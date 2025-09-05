ETV Bharat / state

ప్రారంభమైన డిజిటల్‌ క్రాప్‌ సర్వే - ప్రకృతి వైపరీత్యాల సమయంలో కచ్చితత్వంతో నష్ట నిర్ధారణ

వ్యవసాయ పురోగతిపై అంచనాకు ఈ సర్వే దోహదం - చీడపీడల ఉనికి, తగిన విధంగా రైతులు తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై సంసిద్ధతకు తోడ్పాటు - వందశాతం పంటల నమోదు తప్పులు లేకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్న అధికారులు

Digital Crop Survey In Yadadri Bhuvanagiri District
Digital Crop Survey In Yadadri Bhuvanagiri District (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 5, 2025 at 8:17 PM IST

2 Min Read

Digital Crop Survey In Yadadri Bhuvanagiri District : యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలో ప్రారంభమైన డిజిటల్ క్రాప్​ సర్వేలో వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు పూర్తిగా నిమగ్నమయ్యారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాలను అనుసరించి ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. దీనిలో ఎటువంటి తప్పులు, అవకతవకలు చోటుచేసుకోకుండా ఉన్నతాధికారులు పకడ్బందీగా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ఈ విషయమై వ్యవసాయ శాఖ డైరెక్టర్ సర్వే ప్రక్రియను నిత్యం దగ్గరుండి సమీక్షిస్తున్నారు. గత సంవత్సరం ఇదే సర్వేను అరకొరగా నిర్వహించారు. కాగా ఈ ఏడాది వందశాతం పంటల నమోదు తప్పులు లేకుండా జరిగేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ఈ విషయంలో సర్వే కోసం వచ్చే ఏఈవోలకు రైతులు సహకరించి, వారి పంటల వివరాలు నమోదు చేయించుకోవాలని యాదగిరిగుట్ట ఏడీఏ శాంతినిర్మల వెల్లడించారు.

ప్రధాన ఉద్దేశం ఇది : ఈ సర్వేద్వారా దేశంలో ఏ పంటకు ఎంత దిగుబడి వస్తుందో తెలుసుకోవడం సులభం అవుతుంది. పంట దిగుబడికి అనుగుణంగా కొనుగోలు కేంద్రాల ఏర్పాటు చేయటానికి అవకాశం ఉంటుంది. వీటిని ఆధారంగా చేసుకుని మద్దతు ధర నిర్ణయిస్తారు. ప్రకృతి వైపరీత్యాల వచ్చే సమయంలో కచ్చితత్వంతో పంట నష్ట నిర్ధారణ చేయవచ్చు. చీడపీడల ఉనికి, తగిన విధంగా రైతులు తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై సంసిద్ధతకు ఎక్కువగా అవకాశాలు ఉంటాయి. వ్యవసాయ పురోగతి అంచనాకు ఈ సర్వే ఎంగానో సాయపడుతుంది. అయితే క్రాప్​ బుకింగ్ 90 శాతం పూర్తి కాగానే రైతులుకు వివరాలు పంపిస్తారు. రైతు వివరాలు ప్రతి గ్రామ పంచాయతీ కార్యాలయంలో ప్రదర్శించాలి. పంట నమోదులో ఏదైనా తప్పులు ఉంటే సరిచేసుకునేందుకు రైతులు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. కాగా ఏఈవో మూడు రోజుల్లో సరిచేసి వాటి తుది జాబితాను ప్రదర్శించడానికి అవకాశం ఉంటుంది.

జిల్లా సమాచారం (ఎకరాల్లో) :

  • సాగు యోగ్యమైన భూమి : 6.15 లక్షలు
  • ఆయా పంటలు సాగు చేపడుతుంది : 4.5 లక్షలు
  • రైతుల సంఖ్య : 2.28 లక్షలు
  • వానాకాలంలో సాగు అంచనా : 2,95,000
  • ప్రస్తుతం సాగు చేసింది : 68 శాతం

సర్వే క్రమం :

  • ప్రతి వ్యవసాయ విస్తరణ అధికారి తమ క్లస్టర్​ పరిధిలోని రైతులను ప్రత్యక్షంగా కలవాలి. వాస్తవంగా సాగులో ఉన్న పంట వివరాలను నమోదు చేయాలి.
  • మహిళా ఏఈవోలు కనీసం 1800 ఎకరాలు, ఇతర ఏఈవోలు 2 వేల ఎకరాల్లో డిజిటల్ క్రాప్​ సర్వేను నిర్వహించనున్నారు. మిగిలిన వాటిని సాధారణ క్రాప్ బుకింగ్ పద్ధతిలో చేస్తారు.
  • ప్రతి పంటను ఫోటో తీసి మొబైల్​ యాప్​లో పంట పూర్తి వివరాలు తప్పనిసరిగా అప్​లోడ్ చేస్తారు.
  • ఈ సర్వేలో తప్పనిసరిగా వరి రకాలను పేర్కొనాలి. ఇలా చేయడం వల్ల ధాన్యం కొనుగోలు చేసే సందర్భంలో ఉపయోగపడుతుంది.
  • స్వల్పకాలిక పంట రకాలైన పెసర, మినుము, మొక్కజొన్న వంటి వాటిని ముంగుగా నమోదు చేసుకోవాలి.
  • పట్టాదారు పాసుపుస్తుకం లేని, దేవాదాయ, ఇతర భూముల్లో సాగు చేసే పంటలను రైతు పేరు, ఆధార్, మొబైల్​ నంబరు మొదలైన వివరాలతో నమోదు చేస్తారు.

