దసరా పండగ ఎఫెక్ట్ - 'హైదరాబాద్-విజయవాడ' హైవేపై భారీ ట్రాఫిక్ జామ్
సొంతూళ్లకు వెళ్లే వారితో హైదరాబాద్-విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై పెరిగిన రద్దీ - కిలోమీటర్ల మేర నిలిచిన వాహనాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 27, 2025 at 8:49 PM IST
Heavy Traffic Jam on Hyderabad-Vijayawada National Highway : దసరా పండగకు సొంతూళ్లకు వెళ్లే వారితో హైదరాబాద్-విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై రద్దీ పెరిగింది. దీంతో హైదరాబాద్లోని విజయవాడ హైవేపై కిలోమీటర్ల మేర ట్రాఫిక్ జామ్ నెలకొంది. ఈ మార్గంలో వాహనాలు నెమ్మదిగా కదులుతున్నాయి. భారీ వర్షాల కారణంగా అబ్దుల్లాపూర్మెట్ మండలం గౌరెల్లి వద్ద వంతెనపై నుంచి వరద ప్రవహిస్తోంది. దీంతో అక్కడ వాహన రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. గౌరెల్లి వంతెన వద్ద బారికేడ్లు ఏర్పాటు చేసి స్థానికులను అప్రమత్తం చేశారు. మరోవైపు వర్షాలకు ఉప్పల్ చౌరస్తా వద్ద వాహనాలు నెమ్మదిగా ముందుకు సాగుతున్నాయి.
నగరవాసులు స్వస్థలాల బాట : దసరా పండగ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ నగరవాసులు స్వస్థలాల బాట పట్టారు. రేపటి (ఆదివారం) నుంచి కళాశాలలకు సెలవులు ప్రారంభం కావడం, పిల్లలకు ఇప్పటికే సెలవులు ఉండటం, మరోవైపు సోమవారం సద్దుల బతుకమ్మతో అందరూ సొంతూళ్లకు పయనమవుతున్నారు. ఇవాళ్టి నుంచే ప్రయాణాలు ప్రారంభించారు. దీంతో హైదరాబాద్-విజయవాడ జాతీయ రహదారిలో వాహనాల రద్దీ పెరిగింది.
విజయవాడ వైపు వాహనాలు బారులు : వాహనాల రద్దీతో రోడ్లపై ట్రాఫిక్ సమస్యలు తలెత్తకుండా ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా సరే ట్రాఫిక్ సమస్యలు మాత్రం నివారించలేకపోయారు. దీంతో హైదరాబాద్ - విజయవాడ జాతీయ రహదారి (65వ నంబర్)లో వాహనాల రద్దీ పెరిగింది. విజయవాడ వైపు వాహనాలు బారులు తీరుతున్నాయి. పట్టణ వాసులంతా ఒక్కసారిగా పల్లెబాట పట్టడంతో హైదరాబాద్ నగరంలోని ప్రధాన రహదారులన్నీ వాహనాలతో కిక్కిరిసిపోయాయి. టోల్ గేట్ల వద్ద కూడా రద్దీ కనిపిస్తోంది. వాహనాలు వేగంగా వెళ్లేందుకు, ట్రాఫిక్ జామ్ కాకుండా పోలీసులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.
రేపు కూడా ఇదే పరిస్థితి : మరోవైపు నిన్నటి నుంచి కురుస్తున్న వర్షంతో హైదరాబాద్ రహదారులపై నీరు నిలవడం కూడా వాహనాల వేగాన్ని ఆలస్యం చేస్తోంది. దీనికితోడు ఇటీవలి వర్షాలకు పలుచోట్ల రోడ్లపై గుంతలు పడ్డాయి. దీంతో వాహనాలు నెమ్మదిగా కదులుతున్నాయి. రోడ్లపై వరద నీటితో వాహనదారులు, పాదచారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. ఈ రద్దీ రాత్రి వరకు ఇలాగే కొనసాగుతుంది. రేపు కూడా ఇదే పరిస్థితి ఉంటుంది.
Heavy Rain Alert to Andhra Pradesh: బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండం తీరం దాటింది. దక్షిణ ఒడిశా-గోపాల్పూర్ సమీపంలో వాయుగుండం తీరాన్ని తాకింది. ఇది పశ్చిమ దిశగా ఛత్తీస్గఢ్ వైపు కదిలి బలహీనపడుతుందని వాతావరణశాఖ అధికారులు తెలిపారు. దీని ప్రభావంతో తెలుగు రాష్ట్రాలకు మరో 24 గంటలపాటు వర్షాలు పడుతాయని హెచ్చరించారు. శ్రీకాకుళం, పార్వతీపురం, మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు, ఏలూరు, ఎన్ టీఆర్ , పల్నాడు, ప్రకాశం జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలకు అవకాశం ఉందని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. కళింగపట్నం, భీమునిపట్నం, విశాఖ, గంగవరం, కాకినాడ పోర్టుల్లో 3వ నంబరు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.
గోదావరి వరద మళ్లీ పెరుగుతోంది. ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ నుంచి ఈరోజు ఉదయం 10 గంటలకు 6,09,607 క్యూసెక్కుల వరద నీటిని సముద్రంలోకి విడుదల చేశారు. కోనసీమలోని కనకాయలంక కాజ్ వే వరద ముంపు బారిన పడటంతో ఆ గ్రామస్థులు రాకపోకలు సాగించేందుకు అవస్థలు పడుతున్నారు. కోనసీమలోని వశిష్ట వైనతేయ గౌతమి, వృద్ధ గౌతమి నదీపాయలు జోరుగా ప్రవహిస్తున్నాయి.
