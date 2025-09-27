ETV Bharat / state

ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తున్న మూసీ నది - చాదర్​ఘాట్​ పరిసర ప్రాంతాల్లో గంటల తరబడి ట్రాఫిక్​ జామ్

హైదరాబాద్​లో మూసీ నది ప్రవాహం - ఎంజీబీఎస్​ బస్టాండు మూసివేత - గంటల తరబడి నిలిచిపోయిన ట్రాఫిక్​ జామ్

Hyderabad Traffic Jam
Hyderabad Traffic Jam (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 27, 2025 at 11:36 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad Traffic Jam : హైదరాబాద్​లో గురువారం రాత్రి నుంచి కురిసిన వర్షంతో పాటు ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి వస్తున్న వరదతో మూసీ ఉగ్రరూపం దాల్చింది. ప్రమాదకరస్థాయిని దాటి ప్రవహిస్తోంది. మునుపెన్నడూ లేని విధంగా భారీ వరద మూసీని ముంచెత్తింది. లోతట్టు ప్రాంతాలు అన్నీ జలమయం అయ్యాయి. ఎంజీబీఎస్​ వద్ద మూసీలో ప్రమాదకర స్థాయిలో వరద ప్రవహిస్తోంది. శుక్రవారం రాత్రి 8 గంటల నుంచి ఎంజీబీఎస్​లోకి వరద వెళ్తోంది.

ఈ బస్టాండ్​కు వచ్చే రెండు వంతెనల పైనుంచి వరద నీరు ప్రవహిస్తోంది. దీంతో ఎంజీబీఎస్​ను అధికారులు తాత్కాలికంగా మూసేశారు. మరోవైపు చాదర్​ఘాట్​ వద్ద చిన్న వంతెనపై వరద ప్రమాదకరంగా ప్రవహించడంతో ఆ వంతెనను మూసేశారు. చిన్న వంతెన మూసివేయడంతో పెద్ద వంతెనపైనే రాకపోకలు కొనసాగుతున్నాయి. దీంతో చాదర్​ఘాట్​ పరిసర ప్రాంతాల్లో గంటల తరబడి ట్రాఫిక్​ జామ్ నిలిచిపోయింది.

మరోవైపు మూసారాంబాగ్​ వద్ద మూసీ ప్రమాదకర స్థాయిలో ప్రవహిస్తోంది. దీంతో అంబర్​పేట్​ నుంచి దిల్​సుఖ్​నగర్​ వెళ్లే ప్రధాన రహదారిని అధికారులు మూసేశారు. మూసారాంబాగ్​ పాత వంతెనపై 10 అడుగుల మేర వరద ప్రవహిస్తోంది. నిర్మాణంలో ఉన్న వంతెనను కూడా తాకుతూ వరద ప్రవాహం కొనసాగుతోంది. దీంతో వరద నీటిలో కొంత వంతెన నిర్మాణ సామగ్రి కొట్టుకుపోయింది.

For All Latest Updates

TAGGED:

HYDERABAD TRAFFIC JAMHEAVY TRAFFIC JAM IN HYDERABAD

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

చల్లని వేళ అప్పటికప్పుడు చేసుకునే "రసం" - ఘాటుగా గొంతులోకి దిగుతుంటే ఆ కిక్కే వేరు!

నవరాత్రి స్పెషల్ 'నైవేద్యం' - తియ్యని "బెల్లం అప్పాలు"!

'జాక్' ఎఫెక్ట్- 4.75 కోట్లు రిటర్న్ ఇచ్చేసిన సిద్ధు- లోన్ తీసుకొని మరీ!

అందరూ రుచి చూడాల్సిన కొత్తరకం "టమాటా పచ్చడి" - అన్నం, టిఫెన్స్​లోకి నెవ్వర్ బిఫోర్ టేస్ట్!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.