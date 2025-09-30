ETV Bharat / state

మల్టీ లెవెల్ మార్కెటింగ్ యాప్​తో రూ.8.50 కోట్లు కాజేశారు!

గోల్డ్, రియల్​ఎస్టేట్, క్రిప్టోలలో పెట్టుబడులంటూ రూ. 8.50 కోట్లు కాజేసిన నిందితులు - ఓ ఉపాధ్యాయుడి ఫిర్యాదుతో కేసు నమోదు - నిందితులను అరెస్టు చేసి బ్యాంక్ ఖాతాలు ఫ్రీజ్ చేసిన అధికారులు

Investment Scam In Nizamabad
Investment Scam In Nizamabad (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 30, 2025 at 5:20 PM IST

2 Min Read
Investment Scam In Nizamabad : పెట్టుబడులు పెట్టండి అధిక లాభాలు ఇస్తామంటే జనం గుడ్డిగా నమ్మేస్తారు. నేరగాళ్ల మాయమాటలు సులువుగా నమ్ముతున్న బాధితులు లక్షల్లో పెట్టుబడి పెడుతున్నారు. మొదట్లో బాగానే ఉన్నా తర్వాత మోసపోయామని తెలుసుకొని లబోదిబోమంటున్నారు. నిజామాబాద్ జిల్లాలో అధిక ఆదాయానికి ఆశపడి సుమారు 125 మంది రూ.8.50 కోట్లు పోగొట్టుకున్నారు. బాధితుడి ఫిర్యాదుతో కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు నిందితులను పట్టుకొని జైలుకు పంపించారు.

మాయమాటలతో మోసం : నిజామాబాద్‌లోని హస్మీకాలనీకి చెందిన మహమ్మద్ మోయిజ్‌ఖాన్‌, మహమ్మదీయ కాలనీకి చెందిన హైమద్ హసన్ బీటెక్ వరకు చదువుకున్నారు. తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదించాలనే ఆలోచనతో ఆన్‌లైన్‌లో వెతికి ప్రజలు ఎలాంటి మాటలు చెబితే నమ్ముతారో తెలుసుకున్నారు. ఇందులో భాగంగానే షెల్ కంపెనీలు ఏర్పాటు చేసి వాటిలో పెట్టుబడులు పెడితే అధిక లాభాలు ఇస్తామని నమ్మబలికారు. ఓ యాప్ తయారు చేసి క్రిప్టో కరెన్సీ పేరిట అనేక మందితో పెట్టుబడులు పెట్టించారు. వీటితో పాటు తక్కువ ధరకు భూములు ఇప్పిస్తామని చెప్పి జిల్లాలోని 125 మంది నుంచి రూ. 8.50 కోట్లు వసూలు చేశారు.

డబ్బులు చెల్లించకుండా ముఖం చాటేయడంతో : ఈ వ్యవహారం దాదాపు ఏడాదిపాటు కొనసాగింది. ఈ క్రమంలోనే ఇందల్వాయికి చెందిన ఓ ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుడు సైతం వీరి వలకు చిక్కారు. దుండగులు మొదట్లో కొంత లాభాలు చూపించడంతో ఆ ఉపాధ్యాయుడు ఏజెంటుగా మారారు. ఆయనతో పాటు పలువురితో పెట్టుబడులు పెట్టించాడు. అనంతరం నేరగాళ్లు డబ్బులు చెల్లించకుండా ముఖం చాటేయడంతో మోసపోయనని తెలుసుకున్న ఉపాధ్యాయుడు ఇందల్వాయి ఠాణాలో ఫిర్యాదు చేశారు.

మల్టీ లెవెల్ మార్కెటింగ్ పేరిట యాప్ : ఈ కేసును దర్యాప్తు చేపట్టిన సీసీఎస్ పోలీసులు మోయిజ్ ఖాన్, హసన్‌ని అరెస్టు చేసి వారి బ్యాంకు ఖాతాలను ఫ్రీజ్ చేశారు. మల్టీ లెవెల్ మార్కెటింగ్ పేరిట ఓ యాప్ ఏర్పాటుచేసి దిల్లీ, ముంబయి, కలబురిగిలాంటి నగరాల్లోనూ మోసాలకు పాల్పడినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. 125 మంది బాధితులతో ఇద్దరు నిందితులే కాకుండా వేర్వేరు వ్యక్తులు మాట్లాడినట్లు నిజామాబాద్ సీసీఎస్ ఏసీపీ నాగేంద్రచారి చెబుతున్నారు. బాధితులు తమను ఆశ్రయిస్తే ముఠా సభ్యులు ఎంతమంది ఉన్నారో తెలుస్తుందంటున్నారు.

"గోల్డ్, రియల్​ఎస్టేట్, క్రిప్టోలలో పెట్టుబడులు పెట్టమంటూ జిల్లాలోని 125 మంది నుంచి రూ.8.50 కోట్లు కాజేశారు. మోసానికి పాల్పడే వారు నిజానికి పెట్టుబడి పెట్టకుండా వారినుంచి తీసుకున్న సొమ్మునే ఇస్తారు. అది ఎక్కువ మొత్తంలో సమకూరిన తర్వాత ముఖం చాటేస్తారు. ఈ కేసులోనూ ఇదే తరహాలో చేశారు. నిందితులు స్కూటర్ ప్రాఫిట్ అనే బ్లాక్​ చైన్ కంపెనీ పెట్టారు. దేశంలోని దిల్లీ, ముంబయి, లఖ్​నవూ వంటి ప్రదేశాల్లో సమావేశాలు పెట్టి అక్కడ కూడా పెట్టుబడుల పేరుతో నగదు సేకరించినట్టు తెలిసింది." - నాగేంద్రచారి, నిజామాబాద్ సీసీఎస్ ఏసీపీ

పోలీసులను ఆశ్రయించాలి : తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ సంపాదించవచ్చనే మాయమాటలను ప్రజలు నమ్మకూడదని పోలీసులు చెబుతున్నారు. యాప్‌లు, షెల్ కంపెనీల పేరిట అధిక లాభాలు వస్తాయనే వారిపట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలంటున్నారు. ఈ తరహాలో మోసపోయిన బాధితులు నిర్భయంగా తమను ఆశ్రయించాలని సూచిస్తున్నారు.

'డాలర్లలో పెట్టుబడి పెట్టండి - కుటుంబంతో గోవా చుట్టేయండి' - చివరికి ఏమైందంటే?

తక్కువ పెట్టుబడి, ఎక్కువ లాభాలు - మాయగాళ్ల నయా ట్రెండ్‌

TRADING SCAM IN NIZAMABADCRYPTO SCAM IN NIZAMABADINVESTMENT FRAUD IN NIZAMABADనిజామాబాద్​లో పెట్టుబడి పేరుతో మోసంINVESTMENT SCAM IN NIZAMABAD

