ETV Bharat / state

రైతులకు గుడ్ న్యూస్ - తెలంగాణలో మూడు రోజుల పాటు వర్షాలు - THREE DAYS RAINS IN TELANGANA

Three Days rains in Telangana ( ETV Bharat )

Published : June 26, 2025 at 7:16 PM IST

By ETV Bharat Telangana Team

Hyderabad Meteorological Center Says Three Days rains in Telangana : ఉపరితల ఆవర్తనం ప్రభావంతో వాయువ్య బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడినట్లు హైదరాబాద్‌ వాతావరణ కేంద్రం ప్రకటించింది. ఇది పశ్చిమ వాయువ్య దిశలో కదిలి ఉత్తర ఒడిస్సా దాని సమీపంలోని గ్యాంగ్టిక్ వెస్ట్ బెంగాల్ జార్ఖండ్ ,ఛత్తీస్గడ్ ల మీదుగా కదిలే అవకాశం ఉందని వెల్లడించింది.

వాయువ్య అరేబియన్ సముద్ర తీర ప్రాంతం నుండి ద్రోని ఒకటి దక్షిణ గుజరాత్ మధ్యప్రదేశ్ ఛత్తీస్గడ్ల మీదుగా వాయువ్య బంగాళాఖాతంలోని అల్పపీడన ప్రాంతం వరకు సగటు సముద్ర మట్టం నుండి 1.5 అండ్ 7.6 కి మీ మధ్యలో ఏర్పడిందని తెలిపింది. అల్పపీడనం ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో మూడు రోజులు ఉరుములు మెరుపులు ఈదురుగాలులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్‌ వాతావరణ కేంద్రం పేర్కొంది. గంటకు 30 నుంచి 40 కిలో మీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.