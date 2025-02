ETV Bharat / state

'లక్ష కడితే రోజుకు రూ.6 వేలు' - రూ.150 కోట్లతో ఉడాయింపు - MONEY SCAM IN KAVALI

Scam in the Name of Stock Market and Online Trading: స్టాక్‌ మార్కెట్‌, ఆన్‌లైన్‌ ట్రేడింగ్‌ పేరిట కేటుగాళ్లు ఓ భారీ స్కామ్ చేసి ఉడాయించారు. నాలుగు నెలల కిందట ఆ గ్రామంలో పెద్ద భవనం అద్దెకు తీసుకున్నారు. స్టాక్ మార్కెట్, ఆన్​లైన్ ట్రేడింగ్ అంటూ వేలాది మందిని మోసం చేశారు. అందులో అమాయకులే కాకుండా ఉపాధ్యాయులు, పోలీస్ అధికారులు కూడా మోసపోయినవారిలో ఉన్నారు. రెండేళ్లలో సుమారు రూ.150 కోట్లుపైగా వసూలు చేశారు. అనంతరం గుట్టుచప్పుడు కాకుండా కార్యాలయం ఎత్తివేయడంతో బాధితులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఈ ఘటన నెల్లూరు జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది. వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

లక్షల్లో సమర్పించుకున్న అమాయకులు: జిల్లాలోని కావలి పట్టణ సమీపంలోని మర్రిచెట్టు గిరిజన కాలనీలో రెండేళ్ల క్రితం ఓ భవనం అద్దెకు తీసుకుని కార్యకలాపాలు ప్రారంభించిన కేటుగాళ్లు లక్ష రూపాయలు కడితే రోజుకు రూ.6 వేలు ఇస్తామంటూ నమ్మబలికారు. అత్యాశకు పోయిన ప్రజలు వారి మోసాలు గ్రహించలేక లక్షల్లో సమర్పించుకున్నారు. ఉన్నట్టుండి కార్యాలయం మూసివేయడంతో బాధితులు లబోదిబోమంటున్నారు.