Huge Rush At Bus Stands Due To Rakhi Festival : రాష్ట్రంలో రాఖీ పండగ సందడి మొదలైంది. తమ సోదరులకు రాఖీ కట్టేందుకు నగరం నుంచి పెద్ద ఎత్తున అక్కాచెల్లెళ్లు బయల్దేరారు. సొంతూళ్లకు వెళ్లే ప్రయాణికులతో ఆర్టీసీ బస్టాండ్లు కిక్కిరిసిపోయాయి. ‘రాఖీ స్పెషల్’ పేరుతో టీజీఎస్ ఆర్టీసీ స్పెషల్ బస్సు సర్వీసులను అందిస్తోంది. ప్రయాణికుల రద్దీకి అనుగుణంగా తగినన్ని బస్సులు లేకపోవడం వల్ల ఇబ్బందులు తలెత్తుతున్నాయి. వరుస సెలవుతో పాటు రాఖీ పౌర్ణమి పండగ కూడా రావడంతో సొంతూళ్లకు పయనమవుతుండటంతో ప్రయాణికుల ప్రాంగణాలన్నీ ప్రయాణికులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి.డీలక్స్, సూపర్ లగ్జరీ వంటి బస్సుల్లో ఇప్పటికే రిజర్వేషన్లు పూర్తయ్యాయి. దీంతో నేరుగా బస్టాండ్ల వద్దకు చేరుకున్న ప్రయాణికులు తీవ్ర నిరాశ పడుతున్నారు. అదనంగా మరికొన్ని బస్సులు నడిపించాలని కోరుతున్నారు.
ప్రయాణికులతో కిక్కిరిసిన బస్టాండ్లు : మరోవైపు పలు జిల్లా కేంద్రాల్లోనూ అదే పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. రాఖీ పూర్ణిమకు ఇళ్లకు వెళ్లేందుకు బయళుదేరిన ప్రయాణికులతో కరీనగర్లో ప్రయాణికుల ప్రాంగణము నిండిపోయింది. రాఖీపూర్ణిమ సందర్భంగా ఒకటో డిపో నుంచి 440 బస్సులను నడుపుతున్నారు. గోదావరిఖని, మంచిర్యాల వైపు వెళ్లే బస్సులు సరిపోకపోవడంతో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. తిరుగు ప్రయాణంలో ప్రయాణికులు ఇబ్బందులు పడకుండా తగినన్ని బస్సులు నడపాలని ప్రయాణికులు కోరుతున్నారు.
ముందస్తు రక్షాబంధన్ వేడుకలు : రక్షాబంధన్ వేడుకలను వరంగల్ జిల్లాలో ఘనంగా నిర్వహించారు. రుద్రమాంబ నగర్లోని లిటిల్ మాస్టర్ ఉన్నత పాఠశాలలో ముందస్తుగా విద్యార్థినులు, విద్యార్థులకు రాఖీలు కట్టగా వారు అక్షింతలు వేస్తూ మనసారా ఆశీర్వచనం చేశారు. అనంతరం రాఖీ పూర్ణిమ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ మిఠాయిలు ఒకరికొకరు తినిపించుకున్నారు. విద్యతోపాటు ఉన్నత విలువలను సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను చిన్నప్పటినుండే విద్యార్థులకు తెలియజేసే విధంగా పాఠశాలలో రక్షాబంధన్ వేడుకలను నిర్వహించామని పాఠశాల కరస్పాండెంట్ శరత్ బాబు తెలిపారు.
వినూత్నంగా ముందస్తు రాఖీ వేడుకలు : రాఖీ పండుగను పురస్కరించుకొని జగిత్యాల జిల్లా కోరుట్లలోని బాలికల ఉన్నత ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థులు కలిసి రాఖీపూర్ణిమ వేడుకలు వినూత్నంగా నిర్వహించారు. ఆపరేషన్ సింధూర్తో ఉగ్రవాదులపై విజయానికి గుర్తుగా దీనిని జరుపుకున్నారు. పలువురు విద్యార్థులు తయారుచేసిన రాఖీని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీకి పోస్టు ద్వారా పంపించారు. రాఖీపై ఆకాష్, బ్రహ్మోస్, రఫెల్, ఎస్- 400 చిత్రాలను ముద్రించారు. మూడు రంగులతో కూడిన రిబ్బెళ్లను ఏర్పాటు చేశారు. విద్యార్థులు తయారు చేసిన చక్కని రాఖీని చూసి పలువురు ప్రశంసించారు.
పాఠశాలల్లో ముందస్తు రాఖీ వేడుకలు : ముందస్తు రాఖీ వేడుకలను మంచిర్యాల జిల్లా కేంద్రంలోని పాఠశాలలో ఘనంగా నిర్వహించుకున్నారు. మంచిర్యాలలోని ఓ ప్రైమరీ పాఠశాలలో చిన్నారులకు రాఖీ పండుగ ప్రాముఖ్యతను తెలిపేందుకు ఉపాధ్యాయులు 50 అడుగుల రాఖీని తయారుచేసి పాఠశాలలో ప్రదర్శించారు. సోదర భావాన్ని విద్యార్థుల దశ నుంచే పెంపొందించేందుకు, పండగల విశిష్ఠతను తెలిపేందుకు ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించామని పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయురాలు సుధతి వివరించారు.
అన్నాచెల్లెళ్ల పవిత్ర బంధానికి ప్రతీక రాఖీ : అన్నాచెల్లెళ్లూ, అక్కాతమ్ముళ్ల పవిత్ర బాంధవ్యానికి ప్రతీక- రాఖీ పౌర్ణమి లేదా రక్షాబంధన్. భారతీయ కుటుంబ సంబంధ సౌభ్రాతృత్వాల మేలుకలయికే ఈ రాఖీపూర్ణిమ. ఉత్తర భారతంలో విశేషంగా పరివ్యాప్తిలో ఉన్న ఈ పండుగ, క్రమంగా దేశమంతటా విస్తరించింది. శ్రావణ పౌర్ణమినాడు ధరించే రక్షను ‘రాఖీగా పిలుస్తుంటారు. తమకి ప్రాణసమానమైనటువంటి సోదరులు కలకాలం సుఖంగా ఉండాలని తమకు రక్షగా నిలవాలని కోరుకుంటూ అక్కాచెల్లెళ్లు ఎంతో ఆప్యాయతతో కట్టేదే రక్షాబంధన్.
