Published : September 5, 2025 at 5:33 PM IST
Hyderabad Metro Services Extends : గణేశ్ నిమజ్జన ఉత్సవాలకు హైదరాబాద్ సిద్ధమైంది. నిమజ్జన ఉత్సవాలను చూసేందుకు దూర ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు లక్షల సంఖ్యలో తరలివస్తారు. వారంతా తిరుగు ప్రయాణంలో ఎన్నో ఇబ్బందులు పడుతుంటారు. అలాంటి ప్రయాణికుల కోసం హైదరాబాద్ మెట్రో శుభవార్త చెప్పింది. అన్ని మెట్రో స్టేషన్ల నుంచి రేపు (శనివారం) ఉదయం 6 గంటల నుంచి అర్ధరాత్రి ఒంటి గంట వరకు సర్వీసులు అందుబాటులో ఉంటాయని వెల్లడించింది. దీంతో నిమజ్జనాన్ని చూసేందుకు నగరంలోని వివిధ ప్రాంతాలకు వెళ్లే ప్రయాణికులకు ఇది ఊరటను కలిగిస్తుంది.
మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట లోపు ఖైరతాబాద్ వినాయకుడి నిమజ్జనం : గణేశ్ ఉత్సవాలకు సంబంధించి గత 20 రోజులుగా వివిధ ప్రభుత్వ శాఖలతో కలిసి సమావేశాలు ఏర్పాటు చేశామని హైదరాబాద్ నగర సీపీ సీవీ ఆనంద్ తెలిపారు. వినాయక నిమజ్జనాలకు సంబంధించి చెరువులను అన్నింటినీ పరిశీలించినట్లు వివరించారు. రేపటి నిమజ్జనానికి అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసినట్లు ఆయన చెప్పారు.
ట్యాంక్బండ్, హుస్సేన్ సాగర్, ఎన్టీఆర్ ఘాట్ వద్ద 40 క్రేన్లు ఏర్పాటు చేశామని హైదరాబాద్ సీపీ సీవీ ఆనంద్ తెలిపారు. పోలీసుల సూచనల మేరకు మండపాల నుంచి వెళ్లాలని సూచించారు. వాహనాలు, విగ్రహాలు ఎత్తు ఎక్కువగా ఉంటే పోలీసుల అనుమతితో నిమజ్జనానికి తీసుకెళ్లాలని చెప్పారు. హైదరాబాద్లో ప్రతి ఏరియాపై మ్యాప్ వేసుకొని రూట్స్ డిసైడ్ చేశామన్నారు. మండపాల నిర్వాహకులు పోలీసుల సూచనలు అనుసరించాలని కోరారు. రోడ్లపై డైవర్షన్ ఉన్న చోట్ల బారికేడ్లు ఏర్పాటు చేశామని వెల్లడించారు.
శనివారం మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట లోపు ఖైరతాబాద్ వినాయకుడి నిమజ్జనం పూర్తి చేస్తామని సీవీ ఆనంద్ స్పష్టం చేశారు. మండప నిర్వాహకులు తొందరగా బయలుదేరి రావాలని సూచించారు. 29 వేల మందితో పోలీసు బందోబస్తు నిర్వహిస్తున్నామని వెల్లడించారు. శనివారం సుమారు 50 వేల విగ్రహాల నిమజ్జనాలు జరుగుతాయని హైదరాబాద్ సీపీ సీవీ ఆనంద్ తెలిపారు.
40లక్షల మంది భక్తులు పాల్గొంటారు : శనివారం హైదరాబాద్లో జరిగే గణేశ్ నిమజ్జనాలకు ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసినట్లు భాగ్యనగర్ గణేశ్ ఉత్సవ సమితి ప్రధాన కార్యదర్శి శశిధర్ చెప్పారు. 34 ప్రధాన చెరువులు, 64 ప్రాంతాల్లో నిమజ్జన ఏర్పాట్లు చేసినట్లు తెలిపారు. 40 లక్షల మంది భక్తులు పాల్గొని శోభాయాత్ర తిలకిస్తారన్నారు. అన్న ప్రసాదాలు, తాగునీటి వసతి, మెడికల్ క్యాంపులు ఏర్పాటు చేసినట్లు వెల్లడించారు. ఎక్కడా ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా పోలీసుల సహకారంతో పని చేస్తామని ఆయన తెలిపారు.
ఖమ్మం డివిజన్లో గణేశ్ నిమజ్జనాలు : మరోవైపు ఖమ్మం డివిజన్లోని సుమారు700 విగ్రహాలను ప్రకాశ్నగర్ మున్నేరు లేదా బొక్కలగడ్డ వద్ద నిమజ్జనం చేయవచ్చని ఖమ్మం సీపీ సునీల్దత్ తెలిపారు. ఇందుకు కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లతో పాటు ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించినట్లు చెప్పారు. సాధారణ వాహనదారులు గణేశ్ నిమజ్జనం, శోభాయాత్ర జరిగే మార్గాలు కాకుండా ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను ఎంచుకోవాలని సూచించారు.
నిమజ్జనం సమయంలో ఒక్కో వాహనం వెంట ఇద్దరిని మాత్రమే లోపలికి అనుమతించాలని అధికారులను సీపీ ఆదేశించారు. అలాగే శోభాయాత్రలో సౌండ్ సిస్టంలు, డీజేలు, లేజర్ కిరణాల వినియోగం నిషేధం అని స్పష్టంగా చెప్పారు. 500 మంది సిబ్బందిలో ఎలాంటి ట్రాఫిక్ సమస్యలు తలెత్తకుండా బందోబస్తును ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు వివరించారు.
