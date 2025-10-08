హైదరాబాద్లో 15 వేల పుస్తకాలతో భారీ గ్రంథాలయం - ప్రతి ఒక్కరికీ ఫ్రీ ఎంట్రీ!!
హైటెక్ సిటీలోని ప్రణవ్ బిజినెస్ పార్క్ భవనంలో భారీ గ్రంథాలయం - పుస్తక పఠనంపై ఆసక్తి ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికీ ఉచిత ప్రవేశం - చిన్నారుల్లో పఠనాసక్తి పెంపొందించేలా కిడ్స్ జోన్
Public Library At Hitech City : పుస్తకాలు మన అభివృద్ధికి ప్రముఖ పాత్ర పోషిస్తాయి. కనుక వాటిని భద్రపరుచుకోవడం ఎంతైనా అవసరం. ఈ పుస్తక జ్ఞానాన్ని భద్రపరచటానికి కొన్ని వందల ఏళ్లుగా ఎన్నో గ్రంథాలయాలు కీలకంగా వ్యవహరించాయి. అయితే నేటి తరం పిల్లలకు పుస్తకాలపై శ్రద్ధ చాలా తక్కువ. ఏదైనా విషయాలను తెలుసుకోవాలంటే సెల్ఫోన్, టీవీ, ల్యాప్టాప్ వంటి వాటిపైనే ఎక్కువగా దృష్టి పెడుతున్నారు. వారిని ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలపైనే కాకుండా కాస్త వారి దృష్టిని మరల్చేలా చర్యలు తీసుకోవాలి. చిన్న చిన్న కథలు, పాటలు, గేయాలు వంటి అద్భుత రచనలతో వారికి పుస్తకాలపై ఆసక్తిని పెంచాలి. వారిలోనే కాకుండా ప్రతి ఒక్కరిలోనూ పుస్తక పఠనంపై శ్రద్ధను పెంచేందుకు కోఫోర్జ్ సంస్థ హైదరాబాద్ నగరంలోని హైటెక్ సిటీలో ఓ పబ్లిక్ లైబ్రరీని ప్రారంభించింది.
15,660 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో భారీ లైబ్రరీ : హైదరాబాద్లోని హైటెక్ సిటీలోని ప్రణవ్ బిజినెస్ పార్క్ భవనంలోని ఎనిమిదో అంతస్తులో భారీ గ్రంథాలయం అందుబాటులోకి వచ్చింది. ప్రపంచ స్థాయి డిజిటల్ సేవలు, సొల్యూషన్స్ అందించే కొఫోర్జ్ సంస్థ కార్పొరేట్ సామాజిక బాధ్యత (సీఎస్ఆర్)లో భాగంగా 15,660 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఈ లైబ్రరీని ఏర్పాటు చేసింది.
ప్రతి ఒక్కరికీ ఉచిత ప్రవేశం : వయసు, విద్యార్హత, ఆర్థిక నేపథ్యంతో సంబంధం లేకుండా పుస్తక పఠనంపై ఆసక్తి ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికీ ఉచిత ప్రవేశం కల్పిస్తోంది. ఇక్కడ ఒకేసారి 160 మంది పాఠకులు కూర్చునే సామర్థ్యం ఉంది. నచ్చిన పుస్తకాన్ని ఎంచుకొని చదువుకోవచ్చు. ప్రతి రోజు ఉదయం 9 నుంచి రాత్రి 8 గంటల వరకు తెరచి ఉంటుంది.
అందుబాటులో 15 వేల పుస్తకాలు : ఈ గ్రంథాలయంలో ఫిక్షన్, నాన్ఫిక్షన్, పిల్లల సాహిత్యం, వ్యాపారం, చరిత్ర, ఆత్మకథలు, క్రీడలు, ఏఐ వంటి ఆధునిక టెక్నాలజీకి సంబంధించిన పుస్తకాలు లభిస్తాయి. ఆధ్యాత్మిక, రాజకీయం, మార్కెటింగ్, మేనేజ్మెంట్, భాష, సినిమా, ట్రావెలాగ్ తదితర రంగాలకు చెందిన తెలుగు, హిందీ, ఆంగ్ల భాషల్లోని 15 వేల పుస్తకాలు ఉన్నాయి.
ప్రత్యేకంగా కిడ్స్ జోన్ : చిన్నారుల్లో పఠనాసక్తి పెంపొందించేలా కిడ్స్ జోన్ తీర్చిదిద్దారు. దివ్యాంగుల కోసం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు. అత్యాధునికంగా తీర్చిదిద్దిన ఈ విజ్ఞాన భాండాగారాన్ని మంగళవారం ప్రారంభించారు. కార్యక్రమంలో కోఫోర్జ్ సంస్థ చీఫ్ బ్రాండ్ అండ్ సస్టైనబిలిటీ ఆఫీసర్ అనురాధ సెహగల్, ఉపాధ్యక్షురాలు వర్ష, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఐటీ సలహాదారు సాయికిరణ్, మాజీ మంత్రి పొన్నాల లక్ష్మయ్య తదితరులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. నోయిడా, గురుగ్రామ్ తర్వాత మూడో పబ్లిక్ లైబ్రరీని నగరంలో ఏర్పాటు చేసినట్లు సెహగల్ తెలిపారు. పుస్తక పఠనంపై ఆసక్తి ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచించారు.
లైబ్రరీ వల్ల అనేక లాభాలున్నాయి. ముఖ్యంగా విద్యార్థులు, పరిశోధకులు గ్రంథాలయాల్లోని పుస్తకాలను చదివి ఎన్నో కొత్త విషయాలను తెలుసుకోవచ్చు. ఇది సాధారణ పాఠకులందరికీ విజ్ఞానాన్ని పెంచుతుంది. పుస్తకాలు చదవడం వల్ల విజ్ఞానమే కాదు, వినోదాన్ని పొందవచ్చు. పిల్లలు పాఠశాలలో పుస్తకాలు మాత్రమే కాకుండా ఇతర పుస్తకాలు, కథలు, విజ్ఞాశాస్త్ర పుస్తకాలను చదివి వారి జ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకోవచ్చు. పుస్తక పఠనం అందరి అభివృద్ధికి ఎంతగానో దోహదపడుతుంది.
