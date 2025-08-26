Seasonal Fevers Raising in Hyderabad : హైదరాబాద్ నగరంలో సీజనల్ జ్వరాలు వేగంగా పెరుగుతున్నాయి. వర్షాలు వచ్చి, తగ్గిన తర్వాత ఉన్న పొడి వాతావరణంలో పలు రకాల వైరస్లు పెరిగి అనేక వ్యాధులకు దారి తీస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా డెంగ్యూ, ఇన్ఫ్లూయెంజా, గన్యా లాంటి వ్యాధులు ఇప్పుడు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి. వీటినుంచి నగరవాసులు తమను తాము కాపాడుకోవాలని వాటి లక్షణాలను గమనించి వెంటనే జాగ్రత్త పడాలని కామినేని ఆస్పత్రి జనరల్ మెడిసిన్ విభాగాధిపతి, సీనియర్ కన్సల్టెంట్ ఫిజిషియన్ డాక్టర్ ఎం. స్వామి తెలిపారు.
ముందుగా విరేచనాలతో మొదలు : వ్యాధులపై నివారణపై అవగాహన కల్పించేందుకు సీనియర్ కన్సల్టెంట్ ఫిజిషియన్ డాక్టర్ హరికిషన్, కన్సల్టెంట్ జనరల్ ఫిజిషియన్లు డాక్టర్ శ్రీకృష్ణ రాఘేవంద్ర బొడ్డు, డాక్టర్ ప్రదీప్ కుమార్ పటేల్లతో కలిసి విలేకరుల సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. డాక్టర్ ఎం.స్వామి మాట్లాడుతూ వర్షాలు వస్తూ, తగ్గుతూ ఉన్న ఈ తరుణంలో పలు రకాల జ్వరాలు ఎక్కువవుతున్నాయని, వీటి లక్షణాలు కూడా ఇంతకుముందులా కాకుండా విభిన్నంగా కనిపిస్తున్నాయని అన్నారు. డెంగ్యూలో మామూలుగా అయితే చేతులు, కాళ్ల నొప్పులు, ప్లేట్లెట్లు పడిపోవడం లాంటివి ఉంటాయని, ఈ సీజన్లో వస్తున్నవాటిలో ముందుగా విరేచనాలు అవుతున్నట్లు తెలిపారు.
కాలుష్యం విపరీతంగా పెరిగిపోవడంతో : నగరంలో వాతావరణ మార్పులు, వర్షం కురిసినప్పుడు నీరు ఎక్కడికక్కడ నిలిచిపోవడం లాంటివి ఈ జ్వరాల వ్యాప్తికి ప్రధాన కారణాలుగా కనిపిస్తున్నాయని డాక్టర్లు వెల్లడించారు. దానికితోడు వాతావరణ కాలుష్యం విపరీతంగా పెరిగిపోవడంతో ఇప్పటికే ఎలర్జీలు లేదా సీఓపీడీ (క్రానిక్ అబ్స్ట్రక్టివ్ పల్మనరీ డిసీజ్) లాంటివి ఉన్న వారికి సమస్య మరింత తీవ్రమవుతోందని అన్నారు. సిటీ ట్రాఫిక్లో ఒక్కసారి అలా బయటకు వెళ్లి వస్తే వెంటనే తీవ్రమైన దగ్గు, ఆయాసం లాంటి వాటితో వారు బాధపడుతున్నారని, తీవ్రమైన జ్వరంతో పాటు ఊపిరితిత్తుల సమస్య కూడా వేధిస్తోందని డాక్టర్ ఎం.స్వామి తెలిపారు.
కాచి, చల్లార్చిన నీరు తాగాలి : డాక్టర్ హరికిషన్ మాట్లాడుతూ ఈ వ్యాధుల నుంచి నగరవాసులు తమను తాము రక్షించుకోవాలని సూచించారు. తగినన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఏడాది వరకు మళ్లీ ఎలాంటి టీకా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదని, ముఖ్యంగా రద్దీ ప్రదేశాలకు వెళ్లడం మానుకోవాలని ప్రజలకు తెలిపారు. ఇళ్లలోను, కార్యాలయాల్లోను ఎయిర్ ఫిల్టర్లు అమర్చుకోవడం మంచిదని, రోజూ తప్పనిసరిగా ఆరేడు గ్లాసుల కాచి, చల్లార్చిన నీరు తాగాలన్నారు.
నీటిని బుడగలు వచ్చేవరకు కాచి, తర్వాత ఒక గంట చల్లార్చి వాటిని గాజు లేదా స్టీలు సీసాలో పోసుకుని తాగుతుండాలని, ప్లాస్టిక్ వాటర్ బాటిళ్లు వాడడం మానేయాలని డాక్టర్ హరికిషన్ తెలిపారు. బయటి ఆహారం వీలైనంత వరకు మానుకోవాలని, ఇంట్లో వేడిగా చేసుకున్న, తాజా ఆహార పదార్థాలను మాత్రమే తినాలని సూచించారు. దానివల్ల గ్యాస్ట్రో ఎంటరైటిస్ రాకుండా ఉంటుందన్నారు. రద్దీ ప్రదేశాలకు వెళ్లడం వీలైనంత వరకు మానుకోవాలని బయటకు వెళ్లినప్పుడు తప్పకుండా మాస్కు ధరించాలని చెప్పారు. నాణ్యమైన ఆహారాన్ని, తాజా పండ్లను, కూరగాయలను తీసుకుంటే వ్యాధులను తట్టుకునే శక్తి ఉంటుందని, వ్యాయామం చేస్తే మరి మంచిదని తెలిపారు.
పెరుగుతున్న డెంగీ జ్వరాలు - ఎన్నో వందల కేసులు నమోదు
హైదరాబాద్లో పెరుగుతున్న సీజనల్ జ్వరాలు - ఆసుపత్రులకు క్యూ కడుతున్న జనాలు