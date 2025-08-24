ETV Bharat / state

మేడ్చల్​ జిల్లాలో దారుణం - గర్భవతి అయిన భార్యను చంపి ముక్కలు చేసిన భర్త - HUSBAND KILLS WIFE

మేడ్చల్​ జిల్లాలో దారుణం - గర్భవతి అయిన భార్యను కిరాతకంగా చంపిన భర్త - తల, కాళ్లు, చేతులు వేరు చేసి మూసీలో పడేసిన భర్త

Husband kills wife
Husband kills wife (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 24, 2025 at 7:44 AM IST

1 Min Read

Husband Kills Pregnant Wife in Medchal : మేడ్చల్​ జిల్లా మేడిపల్లి పరిధి బాలాజీహిల్స్​లో దారుణం చోటుచేసుకుంది. గర్భవతి అయిన భార్యను చంపి భర్త ముక్కలుగా చేశాడు. శనివారం మధ్యాహ్నం ఆమె భర్త మహేందర్ రెడ్డి​ చంపాడు. తల, కాళ్లు, చేతులు వేరు చేసి మూసీలో పడేశాడు. మిగిలిన మొండాన్ని కవర్​లో ప్యాక్​ చేసి, మొండాన్ని తీసుకెళ్లే పరిస్థితి లేకపోవడంతో గదిలోనే ఉంచేశాడు. ఆమె ఆత్మహత్య చేసుకుందని తన సోదరికి మహేందర్​ రెడ్డి చెప్పాడు.

ఆ యువతి తల్లిదండ్రులకు మహేందర్​రెడ్డి సోదరి సమాచారం అందించింది. ఆమె మరణం గురించి పోలీసులకు ఆమె తల్లిదండ్రులు సమాచారం అందించారు. మహేందర్​ రెడ్డిని అదుపులోకి తీసుకుని పోలీసులు విచారిస్తున్నారు. దంపతులు వికారాబాద్ జిల్లా కామారెడ్డిగూడ వాసులుగా గుర్తించారు. ప్రేమ వివాహం చేసుకుని బోడుప్పల్​లో భార్యాభర్తలు నివాసం ఉంటున్నారు. హత్యుకు గల కారణాలపై మేడిపల్లి పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు.

Husband Kills Pregnant Wife in Medchal : మేడ్చల్​ జిల్లా మేడిపల్లి పరిధి బాలాజీహిల్స్​లో దారుణం చోటుచేసుకుంది. గర్భవతి అయిన భార్యను చంపి భర్త ముక్కలుగా చేశాడు. శనివారం మధ్యాహ్నం ఆమె భర్త మహేందర్ రెడ్డి​ చంపాడు. తల, కాళ్లు, చేతులు వేరు చేసి మూసీలో పడేశాడు. మిగిలిన మొండాన్ని కవర్​లో ప్యాక్​ చేసి, మొండాన్ని తీసుకెళ్లే పరిస్థితి లేకపోవడంతో గదిలోనే ఉంచేశాడు. ఆమె ఆత్మహత్య చేసుకుందని తన సోదరికి మహేందర్​ రెడ్డి చెప్పాడు.

ఆ యువతి తల్లిదండ్రులకు మహేందర్​రెడ్డి సోదరి సమాచారం అందించింది. ఆమె మరణం గురించి పోలీసులకు ఆమె తల్లిదండ్రులు సమాచారం అందించారు. మహేందర్​ రెడ్డిని అదుపులోకి తీసుకుని పోలీసులు విచారిస్తున్నారు. దంపతులు వికారాబాద్ జిల్లా కామారెడ్డిగూడ వాసులుగా గుర్తించారు. ప్రేమ వివాహం చేసుకుని బోడుప్పల్​లో భార్యాభర్తలు నివాసం ఉంటున్నారు. హత్యుకు గల కారణాలపై మేడిపల్లి పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

HUSBAND KILLS PREGNANT WIFEభార్యను చంపి ముక్కలు చేసిన భర్తHUSBAND KILLS WIFE

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

మందులు కొనేముందు వీటిని చెక్​ చేయండి - లేదంటే అవి ప్రాణాంతకంగా మారొచ్చు!

ఆ ప్లాట్​ఫాం వద్ద బండి పార్క్​ చేస్తే ఇక మర్చిపోవడమే! - లోపలికి వెళ్లొచ్చేలోపు మాయం ఖాయం!!

మీ బండిని వర్షంలోనే వదిలేస్తున్నారా? - కేర్​ తీసుకోకపోతే డైరెక్టుగా షెడ్డుకే!

'ట్రాఫిక్ మ్యాన్' ప్రయత్నంతో తగ్గిన రోడ్డు ప్రమాదాలు- 4 లక్షల మందికి రూల్స్ పై అవగాహన

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.