Wife Slits Husband Throat with Knife : ఈ మధ్యకాలంలో విభిన్న కోణాల్లో హత్యలు జరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా భార్యభర్తల మధ్య జరుగుతున్న గొడవలు, వివాహేతర సంబంధాలు వంటివే ఎక్కువగా హత్యలకు దారి తీస్తున్నాయి. కట్టుకున్న భర్త, తనతో ఏడు అడుగులు నడిచిన భార్య అని చూడకుండా జీవితాలను అర్థాంతరంగా ముగించేసుకుంటారు. సోషల్ మీడియా ప్రభావంతో హత్యల తీవ్రతను పోలీసులు ఊహించడానికి కూడా కష్టంగా మారుతుంది. కానీ ప్రస్తుతం ఉన్న టెక్నాలజీతో ఎలాగో హత్య కేసులను పోలీసులు చేధిస్తున్నారు.
తాజాగా ఏదో వెబ్ సిరీస్లో చూసినట్లు భార్యాభర్తలు మూడు రోజులుగా పొడుచుకుంటూ తీవ్ర రక్తస్రావంతో భర్త మరణించగా, భార్య ప్రాణాలతో బయటపడింది. అది కూడా ఒక చివరి నిమిషంలో డయల్ 100కు ఫోన్ చేయడంతో జరిగింది. వినగానే ఒంటికి భయాన్ని తెప్పించే ఈ ఘటన హైదరాబాద్లోని కేపీహెచ్బీలో జరిగింది.
పోలీసులు తెలిపిన పూర్తి వివరాల ప్రకారం, ఏపీలోని గుంటూరు జిల్లా కొల్లిపర మండలం మున్నంగికి చెందిన రామకృష్ణారెడ్డి(45), రమ్యకృష్ణ(38)లకు 17 ఏళ్ల క్రితమే వివాహం అయింది. కొన్నేళ్లుగా వీరు కేపీహెచ్బీ కాలనీ ఆరో ఫేజ్లో నివాసం ఉంటున్నారు. వీరికి ఇప్పటివరకూ సంతానం లేదు. రామకృష్ణారెడ్డి గతంలో రెస్టారెంట్ పెట్టి అప్పుల పాలయ్యాడు. అలానే కరోనా సమయంలో కోవిడ్ మహమ్మారి ఎటాక్ చేయడంతో రూ.20 లక్షలు అప్పు చేసి చికిత్స తీసుకున్నాడు.
వివాహమై 17 ఏళ్లయినా సంతానం లేకపోవడం, మూడు నెలల నుంచి రుణదాతల ఒత్తిడి ఈ దంపతులకు పెరిగిపోయింది. ఇవన్నీ భరించలేకపోయిన దంపతులు మూడు రోజులు క్రితం ఈ లోకాన్ని విడిచి వెళ్లిపోయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఇంట్లో ఉండే కూరగాయల కత్తితో ఇద్దరూ ఒకేలా చేతులు, గొంతు, పొట్టపై కోసుకున్నారు. భార్య భర్త మెడ కోయగా తీవ్ర రక్తస్రావంతో మరణించాడు. భార్య గాయాలతో బయటపడింది. రామకృష్ణారెడ్డి తీవ్ర రక్తస్రావంతో శుక్రవారం మరణించాడు. కానీ రమ్యకృష్ణ కత్తితో కోసుకున్నా చివరి నిమిషంలో మనసు మార్చుకుంది.
దీంతో వెంటనే డయల్ 100కు కాల్ చేసింది. అలాగే అడ్డగుట్టలో ఉన్న తల్లిదండ్రులకు ఫోన్ చేసి మొత్తం విషయం చెప్పింది. వెంటనే ఘటనాస్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు గాయాలతో పడి ఉన్న రమ్యకృష్ణను ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. రామకృష్ణారెడ్డి మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించారు. బాధితురాలి నుంచి పోలీసులు వివరాలను సేకరిస్తున్నారు.
రోజంతా మృతదేహంతోనే భార్య : ఈ ఘటనపై పోలీసులకు పలు అనుమానాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. శుక్రవారమే రామకృష్ణరెడ్డి మరణించిన మృతదేహంతోనే రమ్యకృష్ణ ఒంటరిగా ఎలా ఉందని ప్రశ్న. పోలీసులు శనివారం ఆమెతో మాట్లాడినప్పుడు భిన్న సమాధానాలు వచ్చాయని పోలీసులు తెలిపారు. భర్తను పొడిచి తాను కోసుకున్నట్లు ముందుగా చెప్పింది. ఆ తర్వాత మధ్యాహ్నం మాట మార్చింది. భర్త రామకృష్ణారెడ్డి కత్తితో పొడుచుకుని, తననూ కూడా కోశాడని తెలిపింది. ఆత్మహత్య చేసుకోవాలని అనుకున్నా భర్త చనిపోవడం, భార్య బతికి ఉండటంతో పోలీసులు హత్య కేసుగా నమోదు చేశారు. ఇంకా హత్యపై లోతైన దర్యాప్తునకు పోలీసులు సిద్ధమయ్యే అవకాశం ఉంది.
