ETV Bharat / state

గర్భవతి అని చూడకుండా భార్యను ముక్కలుగా చేసి హత్య - సంచలన వివరాలు వెల్లడించిన డీసీపీ పద్మజ - HUSBAND MURDERED PREGNANT WIFE

గర్భవతైన భార్యను అతికిరాతకంగా హత్య చేసి చంపిన భర్త - మృతదేహాన్ని ముక్కలు చేసి మూసీలో పడేసిన వైనం - మీడియా సమావేశంలో కేసు వివరాలు వెల్లడించిన మేడ్చల్​ డీసీపీ పద్మజ

Man Murders Pregnant Wife
Man Murders Pregnant Wife (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 24, 2025 at 8:10 PM IST

3 Min Read

Husband Murdered Pregnant Wife : ఓ వ్యక్తి తన భార్యను చంపి, మృతదేహాన్ని ముక్కలుగా చేసి మూసీలో పడేశాడు. అనంతరం భార్య మిస్సింగ్​ అయిందని మాయమాటలు చెప్పి నాటకమాడాడు. మీర్​పేట మహిళ హత్యకేసు తరహాలోనే జరిగిన ఈ దారుణ ఘటన మేడ్చల్​ మల్కాజ్​గిరి జిల్లా మేడిపల్లి పోలీస్​ స్టేషన్​ పరిధిలోని బోడుప్పల్​లో చోటుచేసుకుంది. ఈ ఉదంతం మృతురాలి కుటుంబీకులు, బంధువులతో పాటు స్థానికులను కలవరానికి గురి చేసింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సంచలనం రేపిన ఈ కేసు వివరాలను మల్కాజ్​గిరి డీసీపీ పద్మజ మీడియాకు వెల్లడించారు.

డీసీపీ పద్మజ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం : వికారాబాద్ జిల్లా కామారెడ్డిగూడకు చెందిన స్వాతి అలియాస్ జ్యోతి అదే గ్రామానికి చెందిన సామల మహేందర్‌రెడ్డితో ప్రేమాయణం సాగించారు. వీరిరువురి ప్రేమ వ్యవహారం తెలియడంతో స్వాతి కుటుంబసభ్యులు మహేందర్ రెడ్డిని ఒప్పించి వివాహం చేశారు. స్వాతితో కొన్ని రోజులుగా అయిష్టంగానే మహేందర్‌ జీవనం కొనసాగించారు. పైళ్లైన తర్వాత మొదటిసారి స్వాతి గర్భం దాల్చడంతో అబార్షన్ చేయించాడు. ఇద్దరి మధ్య పొరపొచ్చాలు రావడంతో మహేందర్‌రెడ్డికి సర్ది చెప్పి అతని కుటుంబసభ్యులు హైదరాబాద్ పంపారు. 25 రోజుల క్రితం బోడుప్పల్‌లోని బాలాజీహిల్స్‌లో వీరు అద్దెకు దిగారు. మహేందర్‌రెడ్డి ర్యాపిడో నడుపుతుండగా స్వాతి కాల్‌సెంటర్‌లో పని చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే స్వాతి గర్భం దాల్చడంతో ఆ విషయంలోనే వివాదం తలెత్తి స్వాతిని అత్యంత కిరాతకంగా హత్య చేశాడు. చేసిన తప్పును కప్పిపుచ్చుకునేందుకు శతవిధాలా ప్రయత్నించాడని కానీ చివరకు పోలీసులకు చిక్కాడని పద్మజ తెలిపారు.

మృతదేహాన్ని ముక్కలుగా నరికి : శనివారం మధ్యాహ్నం మహేందర్‌ స్వాతిని ముక్కలుగా నరికి తల, కాళ్లు, చేతులు వేరు చేసి మూసీలో పడేశాడు. మిగిలిన మొండాన్ని కవర్‌లో ప్యాక్‌ చేసి తీసుకెళ్లే పరిస్థితి లేకపోవడంతో గదిలోనే ఉంచాడు. అనంతరం స్వాతి ఆత్మహత్య చేసుకుందని తన సోదరికి సమాచారమిచ్చాడు. ఆమె స్వాతి తల్లిదండ్రులకు సమాచారం ఇవ్వడంతో పాటు బోడుప్పల్‌లోని బంధువులకు ఈ విషయం చెప్పింది. వారు మహేందర్‌రెడ్డి ఇంటికెళ్లి చూడగా కవర్‌లో ముక్కలుగా ఉన్న శరీర భాగాలను గుర్తించి పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. దీంతో మహేందర్‌రెడ్డిని అదుపులోకి తీసుకున్నామని విచారణలో అతడు నిజాన్ని ఒప్పుకున్నట్లుగా డీసీపీ తెలిపారు.

"స్వాతిని భర్త కిరాతకంగా హతమార్చాడు.మహేందర్‌రెడ్డి, స్వాతి ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నారు. మహేందర్‌రెడ్డి ఉద్యోగం కోసం హైదరాబాద్ వచ్చారు. మహేందర్‌రెడ్డి క్యాబ్ డ్రైవర్‌గా చేస్తున్నారు. స్వాతి పంజాగుట్టలోని కాల్ సెంటర్‌లో పనిచేస్తున్నారు. దంపతుల మధ్య తరచూ గొడవలు జరిగేవి. గర్భవతైన స్వాతిని చెకప్ కోసం తీసుకెళ్లే విషయంలో గొడవ జరిగింది. భార్య స్వాతి హత్యకు ప్రణాళికను రచించాడు. బోడుప్పల్‌లో ఓ దుకాణంలో హాక్సా బ్లేడ్ కొనుగోలు చేశాడు. భార్య గొంతు నులిమి చంపి ముక్కలు ముక్కలుగా చేశాడు. తల ఒకసారి కాళ్లు ఒకసారి చేతులు మరోసారి ముక్కలు చేశాడు. మూడు సార్లు కవర్లలో చుట్టి శరీర భాగాలను మూసీ నదిలో పడేశాడు. 3 సార్లు మూసీకి వెళ్లి శరీరభాగాలు పడేశాడు" - పద్మజ, మల్కాజ్‌గిరి డీసీపీ

మృతురాలి శరీర భాగాల కోసం గాలింపు : ప్రేమవివాహం చేసుకుని బోడుప్పల్‌లో ఉంటున్న స్వాతి, మహేందర్‌ మధ్య వైరానికి గల కారణాలపై లోతుగా పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు. విచారణలో స్వాతి కాళ్లు, చేతులు, తల వేరు చేసి ప్రతాప్ సింగారంలోని మూసీలో వేసినట్లు నిందితుడు చెప్పడంతో వాటి కోసం మహేందర్‌రెడ్డితో కలిసి పోలీసులు గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. స్వాతి చనిపోయినట్లు సమాచారం తెలుసుకున్న ఆమె తల్లిదండ్రులు బోరున విలపించారు. విషాదకర ఘటనతో మహేందర్‌రెడ్డి, స్వాతి స్వగ్రామంలో ముందుజాగ్రత్తగా పోలీసులు మోహరించారు. హత్య విషయం తెలిసిన మహేందర్‌రెడ్డి తల్లిదండ్రులు స్వాతి బంధువులు దాడి చేస్తారనే భయంతో ఇంటికి తాళం వేసి ఊరి నుంచి పరారయ్యారు.

మేడ్చల్​ జిల్లాలో దారుణం - గర్భవతి అయిన భార్యను చంపి ముక్కలు చేసిన భర్త

'తనకంటూ ఓ ఊహా ప్రపంచం' : కూకట్​పల్లి బాలుడి 'నేరకథా చిత్రమ్'లో కొత్తకోణం​

Husband Murdered Pregnant Wife : ఓ వ్యక్తి తన భార్యను చంపి, మృతదేహాన్ని ముక్కలుగా చేసి మూసీలో పడేశాడు. అనంతరం భార్య మిస్సింగ్​ అయిందని మాయమాటలు చెప్పి నాటకమాడాడు. మీర్​పేట మహిళ హత్యకేసు తరహాలోనే జరిగిన ఈ దారుణ ఘటన మేడ్చల్​ మల్కాజ్​గిరి జిల్లా మేడిపల్లి పోలీస్​ స్టేషన్​ పరిధిలోని బోడుప్పల్​లో చోటుచేసుకుంది. ఈ ఉదంతం మృతురాలి కుటుంబీకులు, బంధువులతో పాటు స్థానికులను కలవరానికి గురి చేసింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సంచలనం రేపిన ఈ కేసు వివరాలను మల్కాజ్​గిరి డీసీపీ పద్మజ మీడియాకు వెల్లడించారు.

డీసీపీ పద్మజ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం : వికారాబాద్ జిల్లా కామారెడ్డిగూడకు చెందిన స్వాతి అలియాస్ జ్యోతి అదే గ్రామానికి చెందిన సామల మహేందర్‌రెడ్డితో ప్రేమాయణం సాగించారు. వీరిరువురి ప్రేమ వ్యవహారం తెలియడంతో స్వాతి కుటుంబసభ్యులు మహేందర్ రెడ్డిని ఒప్పించి వివాహం చేశారు. స్వాతితో కొన్ని రోజులుగా అయిష్టంగానే మహేందర్‌ జీవనం కొనసాగించారు. పైళ్లైన తర్వాత మొదటిసారి స్వాతి గర్భం దాల్చడంతో అబార్షన్ చేయించాడు. ఇద్దరి మధ్య పొరపొచ్చాలు రావడంతో మహేందర్‌రెడ్డికి సర్ది చెప్పి అతని కుటుంబసభ్యులు హైదరాబాద్ పంపారు. 25 రోజుల క్రితం బోడుప్పల్‌లోని బాలాజీహిల్స్‌లో వీరు అద్దెకు దిగారు. మహేందర్‌రెడ్డి ర్యాపిడో నడుపుతుండగా స్వాతి కాల్‌సెంటర్‌లో పని చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే స్వాతి గర్భం దాల్చడంతో ఆ విషయంలోనే వివాదం తలెత్తి స్వాతిని అత్యంత కిరాతకంగా హత్య చేశాడు. చేసిన తప్పును కప్పిపుచ్చుకునేందుకు శతవిధాలా ప్రయత్నించాడని కానీ చివరకు పోలీసులకు చిక్కాడని పద్మజ తెలిపారు.

మృతదేహాన్ని ముక్కలుగా నరికి : శనివారం మధ్యాహ్నం మహేందర్‌ స్వాతిని ముక్కలుగా నరికి తల, కాళ్లు, చేతులు వేరు చేసి మూసీలో పడేశాడు. మిగిలిన మొండాన్ని కవర్‌లో ప్యాక్‌ చేసి తీసుకెళ్లే పరిస్థితి లేకపోవడంతో గదిలోనే ఉంచాడు. అనంతరం స్వాతి ఆత్మహత్య చేసుకుందని తన సోదరికి సమాచారమిచ్చాడు. ఆమె స్వాతి తల్లిదండ్రులకు సమాచారం ఇవ్వడంతో పాటు బోడుప్పల్‌లోని బంధువులకు ఈ విషయం చెప్పింది. వారు మహేందర్‌రెడ్డి ఇంటికెళ్లి చూడగా కవర్‌లో ముక్కలుగా ఉన్న శరీర భాగాలను గుర్తించి పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. దీంతో మహేందర్‌రెడ్డిని అదుపులోకి తీసుకున్నామని విచారణలో అతడు నిజాన్ని ఒప్పుకున్నట్లుగా డీసీపీ తెలిపారు.

"స్వాతిని భర్త కిరాతకంగా హతమార్చాడు.మహేందర్‌రెడ్డి, స్వాతి ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నారు. మహేందర్‌రెడ్డి ఉద్యోగం కోసం హైదరాబాద్ వచ్చారు. మహేందర్‌రెడ్డి క్యాబ్ డ్రైవర్‌గా చేస్తున్నారు. స్వాతి పంజాగుట్టలోని కాల్ సెంటర్‌లో పనిచేస్తున్నారు. దంపతుల మధ్య తరచూ గొడవలు జరిగేవి. గర్భవతైన స్వాతిని చెకప్ కోసం తీసుకెళ్లే విషయంలో గొడవ జరిగింది. భార్య స్వాతి హత్యకు ప్రణాళికను రచించాడు. బోడుప్పల్‌లో ఓ దుకాణంలో హాక్సా బ్లేడ్ కొనుగోలు చేశాడు. భార్య గొంతు నులిమి చంపి ముక్కలు ముక్కలుగా చేశాడు. తల ఒకసారి కాళ్లు ఒకసారి చేతులు మరోసారి ముక్కలు చేశాడు. మూడు సార్లు కవర్లలో చుట్టి శరీర భాగాలను మూసీ నదిలో పడేశాడు. 3 సార్లు మూసీకి వెళ్లి శరీరభాగాలు పడేశాడు" - పద్మజ, మల్కాజ్‌గిరి డీసీపీ

మృతురాలి శరీర భాగాల కోసం గాలింపు : ప్రేమవివాహం చేసుకుని బోడుప్పల్‌లో ఉంటున్న స్వాతి, మహేందర్‌ మధ్య వైరానికి గల కారణాలపై లోతుగా పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు. విచారణలో స్వాతి కాళ్లు, చేతులు, తల వేరు చేసి ప్రతాప్ సింగారంలోని మూసీలో వేసినట్లు నిందితుడు చెప్పడంతో వాటి కోసం మహేందర్‌రెడ్డితో కలిసి పోలీసులు గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. స్వాతి చనిపోయినట్లు సమాచారం తెలుసుకున్న ఆమె తల్లిదండ్రులు బోరున విలపించారు. విషాదకర ఘటనతో మహేందర్‌రెడ్డి, స్వాతి స్వగ్రామంలో ముందుజాగ్రత్తగా పోలీసులు మోహరించారు. హత్య విషయం తెలిసిన మహేందర్‌రెడ్డి తల్లిదండ్రులు స్వాతి బంధువులు దాడి చేస్తారనే భయంతో ఇంటికి తాళం వేసి ఊరి నుంచి పరారయ్యారు.

మేడ్చల్​ జిల్లాలో దారుణం - గర్భవతి అయిన భార్యను చంపి ముక్కలు చేసిన భర్త

'తనకంటూ ఓ ఊహా ప్రపంచం' : కూకట్​పల్లి బాలుడి 'నేరకథా చిత్రమ్'లో కొత్తకోణం​

For All Latest Updates

TAGGED:

HUSBAND KILLS PREGNANT WIFEగర్భవతి భార్యను హత్య చేసిన భర్తWOMAN MURDER CASE IN MEDCHAL DISTSWATHI CASE ON SENSATIONAL FACTSHUSBAND MURDERED PREGNANT WIFE

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

ఆరోగ్యం కోసం పరుగో పరుగు - హైదరాబాద్​లో మారథాన్ల సందడి

మందులు కొనేముందు వీటిని చెక్​ చేయండి - లేదంటే అవి ప్రాణాంతకంగా మారొచ్చు!

ఆ ప్లాట్​ఫాం వద్ద బండి పార్క్​ చేస్తే ఇక మర్చిపోవడమే! - లోపలికి వెళ్లొచ్చేలోపు మాయం ఖాయం!!

'ట్రాఫిక్ మ్యాన్' ప్రయత్నంతో తగ్గిన రోడ్డు ప్రమాదాలు- 4 లక్షల మందికి రూల్స్ పై అవగాహన

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.