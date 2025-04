ETV Bharat / state

456 వస్తుందని చెప్పారు - 240కి కిలోమీటర్​ కూడా దాటట్లేదు - FINED TO NEON MOTORS

Published : April 26, 2025 at 9:04 AM IST

Hyderabad Commission Two Fined To Neon Motors And Mahindra And Mahindra Company : మైలేజీ విషయంలో వినియోగదారుడిని మభ్య పెట్టిన మహీంద్రా అండ్‌ మహీంద్రా, నియాన్‌ మోటార్స్​ సంస్థలకు హైదరాబాద్‌ కమిషన్‌-2 భారీ జరిమానా విధించింది. ఫిర్యాదుదారుడి మానసిక వేదనను పరిగణనలోకి తీసుకొని రూ.5,00,000 పరిహారం, రూ.10,000 కేసు ఖర్చులు చెల్లించాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. తీర్పు వెలువడిన నాటి నుంచి 45 రోజుల్లో మొత్తం చెల్లించాలని, లేనిపక్షంలో 12 శాతం వడ్డీతో కలిపి ఇవ్వాల్సి ఉంటుందని స్పష్టం చేసింది.

హైదరాబాద్​ నగరంలోని బల్కంపేటకు చెందిన చెన్నంశెట్టి సతీశ్​ కుమార్‌ అనే వ్యక్తి తాడ్‌బండ్‌లోని నియాన్‌ మోటార్స్‌లో 2023 సంవత్సరం మార్చిలో ఎక్స్‌యూవీ-400 విద్యుత్తు కారును రూ.19,63,306కు కొనుగోలు చేశారు. సంప్రదింపుల టైంలో 100 శాతం ఛార్జింగ్‌తో 456 కిలోమీటర్లు, 80 శాతంతో 364 కిలోమీటర్లు తిరుగుతుందని చెప్పారు. 240 కిలోమీటర్లకు మించి మైలేజీ రాకపోవడంతో నియాన్‌ మోటార్స్, తయారీ సంస్థల ప్రతినిధులను చెన్నంశెట్టి సతీశ్​ కుమార్‌ సంప్రదించారు.