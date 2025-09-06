మారుతున్న హైదరాబాద్​ రూపురేఖలు​ - రాబోయే 5 ఏళ్లలో ఉద్యోగాలే ఉద్యోగాలు

2030 సంవత్సరం @ 55 వేల మందికి ఉపాధి - డేటా సెంటర్ల హబ్గా మారుతున్న హైదరాబాద్ - భారత దేశంలో వేగంగా ఎదుగుతున్న డేటా సెంటర్ హబ్
Published : September 6, 2025 at 1:16 PM IST
Hyderabad is Becoming Hub for Data Center : హైదరాబాద్ మహానగరం కేవలం చారిత్రక నగరంగానే కాకుండా ఈ ఆధునిక టెక్నాలజీతో ఉపాధికి కేంద్రంగా మారుతుంది. అప్పుడు పారిశ్రామిక, వాణిజ్య రంగాలకు ప్రసిద్ధి చెందిన నగరం, ఇప్పుడు డేటా హబ్కు కేంద్రంగా మారుతుంది. డేటా హబ్గా మారుతున్న ఈ ప్రాంతంలో రాబోయే ఐదేళ్లలో 55 వేల కొత్త ఉద్యోగాలు వస్తాయని అంచనా. ఈ అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలంటే యువత డేటా రంగంలో అపసరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరచుకుంటే ఈ ఉపాధికి కొరత ఉండదు.
కారణాలు ఏంటంటే? : తక్కువ రియల్ ఎస్టేట్ ఖర్చులు, ఐటీ టాలెంట్, విద్యుత్తు, నీరు, ఇతర మౌలిక వసతులు, ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహకాలు.
లభించే ఉద్యోగాలు : డేటా సెంటర్ టెక్నీషియన్, డేటా సెంటర్ ఇంజినీర్, డేటా ఇంజినీర్, ఆపరేషన్స్ అసోషియేట్, ప్రాజెక్టు మేనేజర్ వంటి కీలక ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉంటాయి.
నగరంలో ప్రముఖ డేటా సెంటర్లు : అమెజాన్, గూగుల్, మైక్రోసాఫ్ట్, కంట్రోల్ ఎస్, సీఫీ టెక్నాలజీస్, ఐరన్ మౌంటెయిన్, టాటా కమ్యూనికేషన్స్, అదానీ కనెక్ట్స్, రైల్ టెల్ కార్బొరేషన్ నెట్ లింక్స్, రిలయన్స్ ఐడీసీ సహా 30కి పైగా సంస్థలున్నాయి.
మరిన్ని విశేషాలు : ఈ మహా నగరంలో 2031 సంవత్సరం నాటికి ప్రస్తుతం ఉన్న డేటా సెంటర్ మార్కెట్ మూడు రెట్లు పెరుగుతుందని అంచనా. అలాగే 400 మెగా వాట్ సామర్థ్యమున్న కేంద్రం ద్వారా ఉద్యోగాలు లభించనున్నాయి. ప్రస్తుతం నగరంలో 8 వేలు - 12 వేల వరకు తాత్కాలిక ఉద్యోగాలున్నాయి. అలాగే 1200 నుంచి 1500 వరకు స్థిర ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి.
అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ :
పెట్టుబడి: రూ.21 వేల కోట్లు
ఉద్యోగాలు: 5 వేలు
మైక్రోసాఫ్ట్ డేటా సెంటర్ :
పెట్టుబడి: రూ.24 వేల కోట్లు
ఉద్యోగాలు: 48 వేలు (2030 నాటికి)
ఎన్టీటీ ప్లస్ నైసా నెట్వర్క్ :
పెట్టుబడి :రూ.10,500 కోట్లు
ఉద్యోగాలు: పెద్ద సంఖ్యలో
అదానీ కనెక్స్ :
పెట్టుబడి: రూ.వేల కోట్లు
ఉద్యోగాలు: పెద్ద సంఖ్యలో
కేపిటల్ అండ్ డేటా సెంటర్ :
పెట్టుబడి: రూ.12 వేల కోట్లు
ఉద్యోగాలు: పెద్ద సంఖ్యలో
హైదరాబాద్లో ఒక్కో డేటా సెంటర్ల సామర్థ్యం : 38-45 మెగావాట్స్
వచ్చే సంవత్సరాల్లో పెరుగనున్న సామర్థ్యం : 350-400 మెగావాట్స్
(ఒక మిలియన్ వాట్ శక్తి 1000-1200 సర్వర్ రాక్స్కు విద్యుత్తు అందిస్తుంది. హైదరాబాద్లో ఏఐ, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, పెద్ద ఎంటర్ప్రైజెస్ వర్క్లోడ్కు అనుగుణంగా ఈ కేంద్రాలు ఉండనున్నాయి)
డేటా రంగానికి పెరుగుతున్న డిమాండ్ : ఈ డిజిటల్ యుగంలో డేటా అనేది ఓ రిసోర్స్. బ్యాంకింగ్, రిటైల్, ఆరోగ్య సంరక్షణ వంటి అన్ని రంగాల్లో డేటాను విశ్లేషించడం, నిర్వహించడం చాలా ముఖ్యం. ఈ అవసరాన్ని గుర్తించిన నగరం డేటా హబ్గా అభివృద్ధి చెందుతోంది. ఈ ప్రాజెక్టులో డేటా శాస్త్రవేత్తలు, డేటా అనలిస్టులు, డేటా ఇంజినీర్లు, సైబర్ సెక్యూరిటీ నిపుణులు వంటి వారికి ఎంతో డిమాండ్ ఉంటుంది.
భవిష్యత్ కార్యాచరణ : నగరంలో ఉద్యోగ అవకాశాలు పెరుగుతున్నప్పుడు విద్యార్థులు డేటా రంగానికి అవసరమైన నైపుణ్యాలను పెంచుకోవడానికి పాఠశాల, కళాశాల దశ నుంచే ప్రణాళికలు రూపొందించుకోవాలి. ఈ అవకాశాలను వినియోగించుకుని యువత నైపుణ్యాలను పెంచుకుంటే ఉద్యోగాలకు ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండవు.
