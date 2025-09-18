ETV Bharat / state

హైదరాబాద్​లో నీటమునిగిన పలు కాలనీలు - బయటకు రావడానికి ప్రజల అవస్థలు

గతరాత్రి కురిసిన వర్షానికి అతలాకుతలమైన నగరం - సికింద్రాబాద్​, ముషీరాబాద్​లో నీట మునిగిన పలు కాలనీలు - ఇళ్లల్లోకి వరదనీరు చేరడంతో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్న స్థానికులు - శాశ్వత పరిష్కారం చూపాలని విజ్ఞప్తి

Heavy Rain Effect In Hyderabad
Heavy Rain Effect In Hyderabad (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 18, 2025 at 2:26 PM IST

Heavy Rain Effect In Hyderabad : గతరాత్రి కురిసిన భారీ వర్షానికి నగరం చిగురుటాకులా వణికిపోయింది. సికింద్రాబాద్, ముషీరాబాద్‌, ఖైరతాబాద్‌ ప్రాంతాల్లోని పలు కాలనీలు నీటమునిగాయి. ఇళ్లల్లోకి వరదనీరు చేరడంతో ప్రజలు ఇబ్బందులు పడ్డారు. ఉద్యోగులు కార్యాలయాలకు వెళ్లలేని పరిస్థితి నెలకొంది. బల్దియా, హైడ్రా సిబ్బంది వరద నిలిచిన ప్రాంతాల్లో నీటి తొలగింపు చర్యల్లో నిమగ్నమయ్యారు.

హైదరాబాద్​లో భారీ వర్షానికి నీటమునిగిన పలు కాలనీలు - ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్న స్థానికులు (ETV)

గంటల వ్యవధిలో రికార్డు స్థాయి వర్షం : వరుణుడి ప్రతాపానికి మరోసారి హైదరాబాద్‌ వాసులు హైరానా పడ్డారు. మూడు, నాలుగు గంటలు వ్యవధిలో విరుచుకుపడ్డ వాన ధాటికి నగర జీవనం కకావికలమైంది. గంటల వ్యవధిలోనే రికార్డు స్థాయి వర్షపాతం నమోదైంది. భారీ వర్షానికి ఖైరతాబాద్ లోని ఓల్డ్ సీబీఐ క్వార్టర్స్ లోని పలు కాలనీల్లోకి భారీగా వరదనీరు చేరింది. మోకాళ్లలోతులో నీరు నిలిచిపోయింది. పలు కాలనీల్లో మోటార్ల ద్వారా నీటిని బయటకు పంపుతున్నారు. ఇళ్లలోని వస్తువులు, నిత్యావసరాలు తడిచిపోయాయని స్థానికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రజలు ఇంటి నుంచి బయటకు రాలేక తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. శాశ్వత పరిష్కారం చూపాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు. కాలనీలో నిలిచిన నీటిని బల్దియా సిబ్బంది మోటార్లతో బయటకు తోడారు.

అపార్ట్​మెంట్ సెల్లార్​లోకి చేరిన నీరు : బేగంపేట మోతిలాల్ నెహ్రూ పార్క్ కాలనీలోని అపార్ట్ మెంట్ సెల్లార్లలోకి భారీగా వరదనీరు చేరడంతో ప్రజలు బయటకు రాలేని పరిస్థితి నెలకొంది. బల్దియా సిబ్బంది స్పందించి వరదనీటిని తొలగించాలని అపార్ట్‌మెంట్ వాసులు కోరుతున్నారు. సికింద్రాబాద్ ఈస్ట్ మారేడుపల్లి పరిథిలోని అంబేడ్కర్ నగర్ కాలనీ వాసులు రాత్రి నుంచి వరద నీటిలోనే గడుపుతున్నారు. కాలనీలోని ఓ ఇంట్లోకి మోకాళ్లలోతు నీరు చేరడంతో సామాగ్రి పూర్తిగా తడిసిపోయింది. వర్షం పడిన ప్రతిసారి తమ పరిస్థితి ఇలాగే ఉందని కాలనీ వాసులు వాపోతున్నారు. లింగంపల్లి హుడా ట్రేడ్ సేంటర్ లోని అపార్ట్‌మెంట్‌లో సెల్లార్‌లో వరద నీరు చేరి నివాసితులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.

"ముప్పై ఏళ్ల నుంచి ఈ ప్రాంతంలో ఉంటూ నరకం అనుభవిస్తున్నాం. మాకు చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. ఎన్ని రోజులు ఈ విధంగా ఇబ్బందులు పడతాం. ఇంతమంది ఉన్నప్పటికీ ఏం చేయలేకపోతున్నారు. మాకు దారిచూపించండి. ఏ ప్రభుత్వం వచ్చినా మాకు ఇబ్బందులు మాత్రం తప్పడం లేదు."- ఖైరతాబాద్​ స్థానికులు

ఇళ్లలోకి చేరిన వరదనీరు : హుస్సేన్ సాగర్ నాలా నీటితో బాగ్‌లింగంపల్లి పరిధిలోని శ్రీరామ్ నగర్ కాలనీ జలదిగ్బంధంలో చిక్కుకుంది. నడుము లోతు నీరు చేరడంతో కాలనీ వాసులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఇళ్లలోకి వరద చేరడంతో నిత్యావసరాలు, వస్తువులు పూర్తిగా తడిసిపోయాయి. హైడ్రా అధికారులు మోటార్లతో నీటిని తొలగించేందుకు యత్నిస్తున్నా ఫలితం లేదంటూ వారు ఆందోళన చెందుతున్నారు. స్థానిక ఎమ్మెల్యే ముఠా గోపాల్ బస్తీని సందర్శించారు. జీహెచ్​ఎంసీ , హైడ్రా అధికారులు యుద్ధ ప్రాతిపదికన వరద నీటిని తొలగించేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని ఎమ్మెల్యే ఆదేశించారు.

నీటి ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోయి వ్యక్తి మృతి : బల్కంపేట అండర్‌బ్రిడ్జి వద్ద మొహమ్మద్ షరీపుద్దీన్ అనే వ్యక్తి నీటి ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోయి మృతిచెందాడు. ముషీరాబాద్‌కు చెందిన షరీపుద్ధీన్‌ డ్యూటీ నుంచి ఇంటికి తిరిగివస్తుండగా బల్కంపేట్‌ అండర్‌పాస్‌ బ్రిడ్జి వద్ద బైక్‌తో సహా కొట్టుకుపోయాడు. స్థానికులు మృతదేహాన్ని గుర్తించి పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం గాంధీ ఆస్పత్రికి తరలించారు.

