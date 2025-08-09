Essay Contest 2025

ప్రజావాణిలో భూ సమస్యలపై వేల సంఖ్యలో దరఖాస్తులు - పరిష్కారాలు మాత్రం అంతంతే - LAND ISSUES AT BHU BHARATI PORTAL

భూ భారతి రెవెన్యూ సదస్సులకు వెల్లువలా దరఖాస్తులు - ప్రజావాణిలో ఫిర్యాదు చేసిన భూ సమస్య పరిష్కారం కావట్లేదని అర్జీదారులు ఆవేదన - ఆగస్టు 15లోగా భూ సమస్యలు పరిష్కరిస్తామని డెడ్​లైన్​ పెట్టిన ప్రభుత్వం

Bhu Bharati Portal
భూ సమస్య పరిష్కరించాలని ప్రజావాణిలో విన్నవిస్తున్న దరఖాస్తుదారులు (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 9, 2025 at 8:42 PM IST

Land Issue Complaint In Prajavani : రెవెన్యూ సదస్సులలో వచ్చిన దరఖాస్తులకు శాశ్వత పరిష్కారం లభించడం లేదు. ప్రతి సోమవారం జిల్లాల కలెక్టరేట్​ ఆఫీస్​లల్లో ప్రజావాణిలో దరఖాస్తులు స్వీకరించి సంబంధిత కార్యాలయానికి సిఫార్సు చేయడమే సరిపోతోందని చెబుతున్నారు. అప్పటికప్పుడు భూ సమస్యలు ఏ మాత్రం పరిష్కారం కావడం లేదని ఫిర్యాదుదారులు వాపోతున్నారు. భూ భారతి రెవెన్యూ సదస్సులకు పెద్ద ఎత్తున దరఖాస్తులు వచ్చాయి.

రెవెన్యూ సదస్సులు : సమస్యల పరిష్కారంలో మాత్రం అధికారులు కాలయాపన చేస్తున్నారని పలువురు రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. నల్గొండ జిల్లావ్యాప్తంగా 33 మండలాల్లో 844 గ్రామ పంచాయతీలు, 566 రెవెన్యూ గ్రామాలు, 8 మున్సిపాలిటీల పరిధిలో గత జూన్‌ 3 నుంచి 20వ తేదీ వరకు రెవెన్యూ సదస్సులు నిర్వహించి భూ హక్కు దారుల నుంచి అనేక వినతులను అధికారులు స్వీకరించారు.

  • భూ భారతి పోర్టల్‌పై అధికారులు, ఆపరేటర్లకు ఆన్‌లైన్‌ నోటీసుల జారీపై పెద్దగా అవగాహన లేకపోవడంతో మాన్యువల్‌ విధానంలో అర్జీదారులకు నోటీసులు జారీ చేశారు. దీంతో పరిష్కార ప్రక్రియ మరింత ఆలస్యమైంది. క్షేత్రస్థాయిలో దరఖాస్తులను పరిష్కరించే క్రమంలో కుటుంబాలలో వివాదాలు, కబ్జాలో ఒకరు, భూమిలో ఒకరు, మిస్సింగ్‌ సర్వే నంబర్లు, రికార్డుల్లో పేర్లు తారుమారు కావడం, సర్వే నంబర్‌లో బైనెంబర్‌లు తప్పుగా వేయడం, తదితర సమస్యలు పరిష్కారమయ్యేందుకు మరికొన్ని రోజులు పట్టే అవకాశాలున్నాయి.
  • క్షేత్రస్థాయిలో డిప్యూటీ తహసీల్దార్, రెవెన్యూ ఇన్స్​పెక్టర్, ఇతర సిబ్బంది భూములను పరిశీలిస్తున్నారు. రైతుల అభిప్రాయాలు తీసుకుని హద్దులు వారి ముందే పరిశీలించి అక్కడికక్కడే మ్యాప్​ గీస్తున్నారు. తహసీల్దార్, రెవెన్యూ డివిజినల్​ ఆఫీసర్ స్థాయిలో పరిష్కారం కాని సమస్యలను కలెక్టర్‌ లాగిన్‌కు నివేదిస్తున్నారు. భూమి విలువ ఎకరాకు రూ.10 లక్షల లోపు ఉన్నవారికి మండల్​ రెవెన్యూ అధికారి నోటీసులు జారీ చేస్తున్నారు. అంతకు మించి విలువ ఉంటే సంబంధిత జిల్లా కలెక్టర్‌ ఈ ప్రక్రియ చేపడుతున్నారు. అసైన్డ్‌, సాదాబైనామా భూములకు సంబంధించిన దరఖాస్తుల పరిశీలనపై ఇంకా స్పష్టత రావడం లేదు.

భూ భారతి దరఖాస్తులతో రెవెన్యూ అధికారులు తలలు పట్టుకోవాల్సిన పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయి. ఆగస్టు 15లోగా రెవెన్యూ సదస్సుల్లో నమోదు చేసుకున్న అర్జీలన్నింటినీ పరిష్కరించాలని ప్రభుత్వం, రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి ఆదేశాలున్నప్పటికీ అధికారులు ఏమాత్రం శ్రద్ధ వహించడం లేదనే ఆరోపణలు పెద్ద ఎత్తున వ్యక్తమవుతున్నాయి.

పట్టాభూమి నిషేధిత జాబితాలో : దరఖాస్తుల ఆన్‌లైన్‌ ప్రక్రియ పూర్తయిన మండలాల్లో రైతులకు సంబంధిత అధికారులు నోటీసులు జారీ చేశారు. మిస్సింగ్‌ సర్వే నంబర్లు, విస్తీర్ణంలో మార్పులు, మ్యూటేషన్లు, వివరాల సవరణ, ప్రధాన సమస్య అయిన పట్టాభూమి ఉండి నిషేధిత జాబితాలో చేరిన వాటిపై ప్రస్తుతం ఎక్కువగా దృష్టి సారించారు.

గోప్యంగా వివరాలు : నల్గొండ జిల్లా వ్యాప్తంగా అధికారులు మొత్తం 43,636 దరఖాస్తులు స్వీకరించగా ఇందులో గరిష్ఠంగా 2,100 దరఖాస్తుల వరకు పరిష్కరించినట్లు చెబుతున్నారు. అధికారికంగా వివరాలు ఇవ్వకుండా గోప్యంగా ఉంచడంపై పలు అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఎక్కువగా మిస్సింగ్‌ సర్వే నంబర్లు, అసైన్డ్‌ భూముల, సాదాబైనామా దరఖాస్తులు, పీవోటీ భూముల సమస్యలను ప్రజావాణిలో ఇప్పటికీ ప్రస్తావిస్తున్నారంటే ఆ సమస్యలు ఎప్పుడు పరిష్కారమవుతాయోననే సందేహం ప్రజల్లో నెలకొని ఉంది.

