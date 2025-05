ETV Bharat / state

తగ్గనున్న ఉష్టోగ్రత! - తెలంగాణలో మూడు రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు - HEAVY RAINS IN TELANGANA

Published : May 15, 2025 at 4:30 PM IST

Heavy Rains in Telangana in the Next Three Days : ఉపరితల చక్రవాత ఆవర్తనాల ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో మూడు రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు కురువనున్నట్లు హైదరాబాద్‌ వాతావరణ కేంద్రం ప్రకటించింది. ఇవాళ, రేపు అక్కడక్కడ ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురుగాలులతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.

సాధారణం కంటే తక్కువగా : గంటకు 50 కిలోమీటర్ల నుంచి 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీస్తాయని వెల్లడించింది. మే 17వ తేదీన రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో గంటకు 40 నుంచి 50 కిలో మీటర్ల వేగం కలిగిన ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురుగాలతో కూడిన వర్షాలు చాలా చోట్ల కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. రాగల మూడు రోజులు గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే మూడు నుంచి ఐదు డిగ్రీలు తక్కువగా నమోదు అయ్యే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. ప్రజలు వర్షాల దృష్ట్యా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించింది.