో కారిడార్​ అప్పట్లో అలైన్‌మెంట్‌ వివాదాలతో అర్ధాంతరంగా ఆగింది. దీనికి తాజాగా పురోగతి దిశగా అడుగులు పడుతున్నాయి. అన్నీ అనుకున్న విధంగా జరిగితే మరో రెండేళ్లలో పాతబస్తీ ప్రాంతాల్లో మెట్రో రైళ్లు పరుగెత్తనున్నాయి.

అప్పట్లో ఆలస్యం ఎందుకంటే?

  • మతపరమైన కట్టడాల వల్ల అలైన్‌మెంట్‌ మార్చాలని ఎంఐఎం పార్టీ డిమాండ్​ చేసింది.
  • ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు చూసినా అవి లాభసాటి కావని వెల్లడి కావడం.
  • అలైన్‌మెంట్‌పై అప్పటి ప్రభుత్వం ఏ నిర్ణయం తీసుకోకుండా స్తబ్దుగా ఉండటం.
  • కాలయాపనతో ప్రాజెక్ట్‌ వ్యయం పెరిగిందని నిర్మాణ సంస్థ ముందుకు రాకపోవడం.

మెట్రో కారిడార్‌-2 నిర్మించాల్సింది : జూబ్లీ బస్ స్టాండ్​ నుంచి ఫలక్‌నుమా వరకు
నిర్మించింది : జేబీఎస్‌ నుంచి ఎంజీ బస్​ స్టేషన్​ వరకు
తాజా ప్రతిపాదించింది : ఎంజీబీఎస్‌ నుంచి పాతబస్తీలోని చాంద్రాయణగుట్ట వరకు

ప్రస్తుత దశ

  • పాతబస్తీలో మిగిలిన మార్గాన్ని రెండో దశలో చేర్చి అనుమతికి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సమర్పించారు. ప్రస్తుతం అక్కడే పరిశీలనలో ఉంది.
  • సేకరించిన ఆస్తులను కూల్చివేసి రోడ్డు విస్తరణకు మార్గం సులభతరం చేస్తున్నారు.
  • మెట్రో పిల్లర్లు, స్టేషన్లు వచ్చేచోట భూగర్భ పైపులు, కేబుల్స్‌ తొలగించే ప్రక్రియ చేపట్టారు.

చారిత్రక కట్టడాలు : పాతబస్తీలో మెట్రో నిర్మాణ పనులపై గతంలో యాక్ట్‌ ఫర్‌ పబ్లిక్‌ వెల్ఫేర్‌ ఫౌండేషన్‌ పిటిషన్ దాఖలు చేసింది. దీంతో పిటిషన్‌పై హైకోర్టులో విచారణ జరిగింది. కర్ణుడి చావుకు లక్ష కారణాలన్నట్లు పాతబస్తీలో మెట్రో నిర్మాణానికి అన్ని కారణాలు ఉన్నాయి. మెట్రో నిర్మాణం వల్ల ఓల్డ్​ సిటీలోని చారిత్రక కట్టడాలు దెబ్బతింటున్నాయని పిటిషన్‌లో యాక్ట్​ ఫర్​ పబ్లిక్​ వెల్ఫేర్​ ఫౌండేషన్​ పేర్కొంది.

ఆర్కీయాలజీ డిపార్ట్​మెంట్​ గుర్తించిన చారిత్రక కట్టడాలకు నష్టం లేకుండా చూస్తున్నామని, చారిత్రక కట్టడాలను కూల్చడం లేదని అడ్వకేట్​ జనరల్​ విచారణ సందర్భంగా కోర్టుకు తెలిపారు. ఈ పిటిషన్​పై హైకోర్టు స్పందిస్తూ మెట్రో నిర్మాణ పనుల్లో భాగంగా చారిత్రక కట్టడాలకు ఎలాంటి నష్టం చేయకూడదని ప్రభుత్వానికి సూచించింది. పురావస్తుశాఖ గుర్తించిన చారిత్రక కట్టడాల వద్ద ఎలాంటి నిర్మాణ పనులు చేపట్టకూడదని ఆదేశించింది.

18 శాతం కేంద్రం నిధులతో : మెట్రోరైలు ప్రాజెక్టులను దేశంలోని వేర్వేరు నగరాల్లో కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల భాగస్వామ్యాలతో నిర్మిస్తున్నారు. మొత్తం ప్రాజెక్టు వ్యయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం భరించే వాటా సాధారణంగా 15 శాతం ఉంటుంది. హైదరాబాద్‌ మెట్రో రెండోదశ కారిడార్​లో 18 శాతం ఇవ్వాలని ప్రతిపాదించారు. రాష్ట్రం తన వాటాగా 30 శాతం భరించేందుకు సిద్ధపడింది. 4 శాతం పీపీపీ పెట్టుబడులకు అవకాశం కల్పించాలని ఆలోచన చేశారు.

మిగిలిన 48 శాతానికి సంబంధించి జైకా వంటి సంస్థల నుంచి తక్కువ వడ్డీకి అప్పుల రూపంలో డబ్బులు సమకూర్చుకుంటారు. కేంద్ర, రాష్ట్ర భాగస్వామ్య ప్రాజెక్టుపై రుణాలకు కేంద్రం పూచీకత్తు ఇస్తుందని అధికారులు చెబుతున్నారు. మెట్రో రెండోదశ డీపీఆర్‌కు క్యాబినెట్‌ సమావేశంలో ఆమోదం ముద్ర వేసింది. అనంతరం కేంద్ర ప్రభుత్వ అనుమతి కోసం డీపీఆర్​ను సమర్పించారు. అయినా కేంద్రం రాష్ట్రానికి మొండిచేయి చూపించింది.

'స్టేషన్​లో చోటు లేదు - లోపలికి రాకండి' - మెట్రో ప్రయాణికుల నిలిపివేత

ఓఆర్​ఆర్​ను కలుపుతూ నలుదిశగా మెట్రో - 2050 నాటికి పూర్తి చేసేలా అధికారుల ప్లానింగ్

