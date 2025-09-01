Hyderabad Meteorological Center Declares to Rain Alert to North Telangana : వాయవ్య బంగాళాఖాతంలో రానున్న 12 నుంచి 36 గంటల్లో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది. దీని ప్రభావంతో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలైన తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ప్రకటించింది. ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.
ఏంట్రా బాబూ ఈ వర్షం - ఉమ్మడి వరంగల్, ఖమ్మం జిల్లాలు అతలాకుతలం
సెప్టెంబర్లోనూ భారీగా వర్షాలు- ఆకస్మిక వరదల ముప్పు : ఐఎండీ హెచ్చరిక