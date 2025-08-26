ETV Bharat / state

ఊరందరి ముందు పరువు తీసిందన్న కక్ష - ఇంటికెళ్తానని పదేపదే అనడంతో అనుమానం - WOMAN MURDER CASE MEDCHAL

స్వాతి గర్భవతి అయ్యాక అనుమానంతో అబార్షన్​ చేయించిన మహేందర్ ​రెడ్డి - పంచాయితీలు పెట్టి ఊరందరి ముందు పరువు తీసిందన్న కక్ష - శరీరభాగాలు మూటగా కట్టి మూసీలో పడవేత

Pregnant Murder Case Medchal
Pregnant Murder Case Medchal (Eenadu)
Published : August 26, 2025 at 10:32 AM IST

Pregnant Murder Case Medchal : పెళ్లయిన నెల నుంచే భార్యపై అనుమానం. దీనికితోడు పంచాయితీలు పెట్టి ఊరందరి ముందు పరువు తీసిందన్న కక్షతో భార్యను చంపి ముక్కలు చేశాక ఇంటికి సమీపంలోని పాన్​ షాప్​నకు వెళ్లి తాపీగా సిగరెట్​ తాగాడు. సంచలనం రేపిన మేడిపల్లి గర్భవతి హత్య కేసులోని పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. పోలీసులు తెలిపిన వివారల ప్రకారం,

అనుమానం పెరిగి ఉద్యోగం మాన్పించి : మహేందర్ ​రెడ్డి స్వాతి ప్రేమపెళ్లి చేసుకున్నారు. స్వాతి గర్భవతి అయ్యాక అనుమానం పెంచుకుని వికారాబాద్​లోని ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో అబార్షన్​ చేయించాడు. ఆ విషయంలో గొడవలు జరిగి స్వాతి ఫిర్యాదుతో వికారాబాద్​ మహిళా పోలీస్​స్టేషన్​లో కేసు నమోదైంది. తర్వాత ఇద్దరూ రాజీకొచ్చి హైదరాబాద్​లో కలిసున్నారు. స్వాతి కాల్​ సెంటర్​లో పనిచేసే సమయంలో మరింత అనుమానం పెంచుకున్న మహేందర్ ఉద్యోగం మాన్పించాడు. ఆ తర్వాత గొడవలతో స్వాతి తరచూ పంచాయితీలు పెట్టించేది.

రెండోసారి గర్భం దాల్చిన స్వాతి ఈ నెల 27న వికారాబాద్​లో వైద్య పరీక్షలు చేయించుకుని పుట్టింటికి వెళ్తానని చెప్పింది. భార్య పదేపదే పుట్టింటికి వెళ్తాననడం మహేందర్​రెడ్డిలో అనుమానం మరింత పెరిగేలా చేసింది. ఆమెను హత్య చేసే ముందు మేడిపల్లిలోని పర్వాతాపూర్​లో నివాసముండే స్వాతి పిన్ని అనిత ఇంటికి వెళ్లాడు.

చెత్త తీసుకెళ్లే పెద్ద కవర్లలో : స్వాతి పదే పదే గొడవపడుతోందని, వచ్చి నచ్చజెప్పాలని అడిగాడు. తర్వాత వస్తానని అనిత అనడంతో తాను ఇంటికొచ్చి భార్యను చంపి హ్యాక్సా బ్లేడుతో శవాన్ని ముక్కలుగా కోశాడు. చెత్త తీసుకెళ్లే పెద్ద నల్ల కవర్లలో వేర్వేరుగా చేతులు, కాళ్లు, మొండేన్ని, తలను కుక్కాడు. మృతదేహాన్ని ముక్కలు చేసేందుకు ఉపయోగించిన పరుపును ఒక కవర్​లో మూటకట్టాడు.

వారి భవనం పైన ఉన్న ఇటుకలు తెచ్చి, వాటికి ఆమె తలను తాడుతో కట్టి కాలేజీ బ్యాగులో వేశాడు. ఆమె చేతులను కవర్​లో వేసి దాన్ని బస్తాలో వేసుకుని బైక్​పై వెళ్లి ప్రతాపసింగారం దగ్గర మూసీలో పారవేశాడు. తిరిగొచ్చే దారిలో బోడుప్పల్​లో సుమారు 10 కిలోల బరువున్న రాయిని ఇంటికి తీసుకొచ్చాడు. రెండు కాళ్లను ఆ రాయికి కట్టి యూరియా బస్తాలో మూటకట్టి మూసీలో విసిరేశాడు. మొండెం మాత్రం ఇంట్లోనే ఉంది. స్వాతి బతికి ఉన్నట్లు నమ్మించేందుకు ఆమె ఫోన్​ నుంచి ఆమె చెల్లెలికి 'తిన్నారా' అని మెసేజ్​లు పంపించాడు.

ఇంట్లో నుంచి వెళ్లిపోయింది : మేడిపల్లిలోని పాన్​ షాప్​ దగ్గర ఆగి సిగరెట్​ తాగుతూ తన సోదిరికి ఫోన్​ చేసి మాట్లాడాడు. స్వాతి గొడవపడి ఇంట్లో నుంచి వెళ్లిపోయిందని చెప్పాడు. మొండేన్ని ఏం చేయాలని ఆలోచిస్తున్న తరుణంలోనే బంధువు గోవర్దన్​రెడ్డి వచ్చి అడిగినప్పుడు అదృశ్యమైనట్లు చెప్పాడు. ఇద్దరూ కలిసి మేడిపల్లి పోలీస్ స్టేషన్​కు వెళ్లారు. ఫిర్యాదు చేసే సమయంలో పోలీసుల ప్రశ్నలకు భయపడ్డ మహేందర్ ​రెడ్డి నేరాన్ని అంగీకరించాడు. నిందితుడు మహేందర్ ​రెడ్డిని కోర్టులో హాజరుపరచి సోమవారం చర్లపల్లి జైలుకు రిమాండుకు తరలించారు.

సర్​ నిద్ర వస్తోంది : నిందితుడు మహేందర్​రెడ్డిని శనివారం అర్ధరాత్రి తర్వాత అదుపులోకి తీసకుని స్టేషన్​లో ఉంచారు. ఆదివారం తెల్లవారుజాము 4 గంటల వరకూ వేచి ఉన్న నిందితుడు సర్​ నిద్ర వస్తోందంటూ పోలీసుల్ని అడిగాడు. మూసీలో విసిరేసిన స్వాతి శరీర భాగాల కోసం రెండోరోజు గాలింపు చర్యలు కొనసాగాయి. డీఆర్​ఎఫ్​ బృందాలతో గాలించినా దొరకలేదు. స్వాతి మొండేనికి పోస్టుమార్టం పూర్తి చేసి కుటుంబసభ్యులకు అప్పగించారు.

నిందితుడి ఇంటి ఎదుట ఆందోళన : కామారెడ్డిగూడలో సోమవారం ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. స్వాతి కుటుంబ సభ్యులకు బంధువులు, గ్రామస్థులు బాసటగా నిలిచారు. అంత్యక్రియలు అత్తింటివారే చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. మహేందర్​రెడ్డి తల్లిదండ్రులు ఇంటికి తాళం వేసి హైదరాబాద్​ వెళ్లి బంధువుల ఇంట్లో తలదాచుకున్నారు. ఆచారం ప్రకారం అత్తింటివారే అంత్యక్రియలు చేయాలని గ్రామపెద్దలు సముదాయించి రప్పించే ప్రయత్నం చేశారు. వాళ్లు రావడం లేదని, మీరే అంత్యక్రియలు చేయాలని స్వాతి తండ్రి రాములుకు నచ్చజెప్పడంతో అంగీకరించారు.

