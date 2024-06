భార్యపై అనుమానం - గొడ్డలితో నరికి చంపిన భర్త - husband killed his wife

Husband Was Killed Wife With Axe in Bapatla District : వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకుందనే అనుమానంతో భార్యను గొడ్డలితో దారుణంగా నరికి చంపిన ఘటన బాపట్ల జిల్లా నిజాంపట్నం మండలంలో చోటు చేసుకుంది. భార్యాభర్తల మధ్య మనస్పర్ధలు కారణంగా తరచూ గొడవలు జరుగుతుండటంతో మద్యం సేవించి ఉన్న భర్త ఆమెపై గొడ్డలితో దాడి చేశాడు. ఈ దాడిలో ఆమె అక్కడికక్కడే మృతి చెందింది. స్థానికుల సమాచారం మేరకు పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

అసలు ఏం జరిగిందంటే: నిజాంపట్నం మండలంలో నక్షత్ర నగర్ గ్రామానికి చెందిన వెెంకటేశ్వరరావు, శివలక్ష్మి అనే దంపతులకు పది సంత్సరాల క్రితం వివాహం జరిగింది. ఇటీవల వారిద్దరి మధ్య మనస్పర్ధలు వచ్చి తరచూ గొడవలు జరుగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో భార్య మరొకరితో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకుందన్న అనుమానం మొదలైంది. దీంతో తెల్లవారు జామున భర్త వెంకటేశ్వరరావు మరోసారి ఆమెతో గొడవ పడ్డాడు. అప్పటికే మద్యం మత్తులో ఉన్న వెంకటేశ్వరరావు గొడ్డలితో భార్య శివలక్ష్మిపై దాడి చేశాడు. దీంతో ఆమె అక్కడికక్కడే మృతి చెందింది.

బాపట్ల జిల్లాలో దారుణం - యువతి హత్యాచార ఘటనపై సీఎం సీరియస్ - Woman raped in Bapatla district