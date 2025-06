ETV Bharat / state

మృగశిర ఎఫెక్ట్ - జనంతో కిక్కిరిసిన చేపల మార్కెట్లు - DAYARA FISH MARKET

Dayara fish market ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telangana Team Published : June 8, 2025 at 11:18 AM IST | Updated : June 8, 2025 at 11:26 AM IST 2 Min Read

Rush at Ram Nagar Fish Market : మృగశిర కార్తె సందర్భంగా హైదరాబాద్​లోని అన్ని చేపల మార్కెట్లు వినియోగదారులతో కళకళలాడుతున్నాయి. నగరంలోని చేపల మార్కెట్లకు వందలాది రకాల చేపలు రావడంతో వినియోగదారులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి. రాష్ట్రంలోని నల్గొండ, ఖమ్మం, మహబూబ్​నగర్ తదితర జిల్లాలతో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్​లోని విశాఖపట్నం, విజయవాడ ఇతర జిల్లాల నుంచి పెద్ద ఎత్తున హైదరాబాద్ రామ్​నగర్​లోని దయారా చేపల మార్కెట్​కు దాదాపు 150 నుంచి 200 లారీల చేపలు దిగుమతి అయ్యాయి. కొర్ర మీను, రూప్ చంద్, రవ్వ, బొచ్చ, బంగారు తీగ, గ్యాస్ కట్, వంజరం, ఖజూర, పిలాతి, జల్లలు, వాల్గా పండు, సముద్రం చేపలు పాంప్లెట్, పండుగొప్ప, మత్తి, రొయ్యలు, టైగర్ ఫ్రాన్స్ వంటి అనేక రకాల చేపలు ప్రస్తుతం రాంనగర్​లోని దయారా చేపల మార్కెట్​కు టన్నుల కొద్దీ దిగుమతి అయ్యాయని మార్కెట్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు శ్రీకాంత్ తెలిపారు. మృగశిర సందర్భంగా తాము ఆశించిన మేరకు వ్యాపారం జరగలేదని ఆయన తెలిపారు. మార్కెట్​కు పెద్ద ఎత్తున చేపలు దిగుమతి కావడంతో ధరలు కూడా తగ్గాయని ఆయన చెప్పారు. మృగశిర ఎఫెక్ట్ - జనంతో కిక్కిరిసిన చేపల మార్కెట్లు (ETV Bharat)

Last Updated : June 8, 2025 at 11:26 AM IST