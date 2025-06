ETV Bharat / state

మీరెప్పుడైనా నల్ల కొంగలను చూశారా? - వందల సంఖ్యలో కనువిందు - BLACK STORKS NIRMAL DISTRICT

Published : June 12, 2025 at 4:19 PM IST

By ETV Bharat Telangana Team

Black Storks in The Green Fields in Nirmal : సాధారణంగా కాలువలు, పొలాల గట్లపై తెల్ల కొంగలను అక్కడక్కడా చూస్తుంటాం. నిర్మల్‌ జిల్లా ఖానాపూర్‌ పట్టణంలోని శాంతినగర్‌ నుంచి గాంధీనగర్‌ వెళ్లే దారిలోని వ్యవసాయ క్షేత్రాల్లో తెల్ల కొంగలతో పాటు వందల సంఖ్యలో నల్ల కొంగలూ తెగ సందడి చేశాయి. ఐరోపాలో ఎక్కువగా కనిపించే ఈ పక్షులు సంతానోత్పత్తి కోసం ఉష్ణమండల దేశాలకు వలస వస్తాయని నిర్మల్‌ ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల జంతుశాస్త్ర అధ్యాపకుడు దాసరి రాజేశ్వర్‌ తెలిపారు.

3 నుంచి 4 గుడ్లు : ఈ పక్షుల సైంటిఫిక్ పేరు సికోనియా నిగ్రా. ఇవి సికోనిడే అనే కుటుంబానికి చెందినవి చెబుతున్నారు. చిత్తడి నేలలు(వెట్​ల్యాండ్స్​), నదులు, సరస్సుల్లో ఉండేందుకు ఇష్టపడతాయని, శీతాకాలంలో 3 నుంచి 4 గుడ్లు మాత్రమే పొదిగి సంతానాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తాయని చెప్పారు. మన దేశంలో వర్షాకాలం, శీతాకాలంలో ఈ కొంగలు ఎక్కువగా కనబడతాయని తెలిపారు. కీటకాలను, చేపలను ఆహారంగా తీసుకుంటాయని జువాలజీ అధ్యాపకుడు రాజేశ్వర్‌ వివరించారు.