ETV Bharat / state

మారుతున్న హైదరాబాద్​ రూపురేఖలు​ - రాబోయే 5 ఏళ్లలో ఉద్యోగాలే ఉద్యోగాలు

2030 సంవత్సరం @ 55 వేల మందికి ఉపాధి - డేటా సెంటర్ల హబ్‌గా మారుతున్న హైదరాబాద్‌ - భారత దేశంలో వేగంగా ఎదుగుతున్న డేటా సెంటర్‌ హబ్‌

Hyderabad is Becoming Hub for Data Center
Hyderabad is Becoming Hub for Data Center (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 6, 2025 at 1:16 PM IST

2 Min Read

Hyderabad is Becoming Hub for Data Center : హైదరాబాద్​ మహానగరం కేవలం చారిత్రక నగరంగానే కాకుండా ఈ ఆధునిక టెక్నాలజీతో ఉపాధికి కేంద్రంగా మారుతుంది. అప్పుడు పారిశ్రామిక, వాణిజ్య రంగాలకు ప్రసిద్ధి చెందిన నగరం, ఇప్పుడు డేటా హబ్​కు కేంద్రంగా మారుతుంది. డేటా హబ్​గా మారుతున్న ఈ ప్రాంతంలో రాబోయే ఐదేళ్లలో 55 వేల కొత్త ఉద్యోగాలు వస్తాయని అంచనా. ఈ అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలంటే యువత డేటా రంగంలో అపసరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరచుకుంటే ఈ ఉపాధికి కొరత ఉండదు.

కారణాలు ఏంటంటే? : తక్కువ రియల్​ ఎస్టేట్​ ఖర్చులు, ఐటీ టాలెంట్​, విద్యుత్తు, నీరు, ఇతర మౌలిక వసతులు, ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహకాలు.

లభించే ఉద్యోగాలు : డేటా సెంటర్​ టెక్నీషియన్​, డేటా సెంటర్​ ఇంజినీర్​, డేటా ఇంజినీర్​, ఆపరేషన్స్​ అసోషియేట్​, ప్రాజెక్టు మేనేజర్​ వంటి కీలక ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉంటాయి.

నగరంలో ప్రముఖ డేటా సెంటర్లు : అమెజాన్​, గూగుల్​, మైక్రోసాఫ్ట్​, కంట్రోల్​ ఎస్​, సీఫీ టెక్నాలజీస్​, ఐరన్​ మౌంటెయిన్​, టాటా కమ్యూనికేషన్స్, అదానీ కనెక్ట్స్​, రైల్ ​టెల్​ కార్బొరేషన్ నెట్​ లింక్స్​, రిలయన్స్​ ఐడీసీ సహా 30కి పైగా సంస్థలున్నాయి.

మరిన్ని విశేషాలు : ఈ మహా నగరంలో 2031 సంవత్సరం నాటికి ప్రస్తుతం ఉన్న డేటా సెంటర్ మార్కెట్​ మూడు రెట్లు పెరుగుతుందని అంచనా. అలాగే 400 మెగా వాట్​ సామర్థ్యమున్న కేంద్రం ద్వారా ఉద్యోగాలు లభించనున్నాయి. ప్రస్తుతం నగరంలో 8 వేలు - 12 వేల వరకు తాత్కాలిక ఉద్యోగాలున్నాయి. అలాగే 1200 నుంచి 1500 వరకు స్థిర ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి.

అమెజాన్‌ వెబ్‌ సర్వీసెస్‌ :

పెట్టుబడి: రూ.21 వేల కోట్లు

ఉద్యోగాలు: 5 వేలు

మైక్రోసాఫ్ట్‌ డేటా సెంటర్‌ :

పెట్టుబడి: రూ.24 వేల కోట్లు

ఉద్యోగాలు: 48 వేలు (2030 నాటికి)

ఎన్‌టీటీ ప్లస్‌ నైసా నెట్‌వర్క్‌ :

పెట్టుబడి :రూ.10,500 కోట్లు

ఉద్యోగాలు: పెద్ద సంఖ్యలో

అదానీ కనెక్స్‌ :

పెట్టుబడి: రూ.వేల కోట్లు

ఉద్యోగాలు: పెద్ద సంఖ్యలో

కేపిటల్‌ అండ్‌ డేటా సెంటర్‌ :

పెట్టుబడి: రూ.12 వేల కోట్లు

ఉద్యోగాలు: పెద్ద సంఖ్యలో

హైదరాబాద్‌లో ఒక్కో డేటా సెంటర్ల సామర్థ్యం : 38-45 మెగావాట్స్‌

వచ్చే సంవత్సరాల్లో పెరుగనున్న సామర్థ్యం : 350-400 మెగావాట్స్‌

(ఒక మిలియన్‌ వాట్‌ శక్తి 1000-1200 సర్వర్‌ రాక్స్‌కు విద్యుత్తు అందిస్తుంది. హైదరాబాద్‌లో ఏఐ, క్లౌడ్‌ కంప్యూటింగ్, పెద్ద ఎంటర్‌ప్రైజెస్‌ వర్క్‌లోడ్‌కు అనుగుణంగా ఈ కేంద్రాలు ఉండనున్నాయి)

డేటా రంగానికి పెరుగుతున్న డిమాండ్ : ఈ డిజిటల్​ యుగంలో డేటా అనేది ఓ రిసోర్స్​. బ్యాంకింగ్​, రిటైల్​, ఆరోగ్య సంరక్షణ వంటి అన్ని రంగాల్లో డేటాను విశ్లేషించడం, నిర్వహించడం చాలా ముఖ్యం. ఈ అవసరాన్ని గుర్తించిన నగరం డేటా హబ్​గా అభివృద్ధి చెందుతోంది. ఈ ప్రాజెక్టులో డేటా శాస్త్రవేత్తలు, డేటా అనలిస్టులు, డేటా ఇంజినీర్లు, సైబర్​ సెక్యూరిటీ నిపుణులు వంటి వారికి ఎంతో డిమాండ్ ఉంటుంది.

భవిష్యత్ కార్యాచరణ : నగరంలో ఉద్యోగ అవకాశాలు పెరుగుతున్నప్పుడు విద్యార్థులు డేటా రంగానికి అవసరమైన నైపుణ్యాలను పెంచుకోవడానికి పాఠశాల, కళాశాల దశ నుంచే ప్రణాళికలు రూపొందించుకోవాలి. ఈ అవకాశాలను వినియోగించుకుని యువత నైపుణ్యాలను పెంచుకుంటే ఉద్యోగాలకు ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండవు.

ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్​​ టెక్నాలజీలో ఆ ఇంజినీర్ల కోసమే కంపెనీల ఆసక్తి

సాఫ్ట్​వేర్​ ఉద్యోగులే లక్ష్యంగా టూరిజం ప్రాజెక్టులు - అక్కడ నుంచే వర్క్​ ఫ్రం హోం చేసుకోవచ్చు!

For All Latest Updates

TAGGED:

DATA CENTER HUBDATA CENTER HUB IN HYDERABADHYDERABAD BECOMING DATA CENTER HUBకేంద్రంగా మారుతున్న డేటా సెంటర్లుHYDERABAD DATA CENTER HUB

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

బండ్లగూడలో రూ.2.32 కోట్లు : ఈసారి అ'ధర'హో అనిపించిన లడ్డూల లిస్ట్​ ఇదే

ఆర్టీసీ ప్రయాణానికి స్మార్ట్‌కార్డు - ఉచిత ప్రయాణానికి ఆధార్​తో పని ఉండదిక!

శాంసంగ్ ఫస్ట్ ట్రై-ఫోల్డ్ స్మార్ట్​ఫోన్ వచ్చేస్తుందోచ్- ఎప్పుడంటే?

కోక్​తో ఛీర్స్​ కొడతారు - బిల్లుతో ఉన్నది ఊడ్చేస్తారు : నగరంలో కొత్త స్కామ్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.