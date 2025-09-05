ETV Bharat / state

హైదరాబాద్​ మెట్రో గుడ్​న్యూస్​ - ఉదయం 6 నుంచి అర్ధరాత్రి 1 గంట వరకు సర్వీసులు - GANESH IMMERSION IN HYDERABAD

గణేశ్​ నిమజ్జనాలకు హైదరాబాద్​ సిద్ధం - దూరప్రాంతాల నుంచి వచ్చే భక్తులకు హైదరాబాద్​ మెట్రో గుడ్​న్యూస్​ - మధ్యాహ్నం 1 గంట లోపు ఖైరతాబాద్​ వినాయకుడి నిమజ్జనం పూర్తి

Hyderabad Metro Services Extends
Hyderabad Metro Services Extends (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 5, 2025 at 5:33 PM IST

2 Min Read

Hyderabad Metro Services Extends : గణేశ్​ నిమజ్జన ఉత్సవాలకు హైదరాబాద్​ సిద్ధమైంది. నిమజ్జన ఉత్సవాలను చూసేందుకు దూర ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు లక్షల సంఖ్యలో తరలివస్తారు. వారంతా తిరుగు ప్రయాణంలో ఎన్నో ఇబ్బందులు పడుతుంటారు. అలాంటి ప్రయాణికుల కోసం హైదరాబాద్​ మెట్రో శుభవార్త చెప్పింది. అన్ని మెట్రో స్టేషన్ల నుంచి రేపు (శనివారం) ఉదయం 6 గంటల నుంచి అర్ధరాత్రి ఒంటి గంట వరకు సర్వీసులు అందుబాటులో ఉంటాయని వెల్లడించింది. దీంతో నిమజ్జనాన్ని చూసేందుకు నగరంలోని వివిధ ప్రాంతాలకు వెళ్లే ప్రయాణికులకు ఇది ఊరటను కలిగిస్తుంది.

మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట లోపు ఖైరతాబాద్​ వినాయకుడి నిమజ్జనం : గణేశ్​ ఉత్సవాలకు సంబంధించి గత 20 రోజులుగా వివిధ ప్రభుత్వ శాఖలతో కలిసి సమావేశాలు ఏర్పాటు చేశామని హైదరాబాద్​ నగర సీపీ సీవీ ఆనంద్​ తెలిపారు. వినాయక నిమజ్జనాలకు సంబంధించి చెరువులను అన్నింటినీ పరిశీలించినట్లు వివరించారు. రేపటి నిమజ్జనానికి అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసినట్లు ఆయన చెప్పారు.

ట్యాంక్​బండ్​, హుస్సేన్​ సాగర్​, ఎన్టీఆర్​ ఘాట్​ వద్ద 40 క్రేన్లు ఏర్పాటు చేశామని హైదరాబాద్​ సీపీ సీవీ ఆనంద్​ తెలిపారు. పోలీసుల సూచనల మేరకు మండపాల నుంచి వెళ్లాలని సూచించారు. వాహనాలు, విగ్రహాలు ఎత్తు ఎక్కువగా ఉంటే పోలీసుల అనుమతితో నిమజ్జనానికి తీసుకెళ్లాలని చెప్పారు. హైదరాబాద్​లో ప్రతి ఏరియాపై మ్యాప్​ వేసుకొని రూట్స్​ డిసైడ్​ చేశామన్నారు. మండపాల నిర్వాహకులు పోలీసుల సూచనలు అనుసరించాలని కోరారు. రోడ్లపై డైవర్షన్​ ఉన్న చోట్ల బారికేడ్లు ఏర్పాటు చేశామని వెల్లడించారు.

శనివారం మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట లోపు ఖైరతాబాద్​ వినాయకుడి నిమజ్జనం పూర్తి చేస్తామని సీవీ ఆనంద్​ స్పష్టం చేశారు. మండప నిర్వాహకులు తొందరగా బయలుదేరి రావాలని సూచించారు. 29 వేల మందితో పోలీసు బందోబస్తు నిర్వహిస్తున్నామని వెల్లడించారు. శనివారం సుమారు 50 వేల విగ్రహాల నిమజ్జనాలు జరుగుతాయని హైదరాబాద్​ సీపీ సీవీ ఆనంద్​ తెలిపారు.

40లక్షల మంది భక్తులు పాల్గొంటారు : శనివారం హైదరాబాద్​లో జరిగే గణేశ్​ నిమజ్జనాలకు ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసినట్లు భాగ్యనగర్​ గణేశ్​ ఉత్సవ సమితి ప్రధాన కార్యదర్శి శశిధర్​ చెప్పారు. 34 ప్రధాన చెరువులు, 64 ప్రాంతాల్లో నిమజ్జన ఏర్పాట్లు చేసినట్లు తెలిపారు. 40 లక్షల మంది భక్తులు పాల్గొని శోభాయాత్ర తిలకిస్తారన్నారు. అన్న ప్రసాదాలు, తాగునీటి వసతి, మెడికల్​ క్యాంపులు ఏర్పాటు చేసినట్లు వెల్లడించారు. ఎక్కడా ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా పోలీసుల సహకారంతో పని చేస్తామని ఆయన తెలిపారు.

ఖమ్మం డివిజన్​లో గణేశ్​ నిమజ్జనాలు : మరోవైపు ఖమ్మం డివిజన్​లోని సుమారు700 విగ్రహాలను ప్రకాశ్​నగర్​ మున్నేరు లేదా బొక్కలగడ్డ వద్ద నిమజ్జనం చేయవచ్చని ఖమ్మం సీపీ సునీల్​దత్​ తెలిపారు. ఇందుకు కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లతో పాటు ట్రాఫిక్​ ఆంక్షలు విధించినట్లు చెప్పారు. సాధారణ వాహనదారులు గణేశ్​ నిమజ్జనం, శోభాయాత్ర జరిగే మార్గాలు కాకుండా ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను ఎంచుకోవాలని సూచించారు.

నిమజ్జనం సమయంలో ఒక్కో వాహనం వెంట ఇద్దరిని మాత్రమే లోపలికి అనుమతించాలని అధికారులను సీపీ ఆదేశించారు. అలాగే శోభాయాత్రలో సౌండ్​ సిస్టంలు, డీజేలు, లేజర్​ కిరణాల వినియోగం నిషేధం అని స్పష్టంగా చెప్పారు. 500 మంది సిబ్బందిలో ఎలాంటి ట్రాఫిక్​ సమస్యలు తలెత్తకుండా బందోబస్తును ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు వివరించారు.

ఖైరతాబాద్ వినాయకుడి చరిత్ర తెలుసా? 1954లో ఒక్క అడుగుతో మొదలై!

గణేశ్ నవరాత్రులకు హైదరాబాద్​ సిద్ధం​ - 303 కి.మీ పొడవునా బొజ్జగణపయ్య​ శోభాయాత్ర

For All Latest Updates

TAGGED:

HYDERABAD METROGANESH IMMERSION FESTIVALHYDERABAD METRO SERVICES EXTENDSగణేశ్​ నిమజ్జన వేడుకలుGANESH IMMERSION IN HYDERABAD

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

కారప్పూసతో కరకరలాడే "తియ్యని లడ్డూలు" - ఐదు పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!

ఇంట్లో విద్యుత్​ సమస్యలా? - వాట్సప్​లో 'హాయ్'​ అని మెసెజ్​ చేస్తే ప్రాబ్లమ్​ సాల్వ్​!

శాంసంగ్ ఫస్ట్ ట్రై-ఫోల్డ్ స్మార్ట్​ఫోన్ వచ్చేస్తుందోచ్- ఎప్పుడంటే?

ఆరోగ్యంతో పాటు ఉపాధి - చిన్న సీక్రెట్​తో బిజినెస్​లో రాణిస్తున్న యువకులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.