ఈత కొట్టడానికి తుంగభద్ర నదిలో దూకి కొట్టుకుపోయిన మహిళా డాక్టర్ - సహాయక చర్యలు చేపట్టిన కర్ణాటక అధికారులు - DOCTOR WASHED AWAY IN TUNGABHADRA

Hyderabd Lady Doctor Washed Away In Tungabhadra River ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telangana Team

Hyderabad Lady Doctor Washed Away In Tungabhadra River in Karnataka : తెలంగాణలోని ఓ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి చెందిన మహిళా డాక్టర్, స్నేహితులతో కలిసి కర్ణాటకలోని సనాపూర్ సమీపంలోని తుంగభద్ర నదికి వెళ్లారు. అక్కడ తుంగభద్ర నదిలో ఈత కొట్టడానికి వెళ్లారు. నీటిలోకి దూకిన తరువాత ప్రవాహానికి డాక్టర్ కొట్టుకుపోయారు. నీటిలో కొట్టుకుపోయిన యువతి హైదరాబాద్‌లోని నాంపల్లి ప్రాంతానికి చెందిన అనన్యరావు మోహన్‌రావుగా గుర్తించారు. ఆమె హైదరాబాద్‌లోని వీకేసీ ఆసుపత్రిలో వైద్యురాలిగా పని చేస్తున్నట్లు సమాచారం.

పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే అనన్యరావు మోహన్‌రావు , తన స్నేహిరాలు అషిత, స్వాతిక్‌లతో కలిసి మంగళవారం సాయంత్రం విహారయాత్రకు కర్ణాటకలోని గంగావతి జిల్లాకు వెళ్లారు. సనాపూర్ సమీపంలోని వైట్ సాండ్ అనే గెస్ట్‌హౌస్‌కు చేరుకున్నారు. వారు ముగ్గురు గెస్ట్‌హౌస్ వెనుక ఉన్న తుంగభద్ర నదిలో ఈతకు వెళ్లారు.