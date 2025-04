ETV Bharat / state

మరణంలోనూ తోడు వీడని జంట - గంట వ్యవధిలో భార్యాభర్తల మృతి - HUSBAND AND WIFE DIED WITHIN HOUR

Husband and Wife Died Within an Hour ( ETV Bharat )

Husband and Wife Died Within an Hour in Khammam District : వారిద్ద‌రూ అన్యోన్య దంప‌తులు. వివాహం అయినప్పటి నుంచి కలిసి జీవితం పంచుకున్నారు. కష్టసుఖాల్లో ఒకరికి ఒకరు తోడు ఉండి ధైర్యంగా జీవితాన్ని కొనసాగించారు. ఒక‌రిని విడిచి ఒక‌రు ఉండ‌లేని ప‌రిస్థితి. అలా వారి సంసార జీవితం సాగింది. వీరి అన్యోన్య జీవితానికి ఒక కుమారుడు ఉన్నాడు. వారి జీవితాలు సాఫీగా సాగిపోతున్న సమయంలో ఓ విషాద ఘటన చోటు చేసుకుంది. గంట వ్యవధిలోనే భార్యాభర్తలు మృతి చెందారు. ఈ ఘటన ఖమ్మం జిల్లా నేలకొండపల్లి మండలం రామచంద్రపురం గ్రామంలో చోటు చేసుకుంది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే,