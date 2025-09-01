ETV Bharat / state

రానున్న 12 గంటల్లో అల్పపీడనం! - ఉత్తర తెలంగాణలో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు - RAIN ALERT TO NORTH TELANGANA

వాయవ్య బంగాళాఖాతంలో రానున్న 12 నుంచి 36 గంటల్లో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం - తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు పడతాయని వెల్లడించిన వాతావరణ కేంద్రం

Rain Alert to North Telangana
Rain Alert to North Telangana (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 1, 2025 at 1:00 PM IST

1 Min Read

Hyderabad Meteorological Center Declares to Rain Alert to North Telangana : వాయవ్య బంగాళాఖాతంలో రానున్న 12 నుంచి 36 గంటల్లో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది. దీని ప్రభావంతో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలైన తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్​లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ప్రకటించింది. ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.

ఏంట్రా బాబూ ఈ వర్షం - ఉమ్మడి వరంగల్​, ఖమ్మం జిల్లాలు అతలాకుతలం

Hyderabad Meteorological Center Declares to Rain Alert to North Telangana : వాయవ్య బంగాళాఖాతంలో రానున్న 12 నుంచి 36 గంటల్లో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది. దీని ప్రభావంతో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలైన తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్​లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ప్రకటించింది. ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.

ఏంట్రా బాబూ ఈ వర్షం - ఉమ్మడి వరంగల్​, ఖమ్మం జిల్లాలు అతలాకుతలం

సెప్టెంబర్​లోనూ భారీగా వర్షాలు- ఆకస్మిక వరదల ముప్పు : ఐఎండీ హెచ్చరిక

For All Latest Updates

TAGGED:

RAIN IN TELANGANAతెలంగాణలో వర్షాలుHYDERABAD METEOROLOGICAL CENTERRAIN ALERT TO NORTH TELANGANA

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

'షాదీ' జరిగింది - 'ముబారక్' చెక్కు ఆగింది - కల్యాణ'లక్ష్మి' కటాక్షం ఎప్పుడో?

5 జాతీయ రహదారులతో అనుసంధానం - ఓరుగల్లుకు మహర్దశ!

వీడియో పెడితే లక్షల్లో వ్యూస్ - రూ.వేలల్లో ఆదాయం : అదరగొడుతున్న గ్రామీణ యూట్యూబర్లు

చిన్నవైన కాలువలు - బస్తీలపై పడ్డ చెరువులు : కామారెడ్డి మునగడానికి ప్రధాన కారణాలు ఇవే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.