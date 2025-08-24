Husband Kills Pregnant Wife in Medchal : మేడ్చల్ జిల్లా మేడిపల్లి పరిధి బాలాజీహిల్స్లో దారుణం చోటుచేసుకుంది. గర్భవతి అయిన భార్యను చంపి భర్త ముక్కలుగా చేశాడు. శనివారం మధ్యాహ్నం ఆమె భర్త మహేందర్ రెడ్డి చంపాడు. తల, కాళ్లు, చేతులు వేరు చేసి మూసీలో పడేశాడు. మిగిలిన మొండాన్ని కవర్లో ప్యాక్ చేసి, మొండాన్ని తీసుకెళ్లే పరిస్థితి లేకపోవడంతో గదిలోనే ఉంచేశాడు. ఆమె ఆత్మహత్య చేసుకుందని తన సోదరికి మహేందర్ రెడ్డి చెప్పాడు.
ఆ యువతి తల్లిదండ్రులకు మహేందర్రెడ్డి సోదరి సమాచారం అందించింది. ఆమె మరణం గురించి పోలీసులకు ఆమె తల్లిదండ్రులు సమాచారం అందించారు. మహేందర్ రెడ్డిని అదుపులోకి తీసుకుని పోలీసులు విచారిస్తున్నారు. దంపతులు వికారాబాద్ జిల్లా కామారెడ్డిగూడ వాసులుగా గుర్తించారు. ప్రేమ వివాహం చేసుకుని బోడుప్పల్లో భార్యాభర్తలు నివాసం ఉంటున్నారు. హత్యుకు గల కారణాలపై మేడిపల్లి పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు.