గ్రేటర్​లో విచక్షణా రహితంగా చెట్ల కొమ్మలు నరికివేత! - వేసవి ఉష్ణోగ్రతలు మరింత పెరిగే ఛాన్స్ - DAMAGES DUE TO CUTTING DOWN TREES

వర్షాలు, గాలులకు నేలకొరుగుతున్న చెట్లు- అశాస్త్రీయ ప్రూనింగ్‌ ప్రక్రియే కారణం - చెట్ల కొమ్మల తొలగింపునకు సమతూకం విధానం అనుసరించాలని సూచస్తున్న నిపుణులు - లేదంటే ఉష్ణోగ్రతలు భారీగా పెరిగిపోయే అవకాశం

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 30, 2025 at 6:56 PM IST

2 Min Read

Damages Due to Cutting Down Trees : జీహెచ్‌ఎంసీలోని పట్టణ జీవ వైవిధ్య (యూబీడీ) విభాగం, ఎలక్ట్రికల్ డిపార్ట్​మెంట్ నిర్లక్ష్యంతో పచ్చదనం ఆవిరవుతోంది. అధికారులు మొక్కలు నాటడంపై చూపుతోన్న శ్రద్ధ వాటిని సంరక్షించడంపై ఉంచట్లేదు. వాటి నిర్వహణను గాలికొదిలేశారు. పలు రకాల కారణాలతో ఇష్టానుసారంగా చెట్ల కొమ్మలను నరికేస్తున్నారు. అశాస్త్రీయ ప్రూనింగ్‌ వల్లే గాలివానలకు వందలాది వృక్షాలు నేలకొరుగుతున్నాయి. గడిచిన ఏడాది కాలంలో నాలుగు వేల చెట్లు కూలాయి. ఇప్పటికైనా చెట్ల కొమ్మల తొలగింపునకు ‘సమ తూకం’ విధానాన్ని అనుసరించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. లేదంటే నగరంలో వేసవి ఉష్ణోగ్రతలు మరింత పెరుగుతాయని హెచ్చరిస్తున్నారు.

అప్పట్లో ఉద్యమంలా మొక్కలు నాటి : ఖాళీ స్థలాలు, కంటోన్మెంట్‌ బోర్డు పరిధిలోని భూములు, ఆఫీసుల్లో, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, పరిశ్రమలకు కేటాయించిన భూములు, రోడ్ల పొడవునా మొక్కలు నాటే కార్యక్రమం 1990 నుంచి 2005 మధ్య పెద్దఎత్తున జరిగింది. అప్పట్లో ఎంసీహెచ్, హుడా, ఫారెస్ట్ డిపార్ట్​మెంట్ సంయుక్తంగా మొక్కలు నాటాయి. ఏడాది పొడవునా పచ్చగా ఉండే పెల్టొఫామ్‌ మొక్కలను అధిక సంఖ్యలో, నిద్ర గన్నేరు (రెయిన్‌ ట్రీ), గుల్మొహర్, తదతర జాతులను కొద్దిమొత్తంలో నాటారు. కంటోన్మెంట్‌లో, ఐడీపీఎల్‌ తదితర పరిశ్రమల్లో నాటిన ఆనాటి మొక్కలు నేడు భారీ వృక్షాలయ్యాయి. పెల్టొఫామ్‌ జాతి చెట్లు అందంగా కనిపిస్తాయని, ఎక్కువ నీడనిస్తాయని నాటామని, కొమ్మలను ఒకవైపు మాత్రమే తొలగిస్తుండటం వల్ల మరోవైపు బరువు పెరిగి, గాలి వానలకు విరిగిపోతున్నాయని అధికారులు అంటున్నారు. దీనివల్ల పర్యావరణానికి తీవ్ర నష్టం జరుగుతోంది.

బలమైన వేర్లు లేక నేలకొరుగుతున్న చెట్లు : ఏదైనా చెట్టు ఎంత ఎత్తుకు పెరుగుతుందో భూమిలో అంతగా వేళ్లూనుకుపోతుంది. నగరంలో రోడ్ల పక్కన భవనాలు, వాటి పునాదులు, డ్రైనేజీలు, సీసీ రోడ్లు తదితర అడ్డంకులతో చెట్లను బలంగా నిలిపే వేర్ల వ్యవస్థ బలంగా ఉండటం లేదు. దీంతో మహా వృక్షాలు సైతం నేలకొరుగుతున్నాయి. చెట్లు కూలాయంటూ గతేడాది జులై నుంచి ఈనెల 21వ తేదీ వరకు కంట్రోల్‌ రూమ్‌కు వేలాది ఫిర్యాదులందాయి. 4 వేలకుపైగా చెట్లను తమ సిబ్బంది తొలగించినట్లు హైడ్రా సంస్థ తెలిపింది.

అనుభవం లేనివారితో పనులు : రోజుకు వీలైనన్ని ఎక్కువ నరకాలనే ధోరణిలో బల్దియా, ఎలక్ట్రికల్ డిపార్ట్​మెంట్​లు కొమ్మలను తొలగిస్తున్నాయి. చెట్టు బరువు అన్నివైపులా సమానంగా ఉండేవిధంగా చూసుకోవాలి. అనుభవం, అవగాహన లేని కాంట్రాక్టర్లు, సిబ్బంది ప్రూనింగ్‌ ప్రక్రియ చేపట్టడంతో పచ్చదనం క్రమంగా తగ్గిపోతుంది. పెల్టొఫామ్‌తో పోల్చినట్లయితే గుల్మొహర్‌ చెట్టు కొమ్మలు బలహీనంగా ఉంటాయని, అందువల్ల రోడ్ల పక్కన వాటిని ప్రస్తుతం నాటట్లేదట. పౌరులు సైతం వాహనాల పార్కింగ్‌కు సమస్యగా ఉందని, ఇంట్లో ఆకులు రాలుతున్నాయని, రోడ్డువరకు ర్యాంపులు నిర్మించుకునేందుకు, షాప్​ల ఏర్పాటుకు, కీటకాలు ఇలా రకరకాల కారణాలతో అనధికారికంగా నరుకుతున్నారు. ఈ విధంగా మొక్కలను విచక్షణా రహితంగా నరకడం వల్ల రానున్న రోజుల్లో ఉష్ణోగ్రతలు మరింత పెరుగుతాయని నిపుణులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. చెట్ల తొలగింపునకు సరైన విధానాన్ని అనుసరించాలని కోరుతున్నారు.

