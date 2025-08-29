Huge Loss To Farmers With Heavy Rains in Eluru District: అయితే అతివృష్టి లేదంటే అనావృష్టి అన్నట్లు తయారైంది ఏలూరు జిల్లా రైతుల దుస్థితి. సరిగ్గా నెలన్నర క్రితం వర్షాలు లేక సాగునీరు రాక ఎండిన వరిచేలు చచ్చి బతికాయన్న సంతోషం రైతుల్లో ఎంతో కాలం నిలువలేదు. ఒక్క రోజు, ఒకే ఒక్క రోజు కుంభవృష్టిగా కురిసిన వాన పంట పొలాలను ముంచెత్తింది. డ్రెయిన్లలో నీళ్లు పారక ఆ నీరంతా పొలాల్లోకి చేరింది. ఫలితంగా నాడు బతికి బట్టకట్టిన చేలు నేడు నీటిపాలయ్యాయి. వరి దుబ్బులు కుళ్లిపోయి రైతుకు తీరని వేదనను మిగిల్చాయి.
ఏలూరు జిల్లాలో ఈ నెల 13న కొన్ని గంటలపాటు కుండపోతగా కురిసిన వర్షం రైతులపాలిట శాపంగా మారింది. భారీ వర్షం కారణంగా ఉంగుటూరు మండలంలోని దొంతవరం, కాకర్లమూడి, రావులపర్రు, ఇప్పర్రు, రామాపురం పరిధిలో ఎక్కడికక్కడ పంట పొలాలు నీటమునిగాయి. అటు పొలాల్లోనూ, ఇటు కాలువల్లోనూ అప్పటికే నీరుండటంతో డ్రెయిన్లకు మరమ్మతులు చేసి సకాలంలో పూడిక తీయలేదు.
పెట్టుబడి అంతా వర్షార్పణం: ఫలితంగా నీరు కిందికి వెళ్లక ఆ నీరంతా పంటపొలాల్లోనే నిలిచి ఉండిపోయింది. రెండు వారాల పాటు వరి దుబ్బులు నీటిలో మునిగి నానిపోవడంతో పంట మొత్తం పూర్తిగా కుళ్లిపోయింది. భారీస్థాయిలో గుర్రపుడెక్క, తూడు పేరుకుపోవడంతో వాటిని తొలగించడం కష్ట సాధ్యంగా మారింది. రైతులు కొంత మేర కాలువ పనులు చేసుకున్నా అప్పటికే ఆలస్యం కావడంతో కళ్లముందే పంటలు కుళ్లిపోయాయి. పెట్టుబడి మొత్తం నీటి పాలుకావడంతో లబోదిబోమంటున్నారు.
మరోసారి నారు వేద్దామనుకున్నా అదను దాటిపోవడంతో నారు ఎక్కడా దొరికే పరిస్థితి కనిపించడం లేదని ఒకవేళ నారు దొరికి పంట ఊడ్చినా తర్వాత పంటకు సమయం సరిపోదని రైతులు వాపోతున్నారు. సుమారు 20ఏళ్లు డ్రెయిన్లను బాగు చేయకపోవడమే తమ ప్రస్తుత స్థితికి కారణమని రైతులు చెబుతున్నారు. ఉంగుటూరు మండలంలోని దొంతవరం, కాకర్లమూడి, రావులపర్రు, ఇప్పర్రు, రామాపురం గ్రామాల పరిధిలో దాదాపు 5వేల ఎకరాల ఆయకట్టు ఉండగా 12వందల ఎకరాలకు పైగా వరిదుబ్బులు కుళ్లిపోయాయి. అటు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నరసాపురం, ఆకివీడు ప్రాంతాల్లోనూ వరి పొలాలు నీట మునగ్గా, ఆకివీడు పరిధిలో దాదాపు 200 ఎకరాల్లో వరి కుళ్లిపోయినట్లు అధికారులు అంచనా వేశారు.
"వర్షాలకు పంట అంతా పూర్తిగా నీటమునిగిపోయింది. మా ఊరు మొత్తం మీద దాదాపు 200 ఎకరాలు పైగానే మునిగిపోయాయింది. గుర్రపుడెక్క, తూటుకాడ తీసేందుకు ప్రయత్నించాం. కానీ అప్పటికే శృతిమించిపోయింది. అధికారులు అడిగితే ఆదేశాలు ఇంకా రాలేదని సమాధానమిచ్చారు. పంటలకు జరిగిన నష్టాన్ని అంచనా వేసి మా రైతులందరికీ న్యాయం చేకూర్చాలని మేమంతా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం"-రైతులు
మళ్లీ పెరుగుతున్న గోదావరి: గత కొద్ది రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలకు గోదావరిలో మళ్లీ వరద పెరుగుతోంది. దీంతో గోదావరి పరివాహక ప్రాంతాల్లోని రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ప్రస్తుతం ధవళేశ్వరం వద్ద గోదావరి నీటిమట్టం 10.9 అడుగులు ఉంది. సముద్రంలోకి 6.55 లక్షల క్యూసెక్కుల నీరు విడుదల చేస్తున్నారు. తెలంగాణలో కురుస్తున్న వర్షాలకు గోదావరిలో క్రమంగా వరద పెరుగుతోంది. సాయంత్రానికి దవళేశ్వరం వద్ద మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక జారీచేసే అవకాశం ఉంది.
ధాన్యం కొనుగోలు చేయని అధికారులు - అకాల వర్షాలతో ఆందోళనలో రైతులు